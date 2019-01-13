Trend rollback ea

Trend rollback ea -  полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15. Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал.

Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по тренду) , после убытка  робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс.Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса.Также советник использует фильтры ,  для более точного входа. Робот торгует 24 часа в сутки, желательно использовать VPS и надежного  ECN-брокера.

Советник всегда устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит.

Пожалуйста протестируйте перед покупкой.

                                        Требования:

  • Валютные пары: GBPUSD
  • Тайм фрейм: M15
  • Минимальный депозит: $100

                                         Параметры:

  • Risk - автоматическое определение лота(процент от депозита) минимальная установка риска 1%
  • MaxSpread - максимальное значение спреда
  • Slippage - максимальное значение проскальзывания, которое будет допускаться.
  • MagicNumber - магический номер для ордеров

     

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Experts
Это бесплатная версия советника, в ней отсутствуют параметры, кроме MagicNumber и советник торгует минимальным риском 1% Купить полную версию советника  https://www.mql5.com/ru/market/product/32669 Trend rollback ea FREE  - уникальный, полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD  Тайм фрейм M15 . Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал. Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала  (торговля по трен
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