Trend rollback ea
- Experts
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- Version: 1.11
- Updated: 13 January 2019
- Activations: 10
Trend rollback ea - полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD Тайм фрейм M15. Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал.
Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала (торговля по тренду) , после убытка робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс.Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса.Также советник использует фильтры , для более точного входа. Робот торгует 24 часа в сутки, желательно использовать VPS и надежного ECN-брокера.
Советник всегда устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит.
Пожалуйста протестируйте перед покупкой.
Требования:
- Валютные пары: GBPUSD
- Тайм фрейм: M15
- Минимальный депозит: $100
Параметры:
- Risk - автоматическое определение лота(процент от депозита) минимальная установка риска 1%
- MaxSpread - максимальное значение спреда
- Slippage - максимальное значение проскальзывания, которое будет допускаться.
- MagicNumber - магический номер для ордеров