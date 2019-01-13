Trend rollback ea - полностью автоматический эксперт, для валютной пары GBPUSD Тайм фрейм M15. Советник использует два авторских индикатора, 1 индикатор определяет направления тренда, 2 рисует канал.

Советник открывает сделки, когда цена выходит за уровни канала (торговля по тренду) , после убытка робот будет удваивать лот , чтобы быстрее выйти в плюс.Советник не удваивает лот после каждого убытка, для того чтобы не было большой просадки баланса.Также советник использует фильтры , для более точного входа. Робот торгует 24 часа в сутки, желательно использовать VPS и надежного ECN-брокера.

Советник всегда устанавливает Стоп Лосс и Тейк Профит.

Пожалуйста протестируйте перед покупкой.



Требования:

Валютные пары : GBPUSD

: GBPUSD Тайм фрейм : M15

: Минимальный депозит: $100

Параметры: