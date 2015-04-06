Arrow Entries II EA

ARROW ENTRIES II EA

 

 

Arrow Entries II EA is based on my Indicator Arrow Entries II signals. It doesn't use martingale or grid. 

Check out my other products: https://www.mql5.com/en/users/tkjelvik/seller#products


EA tries to catch short or medium term movements and is suitable for many traders. 


Input parameters

Periode Signal1

Periode Signal2

Shift Signal2

Overbought/Oversold

MAfast

MAslow

tp

sl

ts

Maxorders

lot

Magic


If you want to trade with big SL you have to manually close the trades sometimes 




















































































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Thomas Kjelvik
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Indicators
Arrow Entries II   Arrow entries II indicator Arrow entries  is a tool to help make entry decisions. It draws arrows for buy and sell and is based on 2 Signals and filtered by fast over or under slow Moving Average.  Do not confuse this with my other indicator Arrow Entries. The rules for a signal is different. Arrow Entries II produce less signals than Arrow Entries, but are more precise  Want an EA to do the job for you? Buy it here: https://www.mql5.com/en/market/product/33266 Check out my ot
Trident Pro
Thomas Kjelvik
Experts
Trident Pro Trident Pro is a one of a kind multistrategy EA with 8 different strategies based on Price, Moneflow index, MACD, RSI and Moving averages.  DON'T USE  martingale or Grid. You can easyly customize it to suite your risk appetite.   Check out my other products:  https://www.mql5.com/en/users/tkjelvik/seller#products This is what you get: -Customisable EA with 8 strategies -Can be used on all currencies pairs and XAUUSD and all timeframes -10 activations -Set files for several pairs fo
MomentumX
Thomas Kjelvik
Indicators
MomentumX is a great tool for traders to find possible direction change and continuation in trend. MomentumX indicator inverts momentum and is best used together with Momentum found in your MT4(See picture 2) It can be used for short term trading and mid term trading on any timeframe and instrument.  Only setting is period and color of the line. Check out my other products:  https://www.mql5.com/en/users/tkjelvik/seller#products To spot entries, you can trade crossover between MomentumX and M
Pending Levels
Thomas Kjelvik
Experts
Pending Levels EA is a great expert advisor that places pending buy and sell orders at important levels.  It doesn't use any indicators and only use price and levels to make profit. It always use stopploss and takeprofit. Testresults use reasonable SL/TP. It has moneymanagement It doesn't use Martingale or Grid Only a few easy settings: -Magic number: ID of order -Minimum lot allowed -Risk: 0 use fixed lot -Stopploss: Setting in points. One pip is 10 Points. So if you want 50Pip SL you set 500
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