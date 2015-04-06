Arrow Entries II EA
- Experts
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Thomas KjelvikI have been trading forex for several years.
- Version: 2.5
- Activations: 10
ARROW ENTRIES II EA
Arrow Entries II EA is based on my Indicator Arrow Entries II signals. It doesn't use martingale or grid.
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EA tries to catch short or medium term movements and is suitable for many traders.
Input parameters
Periode Signal1
Periode Signal2
Shift Signal2
Overbought/Oversold
MAfast
MAslow
tp
sl
ts
Maxorders
lot
Magic
If you want to trade with big SL you have to manually close the trades sometimes