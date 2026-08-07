Hedging Trade System

💰 Торговая платформа для MT4: «Hedging Trade System», Стратегия получения прибыли (XAUUSD). 

      Система «Hedging Trade System» помогает трейдерам находить ликвидность и достигать финансовых целей на рынке Форекс. Программа предлагает автоматический, полуавтоматический и ручной режимы торговли, при этом надежно защищая капитал. Управлять операциями можно через торговую панель, просматривая открытый график. Система поддерживает фиксированную конфигурацию стоп-лосса для поддержания контролируемого и дисциплинированного уровня риска или использование автоматизированного стоп-лосса. В автоматическом режиме программа работает  с использованием сложных процентов и обеспечивает стабильную прибыль, избавляя трейдера от постоянного мониторинга процесса торговли. Попробуйте!

💡 Почему выбираем «Hedging Trade System»?

  • Робот оптимизирован для XAUUSD — самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
  • Более 30 торговых функций: не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
  • Возврат инвестиций: ваши вложения могут окупиться в режиме автоторговли. (Скриншот поз. 3: вложения вернулись за 4 дня 116%).
  • Рекомендуется сначала выполнить несколько тестов на исторических данных, а затем, после покупки начать работу на демо-счете и реальном счете.
  • В настройках по умолчанию используется режим автоторговли с использованием сложных процентов. Начните с варианта по умолчанию, таким образом вы получите представление о том, какие результаты можно ожидать от робота в реальной торговле.
  
🔧  Тесты на исторических данных:  
  • Скачайте бесплатную демо-версию.  
  • Проведите несколько тестов на исторических данных.  
  • Подробная инструкция по установке и настройке на Тестере стратегий представлена ниже.

        

⚙️ Технические характеристики

Платформа

MetaTrader 4.

Тип счета

Хеджирующий.

Основной инструмент

XAUUSD, (Для автоторговли входные параметры робота оптимизированы).

Таймфрейм для автоторговли        

 M5.

Рекомендуемый депозит

От $500 (на одного Робота).

Требования

5-значные котировки (формат цены: три десятичных знака), плечо 1:200.

 Рекомендуемый брокер                   Forex4you;        


🎮 Как функционирует панель управления роботом?

  • При активации робота на графике инструмента появляется специализированная торговая панель. 
  • Данная панель предназначена для мониторинга и создания команд управления  роботом. 
  • На панели отображается информация о финансовых результатах, включая доходы и расходы, а также осуществляется наблюдение за текущими торговыми операциями. 
  • Для настройки и запуска торговых алгоритмов робота панель оснащена графическими элементами (кнопками и окнами).
         

          Примеры на графике инструмента XAUUSD:

  • Скриншот поз. 2: График автоторговли с использованием сложных процентов.
  • Скриншот поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. Для автоматического сохранения баланса счета активирована функция "Защита капитала". Визуально данный процесс сопровождается появлением баннера с текстом "For safety" и вертикальной пунктирной зеленой линией, обозначающей момент активации функции.

 Подробно о назначении кнопок и окон ввода данных (для задания величин значений переменных и управлением Роботом), вышлю по вашему запросу.

 

🚀 Быстрый старт. Установка Робота на график.

     Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Скриншот поз. 1. Дважды кликните по иконке робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией и нажмите кнопку [Start]. 


⚙️ Настройка торговли Роботом 

Установите Робот на график XAUUSD.

🔧    В режиме торговли руками:

    Набор действий для торговли руками, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график терминала.  Скриншот поз. 1. 

🔧    В режиме автоторговли: 

  • Набор действий для автоторговли, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график. Скриншот поз.1. 
  • Для режима автоторговли нужно установить значение таймфрейма: M5.

1) Динамический начальный лот: для изменения лота открываемых позиций, необходимо увеличить или уменьшить объем собственных средств. В программу встроено управление капиталом с использованием сложных процентов по умолчанию, что в свою очередь, способствует пропорциональному увеличению доходов.  Скриншот поз. 2: График автоторговли  с помощью сложных процентов.         

  • Для старта автоторговли с использованием хеджирования  и с заданием желаемого размера стартового лота, в окне LOT поставьте нужный размер лота и нажмите эту кнопку [LOT], затем кнопку  [Hedging] и кнопку [AutoTrade]. Если в этом варианте не включать кнопку [LOT], то стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.


🔧 Проверка на исторических данных.

1. Установите Робот на график XAUUSD в Тестер Стратегий.

2. Переключите параметры в свойствах:  Use_AutoTrade  = true  и объем депозита по усмотрению трейдера (например не менее 10000).

3. Поставьте флажок в окне Визуализация.

4. Модель: Все тики.

5. Установите диапазон дат.

6. Установите спред:  "Текущий" (для 5-знаков). 

7. Таймфрейм: M5 и объем депозита см. п.2.

8. Нажмите кнопку "Старт".

     Примечание: 

 1. Для автоторговли с использованием  хеджирования  и заданием  желаемого размера стартового лота, переключите в свойствах Use_AutoTrade = true, Use_Hedg = true, Use_FixLot = true и поставьте нужный размер лота SizeFixLots  от 0.01. В этом варианте автоторговли, если Use_FixLot = false, то стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.

 2. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализация и переключите в свойствах Use_Graphics = false.

 

⚠️ Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

 

📞 Поддержка и обновления

Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.


Copyright 2026, Vladimir Sobolev 

После приобретения продукта свяжитесь с нами для помощи в настройке: va-50@List.ru

MQL5 Профиль: https://www.mql5.com/ru/users/sochav


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