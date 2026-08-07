💰 Торговая платформа для MT4: «Hedging Trade System», С тратегия получения прибыли (XAUUSD).

Система «Hedging Trade System» помогает трейдерам находить ликвидность и достигать финансовых целей на рынке Форекс. Программа предлагает автоматический, полуавтоматический и ручной режимы торговли, при этом надежно защищая капитал. Управлять операциями можно через торговую панель, просматривая открытый график. Система поддерживает фиксированную конфигурацию стоп-лосса для поддержания контролируемого и дисциплинированного уровня риска или использование автоматизированного стоп-лосса. В автоматическом режиме программа работает с использованием сложных процентов и обеспечивает стабильную прибыль, избавляя трейдера от постоянного мониторинга процесса торговли. Попробуйте!

💡 Почему выбираем «Hedging Trade System»?

Робот оптимизирован для XAUUSD — самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.

Более 30 торговых функций: не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.

Возврат инвестиций: ваши вложения могут окупиться в режиме автоторговли. (Скриншот поз. 3: вложения вернулись за 4 дня 116%).

Рекомендуется сначала выполнить несколько тестов на исторических данных, а затем, после покупки начать работу на демо-счете и реальном счете.

В настройках по умолчанию используется режим автоторговли с использованием сложных процентов. Начните с варианта по умолчанию, таким образом вы получите представление о том, какие результаты можно ожидать от робота в реальной торговле.

🔧 Тесты на исторических данных:

Скачайте бесплатную демо-версию.

Проведите несколько тестов на исторических данных.

Подробная инструкция по установке и настройке на Тестере стратегий представлена ниже.

⚙️ Технические характеристики

Платформа MetaTrader 4. Тип счета Хеджирующий. Основной инструмент XAUUSD, (Для автоторговли входные параметры робота оптимизированы). Таймфрейм для автоторговли M5. Рекомендуемый депозит От $500 (на одного Робота). Требования 5-значные котировки (формат цены: три десятичных знака), плечо 1:200.



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🎮 Как функционирует панель управления роботом?

При активации робота на графике инструмента появляется специализированная торговая панель.

Данная панель предназначена для мониторинга и создания команд управления роботом.

На панели отображается информация о финансовых результатах, включая доходы и расходы, а также осуществляется наблюдение за текущими торговыми операциями.

Для настройки и запуска торговых алгоритмов робота панель оснащена графическими элементами (кнопками и окнами).

Примеры на графике инструмента XAUUSD:

Скриншот поз. 2: График автоторговли с использованием сложных процентов .

. Скриншот поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. Для автоматического сохранения баланса счета активирована функция "Защита капитала". Визуально данный процесс сопровождается появлением баннера с текстом "For safety" и вертикальной пунктирной зеленой линией, обозначающей момент активации функции.

Подробно о назначении кнопок и окон ввода данных (для задания величин значений переменных и управлением Роботом), вышлю по вашему запросу.

🚀 Быстрый старт. Установка Робота на график.

Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Скриншот поз. 1. Дважды кликните по иконке робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией и нажмите кнопку [Start].





⚙️ Настройка торговли Роботом

Установите Робот на график XAUUSD.

🔧 В режиме торговли руками:

Набор действий для торговли руками, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график терминала. Скриншот поз. 1.

🔧 В режиме автоторговли:

Набор действий для автоторговли, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график. Скриншот поз.1.

Для режима автоторговли нужно установить значение таймфрейма: M5.

1) Динамический начальный лот: для изменения лота открываемых позиций, необходимо увеличить или уменьшить объем собственных средств. В программу встроено управление капиталом с использованием сложных процентов по умолчанию, что в свою очередь, способствует пропорциональному увеличению доходов. Скриншот поз. 2: График автоторговли с помощью сложных процентов. Для старта автоторговли с использованием х еджирования и с заданием желаемого размера стартового лота, в окне LOT поставьте нужный размер лота и нажмите эту кнопку [LOT], затем кнопку [Hedging] и кнопку [AutoTrade]. Если в этом варианте не включать кнопку [LOT], то стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.





🔧 Проверка на исторических данных.





1. Установите Робот на график XAUUSD в Тестер Стратегий.

2. Переключите параметры в свойствах: Use_AutoTrade = true и объем депозита по усмотрению трейдера (например не менее 10000).

3. Поставьте флажок в окне Визуализация.

4. Модель: Все тики.

5. Установите диапазон дат.

6. Установите спред: "Текущий" (для 5-знаков).

7. Таймфрейм: M5 и объем депозита см. п.2.

8. Нажмите кнопку "Старт".

Примечание:

1. Для автоторговли с использованием хеджирования и заданием желаемого размера стартового лота, переключите в свойствах Use_AutoTrade = true, Use_Hedg = true, Use_FixLot = true и поставьте нужный размер лота SizeFixLots от 0.01. В этом варианте автоторговли, если Use_FixLot = false, то стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств. 2. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализация и переключите в свойствах Use_Graphics = false.



⚠️ Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

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