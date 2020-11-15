Graal Scalper

Graal Scalper является трендовым советником. Подтверждение на открытие ордера происходит только при сравнении разных ТФ по системе индикаторов

- Lagueree

- HMA (Hull Moving Average)

- Parabolic SAR


Функция Recovery хеджирует убыточный ордер, с последующим открытием нового ордера по более старшему ТФ, для перекрытия всего убытка.


ВАЖНО!!! При выключении Recovery (Recovery - false) советник выставляет SL сразу при открытии ордера по индикатору Parabolic SAR с соответствии выбранному ТФ и модифицирует SL в случае изменения показания индикатора. В этом случае, SL часто исполняется.

При работающем Recovery (Recovery - true) SL выставляется советником, только когда значение индикатора Parabolic SAR будет в положительной зоне ордера. Модификация SL происходит также по индикатору (трал) с учетом выбранного рабочего ТФ. 

 

Рекомендуется использовать дефолтные настройки советника. Выбрать коэффициент риска и ограничить риски.

Для ограничения рисков использовать функцию закрытия по просадке по символу, из расчета 2% просадки на каждый коэффициент риска 


Редкий вход = Отличная рентабельность, высокий Профит Фактор и Фактор восстановления

Рекомендованные символы для торговли

EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF


Телеграм чат для вопросов и обсуждений


Сигнал MQL5 recovery


 



 ======GENERAL=====
True - cent account
 True - использовать для центовых счетов (влияет только на показания в инфпанели)
The size of the deposit currency for the lot 0.01 Размер депозита, на который применим лот 0,01
Level of risk (coefficient startlot) Уровень риска (коэффициент стартлота)
Maximum spread for opening an order (in points) Максимальный спред (лимит спреда)на открытие ордера (в пунктах)
Maximum slippage to open an order (in points) Максимальное проскальзование  на открытие ордера (в пунктах)
Maximum slippage to close an order (in points) Максимальное проскальзование  на закрытие ордера (в пунктах)
Opening hour of trading on Monday (terminal) Не открывать ордера ранее, в понедельник (терминальное время)
The hour of the end of trading on Friday (terminal) Не открывать ордера позднее, в пятницу (терминальное время)
Close all orders of drawdown on the symbol (0- off) Закрыть все ордера при наступлении просадки по символу (0 - выкл)
Delete objects on the chart Удалять обьекты на графике (false - не удаляются)



======Recovery======
True - Recovery, False - SL by Parabolic SAR False -  советник выставляет SL сразу при открытии ордера по индикатору Parabolic SAR
True - Autoincrement the compared timeframe Автоувеличение ТФ для ордеров Recovery
Coefficient Recovery (Recovery true) Коэффициент увеличения лота для ордеров Recovery
Distance to lock from the main order (in points) Дистанция для выставления хеджирующего ордера (в пунктах) от убыточного
Maximum number of orders Recovery Максимальное возможное количество ордеров Recovery
Minimum order distance Recovery (in points) Минимальная дистанция для ордеров Recovery (в пунктах)
Distance to TP from breakeven for all orders (Recovery true) Дистанция до TP от безубытка при Recovery



========Lagueree========
Gamma Значение гаммы индикатора
Lower indicator level Уровень индикатора для входа на покупку
Medium level Уровень обнуления сигнала на покупку/продажу
Upper indicator level Уровень индикатора для входа на продажу
Timeframe ТФ индикатора



======Parabolic SAR=======
 Step  Шаг
 Maximum  Максимум
 Timeframe  ТФ индикатора
 High timeframe  Более старший ТФ для сравнения тренда
   

========HMA=======
 HMA_Period  Период индикатора
 Timeframe  ТФ индикатора
 High timeframe  Более старший ТФ для сравнения тренда

- Все значения в пунктах в входных параметрах указаны по 4-х знаку


ВАЖНО !!!  Тестирование и оптимизация советника возможна только с использованием качественной тиковой истории.

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RiskShield Dragon   — Automated Multi-Currency Advisor Combining intelligent algorithms, robust protection mechanisms, and flexible configuration, **RiskShield Dragon** delivers consistent profits with minimal risk. --- ## Key Advantages * **Multi-Currency & Multi-Threaded**: Supports over 20 currency pairs (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, and more) simultaneously on any timeframe. * **Minimum Deposit from 10,000**: Optimized for trading with a starting balance of 10,000 account uni
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Experts
Double Blow Scalping EA: An Innovative Advisor for MT4, Inspired by Quantum Technologies - Limited Edition!!! Description: Double Blow Scalping EA is a revolutionary trading algorithm for MetaTrader 4 that combines advanced principles of quantum computing and scalping strategy. His work is based on a unique imitation of qubits, the key elements of quantum computers that allow processing multiple market scenarios simultaneously. This gives the Expert Advisor unprecedented analysis speed and acc
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
Experts
TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Experts
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
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