Graal Scalper
- Experts
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- Version: 1.14
- Activations: 5
Graal Scalper является трендовым советником. Подтверждение на открытие ордера происходит только при сравнении разных ТФ по системе индикаторов
- Lagueree
- HMA (Hull Moving Average)
- Parabolic SAR
Функция Recovery хеджирует убыточный ордер, с последующим открытием нового ордера по более старшему ТФ, для перекрытия всего убытка.
ВАЖНО!!! При выключении Recovery (Recovery - false) советник выставляет SL сразу при открытии ордера по индикатору Parabolic SAR с соответствии выбранному ТФ и модифицирует SL в случае изменения показания индикатора. В этом случае, SL часто исполняется.
При работающем Recovery (Recovery - true) SL выставляется советником, только когда значение индикатора Parabolic SAR будет в положительной зоне ордера. Модификация SL происходит также по индикатору (трал) с учетом выбранного рабочего ТФ.
Рекомендуется использовать дефолтные настройки советника. Выбрать коэффициент риска и ограничить риски.
Для ограничения рисков использовать функцию закрытия по просадке по символу, из расчета 2% просадки на каждый коэффициент риска
Редкий вход = Отличная рентабельность, высокий Профит Фактор и Фактор восстановления
Рекомендованные символы для торговли
EURUSD, GBPUSD, GBPJPY, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF
Телеграм чат для вопросов и обсуждений
|======GENERAL=====
|True - cent account
|True - использовать для центовых счетов (влияет только на показания в инфпанели)
|The size of the deposit currency for the lot 0.01
|Размер депозита, на который применим лот 0,01
|Level of risk (coefficient startlot)
|Уровень риска (коэффициент стартлота)
|Maximum spread for opening an order (in points)
|Максимальный спред (лимит спреда)на открытие ордера (в пунктах)
|Maximum slippage to open an order (in points)
|Максимальное проскальзование на открытие ордера (в пунктах)
|Maximum slippage to close an order (in points)
|Максимальное проскальзование на закрытие ордера (в пунктах)
|Opening hour of trading on Monday (terminal)
|Не открывать ордера ранее, в понедельник (терминальное время)
|The hour of the end of trading on Friday (terminal)
|Не открывать ордера позднее, в пятницу (терминальное время)
|Close all orders of drawdown on the symbol (0- off)
|Закрыть все ордера при наступлении просадки по символу (0 - выкл)
|Delete objects on the chart
|Удалять обьекты на графике (false - не удаляются)
|======Recovery======
|True - Recovery, False - SL by Parabolic SAR
|False - советник выставляет SL сразу при открытии ордера по индикатору Parabolic SAR
|True - Autoincrement the compared timeframe
|Автоувеличение ТФ для ордеров Recovery
|Coefficient Recovery (Recovery true)
|Коэффициент увеличения лота для ордеров Recovery
|Distance to lock from the main order (in points)
|Дистанция для выставления хеджирующего ордера (в пунктах) от убыточного
|Maximum number of orders Recovery
|Максимальное возможное количество ордеров Recovery
|Minimum order distance Recovery (in points)
|Минимальная дистанция для ордеров Recovery (в пунктах)
|Distance to TP from breakeven for all orders (Recovery true)
|Дистанция до TP от безубытка при Recovery
|========Lagueree========
|Gamma
|Значение гаммы индикатора
|Lower indicator level
|Уровень индикатора для входа на покупку
|Medium level
|Уровень обнуления сигнала на покупку/продажу
|Upper indicator level
|Уровень индикатора для входа на продажу
|Timeframe
|ТФ индикатора
|======Parabolic SAR=======
|Step
|Шаг
|Maximum
|Максимум
|Timeframe
|ТФ индикатора
|High timeframe
|Более старший ТФ для сравнения тренда
|========HMA=======
|HMA_Period
|Период индикатора
|Timeframe
|ТФ индикатора
|High timeframe
|Более старший ТФ для сравнения тренда
- Все значения в пунктах в входных параметрах указаны по 4-х знаку
ВАЖНО !!! Тестирование и оптимизация советника возможна только с использованием качественной тиковой истории.