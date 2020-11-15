Graal Scalper

Stp Vladislav Filippov Experts

For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows