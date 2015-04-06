Hedging Trade System

💰 Торговая платформа для MT4: «Hedging Trade System», Стратегия получения прибыли (XAUUSD). 

      Система «Hedging Trade System» помогает трейдерам находить ликвидность и достигать финансовых целей на рынке Форекс. Программа предлагает автоматический, полуавтоматический и ручной режимы торговли, при этом надежно защищая капитал. Управлять операциями можно через торговую панель, просматривая открытый график. Система поддерживает фиксированную конфигурацию стоп-лосса для поддержания контролируемого и дисциплинированного уровня риска или использование автоматизированного стоп-лосса. В автоматическом режиме программа работает  с использованием сложных процентов и обеспечивает стабильную прибыль, избавляя трейдера от постоянного мониторинга процесса торговли. Попробуйте!

💡 Почему выбираем «Hedging Trade System»?

  • Робот оптимизирован для XAUUSD — самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
  • Более 30 торговых функций: не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
  • Возврат инвестиций: ваши вложения могут окупиться в режиме автоторговли. (Скриншот поз. 3: вложения вернулись за 4 дня 116%).
  • Рекомендуется сначала выполнить несколько тестов на исторических данных, а затем, после покупки начать работу на демо-счете и реальном счете.
  • В настройках по умолчанию используется режим автоторговли с использованием сложных процентов. 
  • Начните с варианта по умолчанию, таким образом вы получите представление о том, какие результаты можно ожидать от робота в реальной торговле.
  
🔧  Тесты на исторических данных:  
  • Скачайте бесплатную демо-версию.  
  • Проведите несколько тестов на исторических данных.  
  • Подробная инструкция по установке и настройке на Тестере стратегий представлена ниже.

        

⚙️ Технические характеристики

Платформа

MetaTrader 4.

Тип счета

Хеджирующий.

Основной инструмент

XAUUSD, (Для автоторговли входные параметры робота оптимизированы).

Таймфрейм для автоторговли        

 M5.

Рекомендуемый депозит

От $500 (на одного Робота).

Требования

5-значные котировки (формат цены: три десятичных знака), плечо 1:200.

 Рекомендуемый брокер                   Forex4you;        


🎮 Как функционирует панель управления роботом?

  • При активации робота на графике инструмента появляется специализированная торговая панель. 
  • Данная панель предназначена для мониторинга и создания команд управления  роботом. 
  • На панели отображается информация о финансовых результатах, включая доходы и расходы, а также осуществляется наблюдение за текущими торговыми операциями. 
  • Для настройки и запуска торговых алгоритмов робота панель оснащена графическими элементами (кнопками и окнами).
         

          Примеры на графике инструмента XAUUSD:

  • Скриншот поз. 2: График автоторговли с использованием сложных процентов.
  • Скриншот поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. Для сохранения баланса счета активирована функция "Защита капитала". Визуально данный процесс сопровождается появлением на графике баннера с текстом "For safety" и вертикальной пунктирной зеленой линией, обозначающей момент активации функции.

 Подробно о назначении кнопок и окон ввода данных (для задания величин значений переменных и управлением Роботом), вышлю по вашему запросу.

 

🚀 Быстрый старт. Установка Робота на график.

     Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Скриншот поз. 1. Дважды кликните по иконке робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией и нажмите кнопку [Start]. 


⚙️ Настройка торговли Роботом 

Установите Робот на график XAUUSD.

🔧    В режиме торговли руками:

    Набор действий для торговли руками, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график терминала.  Скриншот поз. 1. 

🔧    В режиме автоторговли: 

  • Набор действий для автоторговли, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график. Скриншот поз.1. 
  • Для режима автоторговли нужно установить значение таймфрейма: M5.

1) Динамический начальный лот: для изменения лота открываемых позиций, необходимо увеличить или уменьшить объем собственных средств. В программу встроено управление капиталом с использованием сложных процентов по умолчанию, что в свою очередь, способствует пропорциональному увеличению доходов.  Скриншот поз. 2: График автоторговли  с помощью сложных процентов.         

  • Для старта автоторговли  нажмите  кнопку [Hedging] и кнопку [AutoTrade]. В этом варианте стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.


🔧 Проверка на исторических данных.

1. Установите Робот на график XAUUSD в Тестер Стратегий.

2. Переключите параметры в свойствах:  см. Примечание.

3. Поставьте флажок в окне Визуализация.

4. Модель: Все тики.

5. Установите диапазон дат.

6. Установите спред:  "Текущий" (для 5-знаков). 

7. Таймфрейм: M5 и объем депозита по усмотрению трейдера (например не менее 10000)

8. Нажмите кнопку "Старт".

     Примечание: 

 1. Для автоторговли переключите в свойствах Use_AutoTrade = true, Use_Hedg = true. В этом варианте автоторговли стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.

 2. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализация и переключите в свойствах Use_Graphics = false.

 

⚠️ Предупреждение о рисках

Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.

 

📞 Поддержка и обновления

Регулярные обновления для совместимости с новыми версиями MT4.
Оперативная техническая поддержка по настройке и конфигурации.
Активный мониторинг отзывов пользователей для улучшений.


Copyright 2026, Vladimir Sobolev 

После приобретения продукта свяжитесь с нами для помощи в настройке: va-50@List.ru

MQL5 Профиль: https://www.mql5.com/ru/users/sochav


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Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Luna AI PRO
Profalgo Limited
4.67 (3)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
Dark Algo
Marco Solito
4.67 (70)
Эксперты
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Эксперты
Trust EA   - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. * Ограниченное специальное предложение - скидка  50% от полной стоимости продукта. Только 5 копий по этой цене. Финальная цена 997$ * Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и,
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Эксперты
Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
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