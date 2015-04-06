Hedging Trade System
- Эксперты
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- Версия: 1.2
- Обновлено: 10 августа 2026
- Активации: 5
💰 Торговая платформа для MT4: «Hedging Trade System», Стратегия получения прибыли (XAUUSD).
Система «Hedging Trade System» помогает трейдерам находить ликвидность и достигать финансовых целей на рынке Форекс. Программа предлагает автоматический, полуавтоматический и ручной режимы торговли, при этом надежно защищая капитал. Управлять операциями можно через торговую панель, просматривая открытый график. Система поддерживает фиксированную конфигурацию стоп-лосса для поддержания контролируемого и дисциплинированного уровня риска или использование автоматизированного стоп-лосса. В автоматическом режиме программа работает с использованием сложных процентов и обеспечивает стабильную прибыль, избавляя трейдера от постоянного мониторинга процесса торговли. Попробуйте!
💡 Почему выбираем «Hedging Trade System»?
- Робот оптимизирован для XAUUSD — самой волатильной и прибыльной ниши рынка Форекс.
- Более 30 торговых функций: не только автоторговля, но и богатый инструментарий для ручных стратегий.
- Возврат инвестиций: ваши вложения могут окупиться в режиме автоторговли. (Скриншот поз. 3: вложения вернулись за 4 дня 116%).
- Рекомендуется сначала выполнить несколько тестов на исторических данных, а затем, после покупки начать работу на демо-счете и реальном счете.
- В настройках по умолчанию используется режим автоторговли с использованием сложных процентов.
- Начните с варианта по умолчанию, таким образом вы получите представление о том, какие результаты можно ожидать от робота в реальной торговле.
- Скачайте бесплатную демо-версию.
- Проведите несколько тестов на исторических данных.
- Подробная инструкция по установке и настройке на Тестере стратегий представлена ниже.
⚙️ Технические характеристики
|
Платформа
|
MetaTrader 4.
|
Тип счета
|
Хеджирующий.
|
Основной инструмент
|
XAUUSD, (Для автоторговли входные параметры робота оптимизированы).
|
Таймфрейм для автоторговли
|
M5.
|
Рекомендуемый депозит
|
От $500 (на одного Робота).
|
Требования
|
5-значные котировки (формат цены: три десятичных знака), плечо 1:200.
Рекомендуемый брокер Forex4you;
🎮 Как функционирует панель управления роботом?
- При активации робота на графике инструмента появляется специализированная торговая панель.
- Данная панель предназначена для мониторинга и создания команд управления роботом.
- На панели отображается информация о финансовых результатах, включая доходы и расходы, а также осуществляется наблюдение за текущими торговыми операциями.
- Для настройки и запуска торговых алгоритмов робота панель оснащена графическими элементами (кнопками и окнами).
Примеры на графике инструмента XAUUSD:
- Скриншот поз. 2: График автоторговли с использованием сложных процентов.
- Скриншот поз. 3: Полная версия панели с графикой и статистикой. Для сохранения баланса счета активирована функция "Защита капитала". Визуально данный процесс сопровождается появлением на графике баннера с текстом "For safety" и вертикальной пунктирной зеленой линией, обозначающей момент активации функции.
Подробно о назначении кнопок и окон ввода данных (для задания величин значений переменных и управлением Роботом), вышлю по вашему запросу.
🚀 Быстрый старт. Установка Робота на график.
Инструкции по действиям и настройкам транслируются во время установки на график. Скриншот поз. 1. Дважды кликните по иконке робота в Навигаторе терминала или перенесите его на график XAUUSD, в открывшемся окне появится Стартовое меню с инструкцией и нажмите кнопку [Start].
⚙️ Настройка торговли Роботом
Установите Робот на график XAUUSD.
🔧 В режиме торговли руками:
Набор действий для торговли руками, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график терминала. Скриншот поз. 1.
🔧 В режиме автоторговли:
- Набор действий для автоторговли, кратко изложен в стартовом меню, при установке Робота на график. Скриншот поз.1.
- Для режима автоторговли нужно установить значение таймфрейма: M5.
1) Динамический начальный лот: для изменения лота открываемых позиций, необходимо увеличить или уменьшить объем собственных средств. В программу встроено управление капиталом с использованием сложных процентов по умолчанию, что в свою очередь, способствует пропорциональному увеличению доходов. Скриншот поз. 2: График автоторговли с помощью сложных процентов.
- Для старта автоторговли нажмите кнопку [Hedging] и кнопку [AutoTrade]. В этом варианте стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.
1. Установите Робот на график XAUUSD в Тестер Стратегий.
2. Переключите параметры в свойствах: см. Примечание.
3. Поставьте флажок в окне Визуализация.
4. Модель: Все тики.
5. Установите диапазон дат.
6. Установите спред: "Текущий" (для 5-знаков).
7. Таймфрейм: M5 и объем депозита по усмотрению трейдера (например не менее 10000)
8. Нажмите кнопку "Старт".
Примечание:
1. Для автоторговли переключите в свойствах Use_AutoTrade = true, Use_Hedg = true. В этом варианте автоторговли стартовый лот будет равен 0.5% от свободных средств.
2. Чтобы ускорить работу в Тестере Стратегий, снимите флажок в окне Визуализация и переключите в свойствах Use_Graphics = false.
⚠️ Предупреждение о рисках
Внимание: Данное предложение и любые отчеты не являются прямым призывом к торговле. Торговля на финансовых рынках связана с высокими рисками, и ответственность за ее результаты полностью лежит на трейдере.
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