Prop Evaluation Session EA

Take Control of Your Prop Trading Challenges with Statistical Evidence

Prop Evaluation Session is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered around a robust volume-continuation setup. Built specifically for manual and algorithmic traders seeking to pass prop firm evaluations, this EA incorporates a comprehensive risk management layer designed to defend account drawdowns against abrupt market volatility.

IMPORTANT: THE EA SHOULD BE USED ON THE 5-MINUTE TIMEFRAME

This system has been specifically developed, tested, and optimized for the German Index DE40 (also labeled as GER40, Ger40, or DE30 depending on your broker's naming convention, such as FTMO). While the underlying logic may function on other indices or asset classes, performance on other markets has not been verified. Users must conduct their own testing and optimization to determine viability on other instruments.

The Ultimate Backtesting Tool: Rolling Challenge Simulation

Standard backtests can easily suffer from cherry-picked starting dates. To solve this, Prop Evaluation Session includes a unique, time-shifted Rolling Challenge Simulator built directly into the Strategy Tester. On each calendar day of the backtest, a new independent virtual challenge is initiated. This answers the critical question: "What is the statistical probability of passing or failing a challenge if I had started on any random day over the last 5.5 years?"

Historical Backtest Results (DE40 / GER40 - Dukascopy Real Ticks)

We performed extensive multi-year backtests (January 1, 2021, to June 30, 2026) using 100% real tick data. The default settings are aligned with standard $10,000 challenge rules (10% profit target, 5% daily loss limit, 10% total loss limit) utilizing the FTMO Swing account structure.

Configuration A: Conservative (1.0% Risk Per Trade)

Challenge Simulation Win Rate: 100.0% (1,118 instances won, 0 lost out of 1,415 started)

100.0% (1,118 instances won, 0 lost out of 1,415 started) Average Days to Win: 111.6 days

111.6 days Total Net Profit (Single Run): €6,461.41

€6,461.41 Max Equity Drawdown: €1,083.68 (10.8% of initial deposit)

€1,083.68 (10.8% of initial deposit) Profit Factor: 1.65

1.65 Recovery Factor: 5.96

Analysis: A defensive approach. In this historical simulation, no challenges breached the drawdown limits, though reaching the target takes longer on average.

Configuration B: Aggressive (2.0% Risk Per Trade)

Challenge Simulation Win Rate: 71.6% (960 instances won, 380 lost out of 1,415 started)

71.6% (960 instances won, 380 lost out of 1,415 started) Average Days to Win: 74.1 days

74.1 days Average Days to Loss: 38.1 days

38.1 days Total Net Profit (Single Run): €16,968.15

€16,968.15 Max Equity Drawdown: €3,685.75 (12.6% of initial deposit)

€3,685.75 (12.6% of initial deposit) Profit Factor: 1.59

1.59 Recovery Factor: 4.60

Analysis: A faster path to reaching targets, but with a significantly higher risk of breaching overall or daily drawdown limits due to the increased leverage.

Aligning with Your Prop Firm Rules

The default settings are configured to approximate an FTMO Swing Account structure. However, every prop firm has unique rules, safety buffers, and execution criteria. You must carefully adjust the EA inputs (such as daily loss limits, total loss limits, and profit targets) to strictly match your prop firm's specific contract terms.

Detailed Input Parameters Guide

===== Trade Execution Settings =====

MagicNumber: Unique ID for position separation and tracking.

Unique ID for position separation and tracking. Slippage: Maximum allowed slippage in points.

Maximum allowed slippage in points. MaxSpread: Maximum accepted spread in points before blocking new entries.

Maximum accepted spread in points before blocking new entries. InpTrailingStopType: Choose between Pips, Recent Candle Highs/Lows, ATR, or Percentage.

Choose between Pips, Recent Candle Highs/Lows, ATR, or Percentage. InpInitialStopType: Method used to define the initial stop loss.

Method used to define the initial stop loss. InpTakeProfitType: Method used to define the take profit target.

===== Money & Risk Management =====

SelectedLotSizeType: Choose between Static (Fixed) Lots or Dynamic Lot Sizing.

Choose between Static (Fixed) Lots or Dynamic Lot Sizing. LotSize: Lot size used if Static is selected.

Lot size used if Static is selected. SelectedRiskAmountType: Set risk as a percentage of equity or a fixed money amount.

Set risk as a percentage of equity or a fixed money amount. MaximumProzRiskOnEquity: Max risk per trade as a % of account equity.

Max risk per trade as a % of account equity. MaximumMoneyRiskPerTrade: Max risk per trade as a fixed monetary value.

===== Prop Trading Challenge Guards =====

SelectedDailyLimitType: Set daily loss limits via percentage or fixed money.

Set daily loss limits via percentage or fixed money. StopTradingonMaxLossProz / Money: Limits daily losses before the EA halts trading.

Limits daily losses before the EA halts trading. SelectedTotalLimitType: Set overall loss limits via percentage or fixed money.

Set overall loss limits via percentage or fixed money. StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Halts the EA permanently if total loss threshold is hit.

Halts the EA permanently if total loss threshold is hit. SelectedWinTargetType: Set daily profit goals via percentage or fixed money.

Set daily profit goals via percentage or fixed money. StopTradingonMaxWinProz / Money: Stops trading for the day once profit target is reached.

Stops trading for the day once profit target is reached. InpLimitSafetyBufferProz: Safety buffer subtracted from limits to prevent accidental breach due to slippage (e.g., set to 10% to treat a $300 limit internally as $270).

Safety buffer subtracted from limits to prevent accidental breach due to slippage (e.g., set to 10% to treat a $300 limit internally as $270). InpForceCloseOnLimitBreach: Instantly closes all market positions if a drawdown limit is violated.

===== Break-Even Settings =====

BreakEvenActive: Enable or disable break-even modifications.

Enable or disable break-even modifications. BreakEvenWhen: Distance in points required to trigger the break-even move.

Distance in points required to trigger the break-even move. BreakEvenTarget: Secure profit distance (in points) above/below the entry price.

===== Technical Indicator Settings =====

InitSL / Tsp / Tp Settings: Customize parameters (ATR periods, multipliers, candle counts) used to calculate dynamic targets and trailing stop losses.

===== Trading Sessions & Time Alignment =====

TradingSession1: Enable or disable the trading window.

Enable or disable the trading window. Start / End Hour & Minute: Define the exact session bounds.

Define the exact session bounds. InpExitOnSessionEnd: Force liquidation of open trades and pending orders on session close.

Force liquidation of open trades and pending orders on session close. InpFridayCloseActive: Closes all positions Friday afternoon to avoid weekend gap risks.

Closes all positions Friday afternoon to avoid weekend gap risks. InpBrokerGmtOffset: Define your broker's server time GMT offset (crucial for strategy accuracy).

Define your broker's server time GMT offset (crucial for strategy accuracy). InpBrokerDstConvention: Select your broker's server clock shift convention (None, EU, or US).

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Prop-Trading-Challenges mit statistischen Nachweisen

Prop Evaluation Session ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einem robusten Volumen-Fortsetzungs-Setup basiert. Speziell für manuelle und algorithmische Trader entwickelt, die Prop-Firma-Evaluierungen bestehen möchten, integriert dieser EA eine umfassende Risikomanagement-Ebene, um Konto-Drawdowns bei plötzlicher Marktvolatilität abzusichern.

WICHTIG: DER EA SOLLTE IM 5-MINUTEN-TIMEFRAME VERWENDET WERDEN

Dieses System wurde gezielt für den deutschen Index DE40 entwickelt, getestet und optimiert (je nach Broker auch als GER40, Ger40 oder DE30 bezeichnet, wie z.B. bei FTMO). Obwohl die zugrunde liegende Logik auch bei anderen Indizes oder Anlageklassen funktionieren kann, wurde die Performance auf anderen Märkten nicht verifiziert. Nutzer müssen eigene Tests und Optimierungen durchführen, um die Eignung für andere Instrumente zu prüfen.

Das ultimative Backtesting-Tool: Rolling Challenge Simulator

Standard-Backtests leiden oft unter willkürlich gewählten Startdaten. Um dies zu lösen, enthält Prop Evaluation Session einen einzigartigen, zeitversetzten Rolling Challenge Simulator, der direkt in den Strategietester integriert ist. An jedem Kalendertag des Backtests wird eine neue, unabhängige virtuelle Challenge gestartet. Dies beantwortet die entscheidende Frage: "Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, eine Challenge zu bestehen oder zu scheitern, wenn ich an einem beliebigen Tag der letzten 5,5 Jahre gestartet wäre?"

Historische Backtestergebnisse (DE40 / GER40 - Dukascopy Real Ticks)

Wir haben umfangreiche mehrjährige Backtests (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2026) unter Verwendung von 100 % echten Tick-Daten durchgeführt. Die Standardeinstellungen sind auf die üblichen 10.000-$-Challenge-Regeln (10 % Gewinnziel, 5 % Tagesverlustlimit, 10 % Gesamtverlustlimit) unter Verwendung der FTMO-Swing-Account-Struktur abgestimmt.

Konfiguration A: Konservativ (1,0 % Risiko pro Trade)

Erfolgsquote der Challenge-Simulation: 100,0 % (1.118 Fälle gewonnen, 0 verloren von 1.415 gestarteten)

100,0 % (1.118 Fälle gewonnen, 0 verloren von 1.415 gestarteten) Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn: 111,6 Tage

111,6 Tage Netto-Gesamtgewinn (Einzeldurchlauf): 6.461,41 €

6.461,41 € Maximaler Equity-Drawdown: 1.083,68 € (10,8 % der ursprünglichen Einlage)

1.083,68 € (10,8 % der ursprünglichen Einlage) Profitfaktor: 1,65

1,65 Recovery-Faktor: 5,96

Analyse: Ein defensiver Ansatz. In dieser historischen Simulation hat keine Challenge die Drawdown-Limits verletzt, wobei das Erreichen des Ziels im Durchschnitt jedoch länger dauert.

Konfiguration B: Aggressiv (2,0 % Risiko pro Trade)

Erfolgsquote der Challenge-Simulation: 71,6 % (960 Fälle gewonnen, 380 verloren von 1.415 gestarteten)

71,6 % (960 Fälle gewonnen, 380 verloren von 1.415 gestarteten) Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn: 74,1 Tage

74,1 Tage Durchschnittliche Tage bis zum Verlust: 38,1 Tage

38,1 Tage Netto-Gesamtgewinn (Einzeldurchlauf): 16.968,15 €

16.968,15 € Maximaler Equity-Drawdown: 3.685,75 € (12,6 % der ursprünglichen Einlage)

3.685,75 € (12,6 % der ursprünglichen Einlage) Profitfaktor: 1,59

1,59 Recovery-Faktor: 4,60

Analyse: Ein schnellerer Weg zum Erreichen der Ziele, jedoch mit einem deutlich höheren Risiko, die Gesamt- oder Tagesverlustlimits aufgrund der erhöhten Hebelwirkung zu verletzen.

Anpassung an die Regeln Ihrer Prop-Firma

Die Standardeinstellungen sind so konfiguriert, dass sie annähernd der Struktur eines FTMO Swing Accounts entsprechen. Jede Prop-Firma hat jedoch einzigartige Regeln, Sicherheitspuffer und Ausführungskriterien. Sie müssen die EA-Eingabeparameter (wie Tagesverlustlimits, Gesamtverlustlimits und Gewinnziele) sorgfältig anpassen, um exakt mit den Vertragsbedingungen Ihrer Prop-Firma übereinzustimmen.

Leitfaden zu den Eingabeparametern

===== Handelseinstellungen (Trade Execution) =====

MagicNumber: Eindeutige ID zur Identifizierung und Nachverfolgung der EA-Positionen.

Eindeutige ID zur Identifizierung und Nachverfolgung der EA-Positionen. Slippage: Maximal zulässiger Schlupf in Punkten.

Maximal zulässiger Schlupf in Punkten. MaxSpread: Maximal akzeptierter Spread in Punkten, bevor neue Einträge blockiert werden.

Maximal akzeptierter Spread in Punkten, bevor neue Einträge blockiert werden. InpTrailingStopType: Wahlmöglichkeit zwischen Pips, Hoch/Tief der letzten Kerze, ATR oder Prozent.

Wahlmöglichkeit zwischen Pips, Hoch/Tief der letzten Kerze, ATR oder Prozent. InpInitialStopType: Methode zur Definition des initialen Stop-Loss.

Methode zur Definition des initialen Stop-Loss. InpTakeProfitType: Methode zur Definition des Take-Profit-Ziels.

===== Geld- & Risikomanagement =====

SelectedLotSizeType: Wahl zwischen statischen (festen) Lots oder dynamischer Positionsgrößenbestimmung.

Wahl zwischen statischen (festen) Lots oder dynamischer Positionsgrößenbestimmung. LotSize: Lotgröße, die verwendet wird, wenn "Statisch" ausgewählt ist.

Lotgröße, die verwendet wird, wenn "Statisch" ausgewählt ist. SelectedRiskAmountType: Risiko als Prozentsatz des Kapitals oder als fester Geldbetrag festlegen.

Risiko als Prozentsatz des Kapitals oder als fester Geldbetrag festlegen. MaximumProzRiskOnEquity: Maximales Risiko pro Trade in % des Kontokapitals.

Maximales Risiko pro Trade in % des Kontokapitals. MaximumMoneyRiskPerTrade: Maximales Risiko pro Trade als fester Geldbetrag.

===== Prop Trading Challenge-Wächter =====

SelectedDailyLimitType: Tagesverlustlimits über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen.

Tagesverlustlimits über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen. StopTradingonMaxLossProz / Money: Begrenzt Tagesverluste, bevor der EA den Handel stoppt.

Begrenzt Tagesverluste, bevor der EA den Handel stoppt. SelectedTotalLimitType: Gesamtverlustlimits über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen.

Gesamtverlustlimits über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen. StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Stoppt den EA dauerhaft, wenn die Gesamtverlustschwelle erreicht ist.

Stoppt den EA dauerhaft, wenn die Gesamtverlustschwelle erreicht ist. SelectedWinTargetType: Tagesgewinnziele über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen.

Tagesgewinnziele über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen. StopTradingonMaxWinProz / Money: Stoppt den Handel für den Tag, sobald das Gewinnziel erreicht ist.

Stoppt den Handel für den Tag, sobald das Gewinnziel erreicht ist. InpLimitSafetyBufferProz: Sicherheitspuffer, der von den Limits abgezogen wird, um eine versehentliche Verletzung durch Slippage zu verhindern (z. B. auf 10 % setzen, um ein 300-$-Limit intern als 270 $ zu behandeln).

Sicherheitspuffer, der von den Limits abgezogen wird, um eine versehentliche Verletzung durch Slippage zu verhindern (z. B. auf 10 % setzen, um ein 300-$-Limit intern als 270 $ zu behandeln). InpForceCloseOnLimitBreach: Schließt sofort alle Marktpositionen, falls ein Drawdown-Limit verletzt wird.

===== Break-Even-Einstellungen =====

BreakEvenActive: Aktiviert oder deaktiviert Break-Even-Modifikationen.

Aktiviert oder deaktiviert Break-Even-Modifikationen. BreakEvenWhen: Gewinn in Punkten, der erforderlich ist, um den Break-Even-Move auszulösen.

Gewinn in Punkten, der erforderlich ist, um den Break-Even-Move auszulösen. BreakEvenTarget: Absicherungsabstand (in Punkten) oberhalb/unterhalb des Einstiegspreises.

===== Technische Indikator-Einstellungen =====

InitSL / Tsp / Tp Settings: Anpassung der Parameter (ATR-Perioden, Multiplikatoren, Kerzenanzahl) zur Berechnung dynamischer Ziele und Trailing-Stops.

===== Handels-Sessions & Zeitabgleich =====

TradingSession1: Aktiviert oder deaktiviert das Handelsfenster.

Aktiviert oder deaktiviert das Handelsfenster. Start / End Hour & Minute: Definiert die exakten Grenzen der Session.

Definiert die exakten Grenzen der Session. InpExitOnSessionEnd: Erzwingt die Liquidation offener Trades und Pending Orders bei Ende der Session.

Erzwingt die Liquidation offener Trades und Pending Orders bei Ende der Session. InpFridayCloseActive: Schließt alle Positionen am Freitagnachmittag, um Risiken durch Wochenend-Gaps zu vermeiden.

Schließt alle Positionen am Freitagnachmittag, um Risiken durch Wochenend-Gaps zu vermeiden. InpBrokerGmtOffset: Definition des GMT-Offsets Ihres Brokers (entscheidend für die Strategiegenauigkeit).

Definition des GMT-Offsets Ihres Brokers (entscheidend für die Strategiegenauigkeit). InpBrokerDstConvention: Auswahl der Zeitumstellungs-Konvention Ihres Brokers (Keine, EU oder US).

Wichtig: Broker-Serverzeit & Session-Abgleich

Bitte achten Sie genau auf die Zeiteinstellungen in den Eingabeparametern. Die Stunden für die Handelssitzungen (Trading Session) und die Einstellungen für die Freitags-Schließung (Friday Close-Out) basieren vollständig auf der Serverzeit Ihres Brokers, nicht auf der Zeit Ihres lokalen Computers.

Die Standardwerte in diesem EA sind für Broker optimiert, die eine Standard-Serverzeit von GMT+2 (mit EU-Sommerzeitumstellung) verwenden. Dies ist die gängigste Einstellung für große europäische Prop-Firmen (wie z.B. FTMO). Wenn der Server Ihres Brokers in einer anderen Zeitzone arbeitet (z.B. GMT+0, GMT-5 oder GMT+8), müssen Sie diese Eingabestunden manuell anpassen, um sie an die beabsichtigten Ausführungsfenster in der realen Welt anzugleichen.

So passen Sie die Stunden für Ihren speziellen Broker an:

Identifizieren Sie die Uhrzeit Ihres Brokers: Überprüfen Sie die im MetaTrader 5-Fenster „Marktübersicht“ (Market Watch) angezeigte Uhrzeit oder suchen Sie den GMT-Offset des Brokers auf dessen Website nach.

Überprüfen Sie die im MetaTrader 5-Fenster „Marktübersicht“ (Market Watch) angezeigte Uhrzeit oder suchen Sie den GMT-Offset des Brokers auf dessen Website nach. Berechnen Sie den Unterschied: Ermitteln Sie die Differenz zwischen dem GMT-Offset Ihres Brokers und der Standard-Einstellung GMT+2.

Ermitteln Sie die Differenz zwischen dem GMT-Offset Ihres Brokers und der Standard-Einstellung GMT+2. Verschieben Sie die Eingabewerte: Verschieben Sie Ihre Start-/Endstunden der Handelssitzung sowie die Freitags-Schließungsstunde um genau diese Differenz vor oder zurück.

Praktisches Beispiel: Wenn Sie einen Broker wählen, der eine GMT+0 Serverzeit verwendet, ist deren Uhrzeit 2 Stunden hinter der Standard-Einstellung GMT+2. Um Trades genau zur gleichen Echtzeit auszuführen wie bei unseren optimierten Standardwerten, müssen Sie die Eingaben wie folgt anpassen:

Ändern Sie StartHourSession1 von 9 (09:00) auf 7 (07:00).

von 9 (09:00) auf (07:00). Ändern Sie EndHourSession1 von 20 (20:00) auf 18 (18:00).

von 20 (20:00) auf (18:00). Ändern Sie InpFridayCloseHour von 19 (19:00) auf 17 (17:00).

Hinweis: Während sich die internen Kernstrategie-Signale automatisch basierend auf Ihren Eingaben für InpBrokerGmtOffset und InpBrokerDstConvention verschieben, sind die allgemeinen Handelsfilter der Sitzung und die Logik für den Wochenend-Exit direkt mit Ihren manuellen Eingaben verknüpft. Die Überprüfung der Serverzeit Ihres Brokers ist daher ein notwendiger Schritt, bevor Sie den EA auf einem Live- oder Evaluationskonto ausführen.

Wichtiger Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die hier vorgestellten Backtestergebnisse wurden anhand historischer Real-Tick-Daten simuliert und garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Kein automatisiertes Handelssystem kann Gewinne oder das Bestehen einer Evaluierung unter Live-Marktbedingungen garantieren. Führen Sie immer umfangreiche persönliche Tests in einer Demo-Umgebung oder im MT5-Strategietester durch, bevor Sie echtes Kapital riskieren.

Important Risk Disclaimer

Trading financial instruments involves high risk and may not be suitable for all investors. The backtest results presented here are simulated using historical real tick data and do not guarantee future performance. No automated trading system can guarantee profit or a successful evaluation pass under live market conditions. Always perform extensive personal testing in a demo environment or MT5 Strategy Tester before risking real capital.