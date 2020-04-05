Prop Evaluation Session EA

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  • Heiko Manfred Priebusch
    Heiko Manfred Priebusch

    Heiko Manfred Priebusch

    Hello and welcome! I’m glad you’re here.
    Behind my programs is not an anonymous software developer, but someone who knows exactly what it feels like to sit in front of the charts, searching for that next well-founded, informed decision.
  • Version: 1.1
  • Activations: 10

Take Control of Your Prop Trading Challenges with Statistical Evidence

Prop Evaluation Session is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered around a robust volume-continuation setup. Built specifically for manual and algorithmic traders seeking to pass prop firm evaluations, this EA incorporates a comprehensive risk management layer designed to defend account drawdowns against abrupt market volatility.

IMPORTANT: THE EA SHOULD BE USED ON THE 5-MINUTE TIMEFRAME

This system has been specifically developed, tested, and optimized for the German Index DE40 (also labeled as GER40, Ger40, or DE30 depending on your broker's naming convention, such as FTMO). While the underlying logic may function on other indices or asset classes, performance on other markets has not been verified. Users must conduct their own testing and optimization to determine viability on other instruments.

The Ultimate Backtesting Tool: Rolling Challenge Simulation

Standard backtests can easily suffer from cherry-picked starting dates. To solve this, Prop Evaluation Session includes a unique, time-shifted Rolling Challenge Simulator built directly into the Strategy Tester. On each calendar day of the backtest, a new independent virtual challenge is initiated. This answers the critical question: "What is the statistical probability of passing or failing a challenge if I had started on any random day over the last 5.5 years?"

Historical Backtest Results (DE40 / GER40 - Dukascopy Real Ticks)

We performed extensive multi-year backtests (January 1, 2021, to June 30, 2026) using 100% real tick data. The default settings are aligned with standard $10,000 challenge rules (10% profit target, 5% daily loss limit, 10% total loss limit) utilizing the FTMO Swing account structure.

Configuration A: Conservative (1.0% Risk Per Trade)

  • Challenge Simulation Win Rate: 100.0% (1,118 instances won, 0 lost out of 1,415 started)
  • Average Days to Win: 111.6 days
  • Total Net Profit (Single Run): €6,461.41
  • Max Equity Drawdown: €1,083.68 (10.8% of initial deposit)
  • Profit Factor: 1.65
  • Recovery Factor: 5.96

Analysis: A defensive approach. In this historical simulation, no challenges breached the drawdown limits, though reaching the target takes longer on average.

Configuration B: Aggressive (2.0% Risk Per Trade)

  • Challenge Simulation Win Rate: 71.6% (960 instances won, 380 lost out of 1,415 started)
  • Average Days to Win: 74.1 days
  • Average Days to Loss: 38.1 days
  • Total Net Profit (Single Run): €16,968.15
  • Max Equity Drawdown: €3,685.75 (12.6% of initial deposit)
  • Profit Factor: 1.59
  • Recovery Factor: 4.60

Analysis: A faster path to reaching targets, but with a significantly higher risk of breaching overall or daily drawdown limits due to the increased leverage.

Aligning with Your Prop Firm Rules

The default settings are configured to approximate an FTMO Swing Account structure. However, every prop firm has unique rules, safety buffers, and execution criteria. You must carefully adjust the EA inputs (such as daily loss limits, total loss limits, and profit targets) to strictly match your prop firm's specific contract terms.

Detailed Input Parameters Guide

===== Trade Execution Settings =====

  • MagicNumber: Unique ID for position separation and tracking.
  • Slippage: Maximum allowed slippage in points.
  • MaxSpread: Maximum accepted spread in points before blocking new entries.
  • InpTrailingStopType: Choose between Pips, Recent Candle Highs/Lows, ATR, or Percentage.
  • InpInitialStopType: Method used to define the initial stop loss.
  • InpTakeProfitType: Method used to define the take profit target.

===== Money & Risk Management =====

  • SelectedLotSizeType: Choose between Static (Fixed) Lots or Dynamic Lot Sizing.
  • LotSize: Lot size used if Static is selected.
  • SelectedRiskAmountType: Set risk as a percentage of equity or a fixed money amount.
  • MaximumProzRiskOnEquity: Max risk per trade as a % of account equity.
  • MaximumMoneyRiskPerTrade: Max risk per trade as a fixed monetary value.

===== Prop Trading Challenge Guards =====

  • SelectedDailyLimitType: Set daily loss limits via percentage or fixed money.
  • StopTradingonMaxLossProz / Money: Limits daily losses before the EA halts trading.
  • SelectedTotalLimitType: Set overall loss limits via percentage or fixed money.
  • StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Halts the EA permanently if total loss threshold is hit.
  • SelectedWinTargetType: Set daily profit goals via percentage or fixed money.
  • StopTradingonMaxWinProz / Money: Stops trading for the day once profit target is reached.
  • InpLimitSafetyBufferProz: Safety buffer subtracted from limits to prevent accidental breach due to slippage (e.g., set to 10% to treat a $300 limit internally as $270).
  • InpForceCloseOnLimitBreach: Instantly closes all market positions if a drawdown limit is violated.

===== Break-Even Settings =====

  • BreakEvenActive: Enable or disable break-even modifications.
  • BreakEvenWhen: Distance in points required to trigger the break-even move.
  • BreakEvenTarget: Secure profit distance (in points) above/below the entry price.

===== Technical Indicator Settings =====

  • InitSL / Tsp / Tp Settings: Customize parameters (ATR periods, multipliers, candle counts) used to calculate dynamic targets and trailing stop losses.

===== Trading Sessions & Time Alignment =====

  • TradingSession1: Enable or disable the trading window.
  • Start / End Hour & Minute: Define the exact session bounds.
  • InpExitOnSessionEnd: Force liquidation of open trades and pending orders on session close.
  • InpFridayCloseActive: Closes all positions Friday afternoon to avoid weekend gap risks.
  • InpBrokerGmtOffset: Define your broker's server time GMT offset (crucial for strategy accuracy).
  • InpBrokerDstConvention: Select your broker's server clock shift convention (None, EU, or US).

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Prop-Trading-Challenges mit statistischen Nachweisen

Prop Evaluation Session ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf einem robusten Volumen-Fortsetzungs-Setup basiert. Speziell für manuelle und algorithmische Trader entwickelt, die Prop-Firma-Evaluierungen bestehen möchten, integriert dieser EA eine umfassende Risikomanagement-Ebene, um Konto-Drawdowns bei plötzlicher Marktvolatilität abzusichern.

WICHTIG: DER EA SOLLTE IM 5-MINUTEN-TIMEFRAME VERWENDET WERDEN

Dieses System wurde gezielt für den deutschen Index DE40 entwickelt, getestet und optimiert (je nach Broker auch als GER40, Ger40 oder DE30 bezeichnet, wie z.B. bei FTMO). Obwohl die zugrunde liegende Logik auch bei anderen Indizes oder Anlageklassen funktionieren kann, wurde die Performance auf anderen Märkten nicht verifiziert. Nutzer müssen eigene Tests und Optimierungen durchführen, um die Eignung für andere Instrumente zu prüfen.

Das ultimative Backtesting-Tool: Rolling Challenge Simulator

Standard-Backtests leiden oft unter willkürlich gewählten Startdaten. Um dies zu lösen, enthält Prop Evaluation Session einen einzigartigen, zeitversetzten Rolling Challenge Simulator, der direkt in den Strategietester integriert ist. An jedem Kalendertag des Backtests wird eine neue, unabhängige virtuelle Challenge gestartet. Dies beantwortet die entscheidende Frage: "Wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, eine Challenge zu bestehen oder zu scheitern, wenn ich an einem beliebigen Tag der letzten 5,5 Jahre gestartet wäre?"

Historische Backtestergebnisse (DE40 / GER40 - Dukascopy Real Ticks)

Wir haben umfangreiche mehrjährige Backtests (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2026) unter Verwendung von 100 % echten Tick-Daten durchgeführt. Die Standardeinstellungen sind auf die üblichen 10.000-$-Challenge-Regeln (10 % Gewinnziel, 5 % Tagesverlustlimit, 10 % Gesamtverlustlimit) unter Verwendung der FTMO-Swing-Account-Struktur abgestimmt.

Konfiguration A: Konservativ (1,0 % Risiko pro Trade)

  • Erfolgsquote der Challenge-Simulation: 100,0 % (1.118 Fälle gewonnen, 0 verloren von 1.415 gestarteten)
  • Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn: 111,6 Tage
  • Netto-Gesamtgewinn (Einzeldurchlauf): 6.461,41 €
  • Maximaler Equity-Drawdown: 1.083,68 € (10,8 % der ursprünglichen Einlage)
  • Profitfaktor: 1,65
  • Recovery-Faktor: 5,96

Analyse: Ein defensiver Ansatz. In dieser historischen Simulation hat keine Challenge die Drawdown-Limits verletzt, wobei das Erreichen des Ziels im Durchschnitt jedoch länger dauert.

Konfiguration B: Aggressiv (2,0 % Risiko pro Trade)

  • Erfolgsquote der Challenge-Simulation: 71,6 % (960 Fälle gewonnen, 380 verloren von 1.415 gestarteten)
  • Durchschnittliche Tage bis zum Gewinn: 74,1 Tage
  • Durchschnittliche Tage bis zum Verlust: 38,1 Tage
  • Netto-Gesamtgewinn (Einzeldurchlauf): 16.968,15 €
  • Maximaler Equity-Drawdown: 3.685,75 € (12,6 % der ursprünglichen Einlage)
  • Profitfaktor: 1,59
  • Recovery-Faktor: 4,60

Analyse: Ein schnellerer Weg zum Erreichen der Ziele, jedoch mit einem deutlich höheren Risiko, die Gesamt- oder Tagesverlustlimits aufgrund der erhöhten Hebelwirkung zu verletzen.

Anpassung an die Regeln Ihrer Prop-Firma

Die Standardeinstellungen sind so konfiguriert, dass sie annähernd der Struktur eines FTMO Swing Accounts entsprechen. Jede Prop-Firma hat jedoch einzigartige Regeln, Sicherheitspuffer und Ausführungskriterien. Sie müssen die EA-Eingabeparameter (wie Tagesverlustlimits, Gesamtverlustlimits und Gewinnziele) sorgfältig anpassen, um exakt mit den Vertragsbedingungen Ihrer Prop-Firma übereinzustimmen.

Leitfaden zu den Eingabeparametern

===== Handelseinstellungen (Trade Execution) =====

  • MagicNumber: Eindeutige ID zur Identifizierung und Nachverfolgung der EA-Positionen.
  • Slippage: Maximal zulässiger Schlupf in Punkten.
  • MaxSpread: Maximal akzeptierter Spread in Punkten, bevor neue Einträge blockiert werden.
  • InpTrailingStopType: Wahlmöglichkeit zwischen Pips, Hoch/Tief der letzten Kerze, ATR oder Prozent.
  • InpInitialStopType: Methode zur Definition des initialen Stop-Loss.
  • InpTakeProfitType: Methode zur Definition des Take-Profit-Ziels.

===== Geld- & Risikomanagement =====

  • SelectedLotSizeType: Wahl zwischen statischen (festen) Lots oder dynamischer Positionsgrößenbestimmung.
  • LotSize: Lotgröße, die verwendet wird, wenn "Statisch" ausgewählt ist.
  • SelectedRiskAmountType: Risiko als Prozentsatz des Kapitals oder als fester Geldbetrag festlegen.
  • MaximumProzRiskOnEquity: Maximales Risiko pro Trade in % des Kontokapitals.
  • MaximumMoneyRiskPerTrade: Maximales Risiko pro Trade als fester Geldbetrag.

===== Prop Trading Challenge-Wächter =====

  • SelectedDailyLimitType: Tagesverlustlimits über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen.
  • StopTradingonMaxLossProz / Money: Begrenzt Tagesverluste, bevor der EA den Handel stoppt.
  • SelectedTotalLimitType: Gesamtverlustlimits über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen.
  • StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Stoppt den EA dauerhaft, wenn die Gesamtverlustschwelle erreicht ist.
  • SelectedWinTargetType: Tagesgewinnziele über Prozent oder festen Geldbetrag festlegen.
  • StopTradingonMaxWinProz / Money: Stoppt den Handel für den Tag, sobald das Gewinnziel erreicht ist.
  • InpLimitSafetyBufferProz: Sicherheitspuffer, der von den Limits abgezogen wird, um eine versehentliche Verletzung durch Slippage zu verhindern (z. B. auf 10 % setzen, um ein 300-$-Limit intern als 270 $ zu behandeln).
  • InpForceCloseOnLimitBreach: Schließt sofort alle Marktpositionen, falls ein Drawdown-Limit verletzt wird.

===== Break-Even-Einstellungen =====

  • BreakEvenActive: Aktiviert oder deaktiviert Break-Even-Modifikationen.
  • BreakEvenWhen: Gewinn in Punkten, der erforderlich ist, um den Break-Even-Move auszulösen.
  • BreakEvenTarget: Absicherungsabstand (in Punkten) oberhalb/unterhalb des Einstiegspreises.

===== Technische Indikator-Einstellungen =====

  • InitSL / Tsp / Tp Settings: Anpassung der Parameter (ATR-Perioden, Multiplikatoren, Kerzenanzahl) zur Berechnung dynamischer Ziele und Trailing-Stops.

===== Handels-Sessions & Zeitabgleich =====

  • TradingSession1: Aktiviert oder deaktiviert das Handelsfenster.
  • Start / End Hour & Minute: Definiert die exakten Grenzen der Session.
  • InpExitOnSessionEnd: Erzwingt die Liquidation offener Trades und Pending Orders bei Ende der Session.
  • InpFridayCloseActive: Schließt alle Positionen am Freitagnachmittag, um Risiken durch Wochenend-Gaps zu vermeiden.
  • InpBrokerGmtOffset: Definition des GMT-Offsets Ihres Brokers (entscheidend für die Strategiegenauigkeit).
  • InpBrokerDstConvention: Auswahl der Zeitumstellungs-Konvention Ihres Brokers (Keine, EU oder US).

Wichtig: Broker-Serverzeit & Session-Abgleich

Bitte achten Sie genau auf die Zeiteinstellungen in den Eingabeparametern. Die Stunden für die Handelssitzungen (Trading Session) und die Einstellungen für die Freitags-Schließung (Friday Close-Out) basieren vollständig auf der Serverzeit Ihres Brokers, nicht auf der Zeit Ihres lokalen Computers.

Die Standardwerte in diesem EA sind für Broker optimiert, die eine Standard-Serverzeit von GMT+2 (mit EU-Sommerzeitumstellung) verwenden. Dies ist die gängigste Einstellung für große europäische Prop-Firmen (wie z.B. FTMO). Wenn der Server Ihres Brokers in einer anderen Zeitzone arbeitet (z.B. GMT+0, GMT-5 oder GMT+8), müssen Sie diese Eingabestunden manuell anpassen, um sie an die beabsichtigten Ausführungsfenster in der realen Welt anzugleichen.

So passen Sie die Stunden für Ihren speziellen Broker an:

  • Identifizieren Sie die Uhrzeit Ihres Brokers: Überprüfen Sie die im MetaTrader 5-Fenster „Marktübersicht“ (Market Watch) angezeigte Uhrzeit oder suchen Sie den GMT-Offset des Brokers auf dessen Website nach.
  • Berechnen Sie den Unterschied: Ermitteln Sie die Differenz zwischen dem GMT-Offset Ihres Brokers und der Standard-Einstellung GMT+2.
  • Verschieben Sie die Eingabewerte: Verschieben Sie Ihre Start-/Endstunden der Handelssitzung sowie die Freitags-Schließungsstunde um genau diese Differenz vor oder zurück.

Praktisches Beispiel: Wenn Sie einen Broker wählen, der eine GMT+0 Serverzeit verwendet, ist deren Uhrzeit 2 Stunden hinter der Standard-Einstellung GMT+2. Um Trades genau zur gleichen Echtzeit auszuführen wie bei unseren optimierten Standardwerten, müssen Sie die Eingaben wie folgt anpassen:

  • Ändern Sie StartHourSession1 von 9 (09:00) auf 7 (07:00).
  • Ändern Sie EndHourSession1 von 20 (20:00) auf 18 (18:00).
  • Ändern Sie InpFridayCloseHour von 19 (19:00) auf 17 (17:00).

Hinweis: Während sich die internen Kernstrategie-Signale automatisch basierend auf Ihren Eingaben für InpBrokerGmtOffset und InpBrokerDstConvention verschieben, sind die allgemeinen Handelsfilter der Sitzung und die Logik für den Wochenend-Exit direkt mit Ihren manuellen Eingaben verknüpft. Die Überprüfung der Serverzeit Ihres Brokers ist daher ein notwendiger Schritt, bevor Sie den EA auf einem Live- oder Evaluationskonto ausführen.

Wichtiger Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die hier vorgestellten Backtestergebnisse wurden anhand historischer Real-Tick-Daten simuliert und garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Kein automatisiertes Handelssystem kann Gewinne oder das Bestehen einer Evaluierung unter Live-Marktbedingungen garantieren. Führen Sie immer umfangreiche persönliche Tests in einer Demo-Umgebung oder im MT5-Strategietester durch, bevor Sie echtes Kapital riskieren.

Important Risk Disclaimer

Trading financial instruments involves high risk and may not be suitable for all investors. The backtest results presented here are simulated using historical real tick data and do not guarantee future performance. No automated trading system can guarantee profit or a successful evaluation pass under live market conditions. Always perform extensive personal testing in a demo environment or MT5 Strategy Tester before risking real capital.

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No Grid/No Martingale/No Recovery/No Hedging/Single Entry with SL/One Shot  Smart Gold Hunter is an Expert Advisor for XAUUSD / Gold trading on MetaTrader 5. It is designed for traders who prefer a gold EA with no grid, no martingale, real Stop Loss and Take Profit logic, and controlled risk management. You can check the live signals before making a decision: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My  (Here I use Scalper Mode, To have the exact se
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Experts
Important information: Support and answers to questions are available only here:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Taiwan ); Zoomini is a small set of machine-learning models from the latest GoGoPips project research from July 2026. These models are intended only for XAUUSD H1 / Gold . Signal: www.mql5.com/en/signals/2381994 Important things to know: The models trade with only one order using equal SL/TP. Netting accounts and any leverage are supported. Large deposi
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 1499$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and propr
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (102)
Experts
PROP FIRM READY! ( download SETFILE ) WARNING: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Client Signal YouTube Reviews LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency fro
Lizard
Marco Scherer
4.24 (38)
Experts
WHAT IS LIZARD? Lizard is a fully automated Expert Advisor, developed exclusively for XAUUSD (Gold) on MetaTrader 5. It uses a multi-strategy swing breakout system that identifies key structural levels on the chart and places pending stop orders at precisely calculated entry points. No martingale. No grid. No averaging in. Every trade has a defined Stop Loss and Take Profit and is actively managed by a multi-layered exit system, automatically, around the clock. Live Signal - Track real performan
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.64 (22)
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
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Fewer trades. Better trades. Consistency above all. • Live Signal Mode 1  Live Signal Mode 2 Twister Pro EA is a high-precision scalping Expert Advisor developed exclusively for XAUUSD (Gold) on the M15 timeframe. It trades less — but when it does, it trades with purpose. Every entry passes through 5 independent validation layers before a single order is placed, resulting in an extremely high win rate on the Default configuration. TWO MODES: • Mode 1 (recommended) — Very high assertiveness, fe
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (3)
Experts
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper is an Expert Advisor developed for automated gold trading on MetaTrader 5. The EA is designed for XAUUSD and GOLD on the M15 timeframe. It uses a proprietary multi-factor decision engine to identify qualified trading opportunities and manage positions automatically. The system combines market structure, trend direction, candle quality, volume, momentum and execution controls. It is designed to wait for suitable conditions instead of opening trades continuo
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT4 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT5 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule your trading with precision and discipline. Quantum King EA brings the strength of
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (20)
Experts
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Experts
No Grid /No Martingale/ No Dca /No rocovery Smart Gold Impulse is now available in a special early launch phase. This is an EA I  am currently using with impressive results on my Live Signal  account. You can check the current performance through the Ultima live signal results, where Smart Gold Impulse has already shown very strong potential in real market conditions. The same set file used on my Ultima live signal account will be shared only with Smart Gold Impulse buyers. At the same time, thi
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Experts
Smarter Control. Refined Precision. Welcome to Quantum Athena X — the next generation of the focused GOLD trading system that builds upon the precision, efficiency, and disciplined execution of Quantum Athena. Quantum Athena X is built on the same streamlined core engine and the same 6 carefully selected strategies as Quantum Athena. Each strategy has been individually refined and optimized for current GOLD market conditions, while the new powerful Custom Mode allows traders to choose exactly
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Experts
Gold Snap — A Fast Profit Capture System for Gold Live Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Live Signal2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Live Signal v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Only 3 copies remaining at the current price. The price will be increased to $999 soon. Important: After purchasing, please contact us by private message to receive the user guide, recommended settings, usage notes, and update support.  https://www.mql5.com/en/users/walter2008 W
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
3.97 (35)
Experts
UPDATE - ONLY A FEW COPIES LEFT AT CURRENT PRICE! The main goal of this system is long-term live performance without using any risky martingale or grid.  VERY LIMITED COPIES AT CURRENT PRICE Final Price $1499 [Live Signal]  |  [Backtest Results]  |  [Setup Guide]  |  [FTMO Results] A Different Approach to Trading Pulse Engine does not use any indicators or specific timeframes. It has a very unique approach that is not used by any other trading system on MQL5. It trades intraday directional patt
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Experts
Live Trading Signal Public real-time monitoring of trading activity: https://www.mql5.com/en/signals/2372719 Official Information Seller profile Official channel User Manual Setup instructions and usage guidelines: View user manual Zerqon EA is an adaptive Expert Advisor designed specifically for XAUUSD trading. The strategy is based on a Deep LSTM neural network model integrated through ONNX, allowing the system to process sequential market behavior and evaluate price dynamics in a st
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.29 (24)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
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UPDATE:  Next price: $699, Final price: $999 If you value honesty and a real trading system built for live trading, not just a perfect-looking straight-line backtest that can end up blowing your account, then this might be for you. No Martingale / No Grid 22 Months Live Signal +270% Live Growth [Live Signal]  |  [FTMO Results]  |  [Main Portfolio]  |  [Backtest Guide] Why Range Breakout EA is so Stable ? Range Breakout EA is based on a well-known market behaviour: changes in volatility between
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (2)
Experts
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Experts
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
XAU Momentum
TICK STACK LTD
Experts
XAU Momentum — Trend-Aligned Gold Breakout EA Live Performance All Tick Stack Signals can be found on our website or by following the link below. See images below for more information.  https://www.mql5.com/en/blogs/post/773500 Launch Offer:   Grab XAU Momentum now at the lowest price it'll ever be. Bundle it with   Gold Neural Core   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Two copies left at current price - next price = 298$ How to use: Load on XAUUSD
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Experts
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear?  Wave Rider  is honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months $499  until Signal reaches 150% - then 599 USD Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.0 upgrade notice: Close all Wave Rider positions before updating. Strategy Magic Numbers and several input names changed. Review your setting
Syna
William Brandon Autry
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Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
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SomaOil is a multi-strategy breakout Expert Advisor for MetaTrader 5, built exclusively for WTI crude oil (XTIUSD). One chart, one EA, 20 independent strategies running together as a single diversified portfolio. Live Signal. To make it accessible at launch, I am using a transparent ramping-price model: Launch price: 100 USD (48 hours) Starting from Monday the price increases by 100 USD for every 10 copies sold Price increases happen at most once per day, even when more than 10 copies are sold t
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.6 (10)
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It is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5, built specifically for Gold / XAUUSD trading. Its logic is designed around the dynamic nature of the gold market: fast price movements, sharp reversals, and high volatility. The EA helps automate trading in an environment where reaction speed, discipline, and precise position management are especially important. The system is focused on disciplined trade management, fast reaction to market changes, and controlled exits. Its main idea is si
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