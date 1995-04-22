Prop Evaluation Session EA

用统计数据掌控您的自营交易挑战 (Prop Trading Challenges)

Prop Evaluation Session 是一款适用于 MetaTrader 5 的全自动交易 EA，基于稳健的成交量延续策略构建。该 EA 专为寻求通过自营公司评估的手动和算法交易者设计，包含全面的风险管理层，旨在抵御突发的市场波动对账户回撤的影响。

重要：该EA应在5分钟时间周期上使用

该系统专为德国指数 DE40 开发、测试和优化（根据您的经纪商命名惯例，也称为 GER40、Ger40 或 DE30，例如 FTMO）。尽管底层逻辑可能适用于其他指数或资产类别，但尚未验证其在其他市场上的表现。用户必须自行进行测试和优化，以确定其在其他交易品种上的可行性。

终极回测工具：滚动挑战模拟器

标准回测往往因“选择性偏差”而产生误导。为了解决这一问题，Prop Evaluation Session 在策略测试器中内置了一个独特的、时间偏移的 滚动挑战模拟器 (Rolling Challenge Simulator)。在回测的每一个日历日，系统都会启动一个新的独立虚拟挑战。这回答了一个关键问题：“如果我在过去 5.5 年中的任何随机一天开始挑战，通过或失败的统计概率是多少？”

历史回测结果 (DE40 / GER40 - Dukascopy 真实报价数据)

我们使用了 100% 的真实报价数据进行了大规模的多年度回测（2021 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。默认设置与标准的 10,000 美元挑战规则（10% 盈利目标、5% 日常亏损限制、10% 总亏损限制）保持一致，采用 FTMO Swing 账户结构。

配置 A：保守型 (每笔交易 1.0% 风险)

挑战模拟胜率： 100.0% (1,415 次启动中，1,118 次获胜，0 次失败)

100.0% (1,415 次启动中，1,118 次获胜，0 次失败) 平均获胜天数： 111.6 天

111.6 天 净总利润 (单次运行)： €6,461.41

€6,461.41 最大净值回撤： €1,083.68 (初始存款的 10.8%)

€1,083.68 (初始存款的 10.8%) 盈利因子 (Profit Factor)： 1.65

1.65 恢复因子 (Recovery Factor)： 5.96

分析： 保守型策略。在此历史模拟中，没有挑战触及回撤限制，虽然达到目标平均需要更长时间。

配置 B：激进型 (每笔交易 2.0% 风险)

挑战模拟胜率： 71.6% (1,415 次启动中，960 次获胜，380 次失败)

71.6% (1,415 次启动中，960 次获胜，380 次失败) 平均获胜天数： 74.1 天

74.1 天 平均失败天数： 38.1 天

38.1 天 净总利润 (单次运行)： €16,968.15

€16,968.15 最大净值回撤： €3,685.75 (初始存款的 12.6%)

€3,685.75 (初始存款的 12.6%) 盈利因子 (Profit Factor)： 1.59

1.59 恢复因子 (Recovery Factor)： 4.60

分析： 更快达成目标的途径，但由于杠杆率提高，触及总亏损或日常亏损限制的风险显著增加。

符合您的自营公司规则

默认设置旨在模拟 FTMO Swing 账户 的结构。然而，每家自营公司都有独特的规则、安全缓冲和执行标准。 您必须仔细调整 EA 输入参数（如日常亏损限制、总亏损限制和盈利目标），以严格符合您所签约的自营公司的具体条款。

输入参数详细指南

===== 交易执行设置 (Trade Execution Settings) =====

MagicNumber： 用于识别和跟踪 EA 仓位的唯一 ID。

用于识别和跟踪 EA 仓位的唯一 ID。 Slippage： 允许的最大滑点（以点为单位）。

允许的最大滑点（以点为单位）。 MaxSpread： 允许的最大点差（以点为单位），超过此值将阻止开仓。

允许的最大点差（以点为单位），超过此值将阻止开仓。 InpTrailingStopType： 选择移动止损模式：点数、最近 K 线高低点、ATR 或百分比。

选择移动止损模式：点数、最近 K 线高低点、ATR 或百分比。 InpInitialStopType： 定义初始止损的方法。

定义初始止损的方法。 InpTakeProfitType： 定义止盈目标的方法。

===== 资金与风险管理 (Money & Risk Management) =====

SelectedLotSizeType： 选择静态（固定）手数或动态仓位大小计算。

选择静态（固定）手数或动态仓位大小计算。 LotSize： 选择静态模式时使用的手数大小。

选择静态模式时使用的手数大小。 SelectedRiskAmountType： 设置风险为权益百分比或固定金额。

设置风险为权益百分比或固定金额。 MaximumProzRiskOnEquity： 每笔交易的最大风险（占账户权益的百分比）。

每笔交易的最大风险（占账户权益的百分比）。 MaximumMoneyRiskPerTrade： 每笔交易的最大风险（固定金额）。

===== 自营交易挑战保护设置 (Prop Trading Challenge Guards) =====

SelectedDailyLimitType： 通过百分比或固定金额设置日常亏损限制。

通过百分比或固定金额设置日常亏损限制。 StopTradingonMaxLossProz / Money： 限制日常亏损，达到后 EA 将停止交易。

限制日常亏损，达到后 EA 将停止交易。 SelectedTotalLimitType： 通过百分比或固定金额设置总亏损限制。

通过百分比或固定金额设置总亏损限制。 StopTradingonMaxTotalLossProz / Money： 若触及总亏损阈值，永久停止 EA 运行。

若触及总亏损阈值，永久停止 EA 运行。 SelectedWinTargetType： 通过百分比或固定金额设置每日盈利目标。

通过百分比或固定金额设置每日盈利目标。 StopTradingonMaxWinProz / Money： 达到盈利目标后，停止当天的交易。

达到盈利目标后，停止当天的交易。 InpLimitSafetyBufferProz： 从限制中减去的安全缓冲，以防止因滑点导致意外违规（例如，设置为 10%，则系统内部将 300 美元的限制视为 270 美元）。

从限制中减去的安全缓冲，以防止因滑点导致意外违规（例如，设置为 10%，则系统内部将 300 美元的限制视为 270 美元）。 InpForceCloseOnLimitBreach： 若触及亏损限制，立即平掉所有市场仓位。

===== 保本设置 (Break-Even Settings) =====

BreakEvenActive： 启用或禁用保本修改。

启用或禁用保本修改。 BreakEvenWhen： 触发保本移动所需的盈利点数。

触发保本移动所需的盈利点数。 BreakEvenTarget： 保本的锁定距离（以点为单位，在开盘价上方/下方）。

===== 技术指标设置 =====

InitSL / Tsp / Tp Settings： 自定义用于计算动态目标和移动止损的参数（ATR 周期、乘数、K 线数量）。

===== 交易时段与时间设置 =====

TradingSession1： 启用或禁用交易窗口。

启用或禁用交易窗口。 Start / End Hour & Minute： 定义精确的交易时段边界。

定义精确的交易时段边界。 InpExitOnSessionEnd： 在交易时段结束时强制清算所有未结仓位和挂单。

在交易时段结束时强制清算所有未结仓位和挂单。 InpFridayCloseActive： 在周五下午平掉所有仓位，以避免周末跳空风险。

在周五下午平掉所有仓位，以避免周末跳空风险。 InpBrokerGmtOffset： 定义您经纪商的 GMT 偏移量（这对策略准确性至关重要）。

定义您经纪商的 GMT 偏移量（这对策略准确性至关重要）。 InpBrokerDstConvention： 选择您经纪商的夏令时转换惯例（无、欧盟或美国）。

重要：经纪商服务器时间与时段对齐

请密切注意输入参数中的时间设置。交易时段 (Trading Session) 时间和 周五平仓设置 (Friday Close-Out Settings) 完全基于您的经纪商服务器时间，而非您本地计算机的时间。

本 EA 的默认值针对使用标准 GMT+2（含欧盟夏令时/夏季转换） 服务器时间的经纪商进行了优化。这是大多数欧洲主要自营交易公司（如 FTMO）最常见的设置。如果您的经纪商服务器运行在不同的时区（例如 GMT+0、GMT-5 或 GMT+8），您必须手动调整这些输入小时，以与预期的真实执行窗口保持一致。

如何为您的特定经纪商调整小时数：

确定您经纪商的服务器时间： 检查 MetaTrader 5 “市场报价 (Market Watch)”窗口中显示的时间，或在其网站上查找经纪商的 GMT 偏移量。

检查 MetaTrader 5 “市场报价 (Market Watch)”窗口中显示的时间，或在其网站上查找经纪商的 GMT 偏移量。 计算差值： 确定您的经纪商 GMT 偏移量与默认的 GMT+2 设置之间的差值。

确定您的经纪商 GMT 偏移量与默认的 GMT+2 设置之间的差值。 平移输入值： 将您的会话开始/结束小时数以及周五平仓小时数向前或向后平移该差值。

实际示例： 如果您选择的经纪商使用 GMT+0 服务器时间，则其时钟比默认的 GMT+2 设置晚 2 小时。为了在与我们优化后的默认设置完全相同的真实世界时间执行交易，您必须按如下方式调整输入：

将 StartHourSession1 从 9 (09:00) 修改为 7 (07:00)。

从 9 (09:00) 修改为 (07:00)。 将 EndHourSession1 从 20 (20:00) 修改为 18 (18:00)。

从 20 (20:00) 修改为 (18:00)。 将 InpFridayCloseHour 从 19 (19:00) 修改为 17 (17:00)。

注意： 虽然内部核心策略信号会根据您输入的 InpBrokerGmtOffset 和 InpBrokerDstConvention 自动调整，但常规交易时段过滤器和周末退出逻辑直接链接到您的手动输入选择。因此，在真实账户或评估账户上运行 EA 之前，验证您经纪商的服务器时钟是必要的步骤。

重要风险免责声明

交易金融工具涉及高风险，可能并不适合所有投资者。此处展示的回测结果是基于历史真实报价数据模拟的，并不保证未来的表现。没有任何自动交易系统能在实际市场条件下保证获利或成功通过评估。在冒用真实资金进行交易之前，请务必在模拟环境或 MT5 策略测试器中进行充分的个人测试。