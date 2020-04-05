Prop Evaluation Session EA

  • Эксперты
  • Heiko Manfred Priebusch
    Heiko Manfred Priebusch

    Heiko Manfred Priebusch

    За моими программами стоит не безликий разработчик, а человек, который не понаслышке знает, что значит сидеть перед графиком и искать обоснованное решение для следующей сделки.
  • Версия: 1.1
  • Активации: 10

Возьмите под контроль свои челленджи в Prop-трейдинге с помощью статистических данных

Prop Evaluation Session — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на надежном методе продолжения тренда по объему (volume-continuation). Этот EA, разработанный специально для трейдеров, стремящихся пройти оценку в проп-фирмах, включает в себя комплексный уровень управления рисками, предназначенный для защиты баланса счета от резкой рыночной волатильности.

ВАЖНО: СОВЕТНИК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА 5-МИНУТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ

Данная система была специально разработана, протестирована и оптимизирована для немецкого индекса DE40 (также обозначаемого как GER40, Ger40 или DE30 в зависимости от конвенции наименований вашего брокера, например, FTMO). Хотя базовая логика может работать на других индексах или классах активов, эффективность на других рынках не была проверена. Пользователям необходимо проводить собственное тестирование и оптимизацию для определения пригодности для других инструментов.

Ультимативный инструмент для бэктестинга: Симулятор Rolling Challenge

Стандартные бэктесты часто страдают от «вишпикинга» (подбора удобных дат начала тестирования). Чтобы решить эту проблему, Prop Evaluation Session включает в себя уникальный симулятор Rolling Challenge (скользящего челленджа), встроенный непосредственно в тестер стратегий. В каждый календарный день бэктеста инициируется новый независимый виртуальный челлендж. Это позволяет ответить на критически важный вопрос: "Какова статистическая вероятность прохождения или провала челленджа, если бы я начал его в любой случайный день за последние 5,5 лет?"

Исторические результаты бэктеста (DE40 / GER40 - Реальные тики Dukascopy)

Мы провели масштабные многолетние бэктесты (с 1 января 2021 года по 30 июня 2026 года) с использованием 100% реальных тиковых данных. Настройки по умолчанию соответствуют стандартным правилам челленджа на $10,000 (цель по прибыли 10%, лимит дневных потерь 5%, лимит общих потерь 10%) с использованием структуры счета FTMO Swing.

Конфигурация А: Консервативная (1.0% риска на сделку)

  • Коэффициент успеха симуляции челленджа: 100.0% (1 118 случаев успеха, 0 провалов из 1 415 начатых)
  • Среднее количество дней до достижения цели: 111.6 дней
  • Чистая прибыль (один прогон): €6,461.41
  • Максимальная просадка капитала (Equity Drawdown): €1,083.68 (10.8% от первоначального депозита)
  • Фактор прибыли (Profit Factor): 1.65
  • Фактор восстановления (Recovery Factor): 5.96

Анализ: Консервативный подход. В этой исторической симуляции ни один челлендж не нарушил лимиты просадки, хотя достижение цели в среднем занимает больше времени.

Конфигурация Б: Агрессивная (2.0% риска на сделку)

  • Коэффициент успеха симуляции челленджа: 71.6% (960 случаев успеха, 380 провалов из 1 415 начатых)
  • Среднее количество дней до достижения цели: 74.1 дней
  • Среднее количество дней до провала: 38.1 дней
  • Чистая прибыль (один прогон): €16,968.15
  • Максимальная просадка капитала (Equity Drawdown): €3,685.75 (12.6% от первоначального депозита)
  • Фактор прибыли (Profit Factor): 1.59
  • Фактор восстановления (Recovery Factor): 4.60

Анализ: Более быстрый путь к достижению целей, но со значительно более высоким риском нарушения лимитов дневной или общей просадки из-за повышенного кредитного плеча.

Соответствие правилам вашей проп-фирмы

Настройки по умолчанию сконфигурированы так, чтобы приблизить структуру счета к FTMO Swing Account. Однако каждая проп-фирма имеет уникальные правила, защитные буферы и критерии исполнения сделок. Вы должны тщательно настроить входные параметры EA (такие как лимиты дневных потерь, лимиты общих потерь и цели по прибыли), чтобы они строго соответствовали конкретным условиям договора вашей проп-фирмы.

Подробное руководство по входным параметрам

===== Настройки исполнения сделок (Trade Execution Settings) =====

  • MagicNumber: Уникальный ID для разделения и отслеживания позиций.
  • Slippage: Максимально допустимое проскальзывание в пунктах.
  • MaxSpread: Максимально допустимый спред в пунктах, при превышении которого EA блокирует новые сделки.
  • InpTrailingStopType: Выбор между пунктами, максимумами/минимумами свечей, ATR или процентами.
  • InpInitialStopType: Метод определения начального стоп-лосса.
  • InpTakeProfitType: Метод определения цели тейк-профита.

===== Управление капиталом и рисками (Money & Risk Management) =====

  • SelectedLotSizeType: Выбор между статичным (фиксированным) лотом или динамическим расчетом лота.
  • LotSize: Размер лота при использовании статического режима.
  • SelectedRiskAmountType: Установка риска как процента от капитала или фиксированной суммы.
  • MaximumProzRiskOnEquity: Максимальный риск на сделку в % от капитала счета.
  • MaximumMoneyRiskPerTrade: Максимальный риск на сделку в виде фиксированной денежной суммы.

===== Защита для Prop-трейдинг челленджей (Prop Trading Challenge Guards) =====

  • SelectedDailyLimitType: Установка лимитов дневных потерь в процентах или фиксированной сумме.
  • StopTradingonMaxLossProz / Money: Ограничивает дневные потери, после чего EA прекращает торговлю.
  • SelectedTotalLimitType: Установка лимитов общих потерь в процентах или фиксированной сумме.
  • StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Полностью останавливает работу EA при достижении лимита общих потерь.
  • SelectedWinTargetType: Установка целей дневной прибыли в процентах или фиксированной сумме.
  • StopTradingonMaxWinProz / Money: Останавливает торговлю на день при достижении цели по прибыли.
  • InpLimitSafetyBufferProz: Защитный буфер, вычитаемый из лимитов для предотвращения случайного нарушения из-за проскальзывания (например, установите 10%, чтобы лимит $300 внутри системы считался как $270).
  • InpForceCloseOnLimitBreach: Мгновенно закрывает все рыночные позиции, если нарушен лимит просадки.

===== Настройки Break-Even (Безубыток) =====

  • BreakEvenActive: Включение или выключение модификации безубытка.
  • BreakEvenWhen: Дистанция в пунктах, необходимая для активации переноса в безубыток.
  • BreakEvenTarget: Дистанция фиксации прибыли (в пунктах) выше/ниже цены входа.

===== Настройки технических индикаторов =====

  • InitSL / Tsp / Tp Settings: Настройка параметров (периоды ATR, множители, количество свечей), используемых для расчета динамических целей и трейлинг-стопов.

===== Торговые сессии и время =====

  • TradingSession1: Включение или выключение торгового окна.
  • Start / End Hour & Minute: Определение точных границ сессии.
  • InpExitOnSessionEnd: Принудительная ликвидация открытых сделок и отложенных ордеров по окончании сессии.
  • InpFridayCloseActive: Закрытие всех позиций в пятницу вечером для избежания рисков гэпов на выходных.
  • InpBrokerGmtOffset: Установка смещения GMT вашего брокера (критически важно для точности стратегии).
  • InpBrokerDstConvention: Выбор конвенции перехода на летнее время вашего брокера (Нет, ЕС или США).

Важно: Время сервера брокера и настройка торговых сессий

Пожалуйста, обратите пристальное внимание на настройки времени во входных параметрах. Часы торговой сессии (Trading Session) и настройки закрытия в пятницу (Friday Close-Out Settings) полностью основаны на времени сервера вашего брокера, а не на времени вашего локального компьютера.

Значения по умолчанию в этом советнике (EA) оптимизированы для брокеров, использующих стандартное серверное время GMT+2 (с переходом на летнее время в ЕС). Это наиболее распространенная настройка для крупных европейских проп-трейдинговых компаний (таких как FTMO). Если сервер вашего брокера работает в другом часовом поясе (например, GMT+0, GMT-5 или GMT+8), вы должны вручную скорректировать эти входные значения, чтобы они соответствовали желаемым торговым окнам.

Как настроить время для вашего конкретного брокера:

  • Определите время вашего брокера: Проверьте время, отображаемое в окне «Обзор рынка» (Market Watch) в MetaTrader 5, или найдите GMT-смещение (GMT offset) брокера на его веб-сайте.
  • Рассчитайте разницу: Определите разницу между GMT-смещением вашего брокера и настройкой по умолчанию GMT+2.
  • Сдвиньте входные параметры: Сдвиньте часы начала/окончания сессии и часы закрытия в пятницу вперед или назад ровно на эту разницу.

Практический пример: Если вы выберете брокера, использующего серверное время GMT+0, его часы отстают на 2 часа от настроек по умолчанию (GMT+2). Чтобы совершать сделки точно в то же время, что и в наших оптимизированных настройках, вы должны изменить входные параметры следующим образом:

  • Измените StartHourSession1 с 9 (09:00) на 7 (07:00).
  • Измените EndHourSession1 с 20 (20:00) на 18 (18:00).
  • Измените InpFridayCloseHour с 19 (19:00) на 17 (17:00).

Примечание: Хотя внутренние сигналы стратегии автоматически сдвигаются на основе ваших входных параметров InpBrokerGmtOffset и InpBrokerDstConvention, общие фильтры торговых сессий и логика выхода в выходные дни напрямую связаны с вашим ручным выбором. Поэтому проверка серверного времени вашего брокера является необходимым шагом перед запуском советника на реальном или оценочном (челлендж) счете.

Важное предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском и может подходить не всем инвесторам. Представленные здесь результаты бэктестов являются симуляцией на основе исторических реальных тиковых данных и не гарантируют будущую доходность. Никакая автоматизированная торговая система не может гарантировать прибыль или успешное прохождение оценки в реальных рыночных условиях. Всегда проводите тщательное личное тестирование в демо-среде или в тестере стратегий MT5, прежде чем рисковать реальным капиталом.

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Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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