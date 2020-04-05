Prop Evaluation Session EA

Возьмите под контроль свои челленджи в Prop-трейдинге с помощью статистических данных

Prop Evaluation Session — это полностью автоматизированный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, основанный на надежном методе продолжения тренда по объему (volume-continuation). Этот EA, разработанный специально для трейдеров, стремящихся пройти оценку в проп-фирмах, включает в себя комплексный уровень управления рисками, предназначенный для защиты баланса счета от резкой рыночной волатильности.

ВАЖНО: СОВЕТНИК СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА 5-МИНУТНОМ ТАЙМФРЕЙМЕ

Данная система была специально разработана, протестирована и оптимизирована для немецкого индекса DE40 (также обозначаемого как GER40, Ger40 или DE30 в зависимости от конвенции наименований вашего брокера, например, FTMO). Хотя базовая логика может работать на других индексах или классах активов, эффективность на других рынках не была проверена. Пользователям необходимо проводить собственное тестирование и оптимизацию для определения пригодности для других инструментов.

Ультимативный инструмент для бэктестинга: Симулятор Rolling Challenge

Стандартные бэктесты часто страдают от «вишпикинга» (подбора удобных дат начала тестирования). Чтобы решить эту проблему, Prop Evaluation Session включает в себя уникальный симулятор Rolling Challenge (скользящего челленджа), встроенный непосредственно в тестер стратегий. В каждый календарный день бэктеста инициируется новый независимый виртуальный челлендж. Это позволяет ответить на критически важный вопрос: "Какова статистическая вероятность прохождения или провала челленджа, если бы я начал его в любой случайный день за последние 5,5 лет?"

Исторические результаты бэктеста (DE40 / GER40 - Реальные тики Dukascopy)

Мы провели масштабные многолетние бэктесты (с 1 января 2021 года по 30 июня 2026 года) с использованием 100% реальных тиковых данных. Настройки по умолчанию соответствуют стандартным правилам челленджа на $10,000 (цель по прибыли 10%, лимит дневных потерь 5%, лимит общих потерь 10%) с использованием структуры счета FTMO Swing.

Конфигурация А: Консервативная (1.0% риска на сделку)

Коэффициент успеха симуляции челленджа: 100.0% (1 118 случаев успеха, 0 провалов из 1 415 начатых)

100.0% (1 118 случаев успеха, 0 провалов из 1 415 начатых) Среднее количество дней до достижения цели: 111.6 дней

111.6 дней Чистая прибыль (один прогон): €6,461.41

€6,461.41 Максимальная просадка капитала (Equity Drawdown): €1,083.68 (10.8% от первоначального депозита)

€1,083.68 (10.8% от первоначального депозита) Фактор прибыли (Profit Factor): 1.65

1.65 Фактор восстановления (Recovery Factor): 5.96

Анализ: Консервативный подход. В этой исторической симуляции ни один челлендж не нарушил лимиты просадки, хотя достижение цели в среднем занимает больше времени.

Конфигурация Б: Агрессивная (2.0% риска на сделку)

Коэффициент успеха симуляции челленджа: 71.6% (960 случаев успеха, 380 провалов из 1 415 начатых)

71.6% (960 случаев успеха, 380 провалов из 1 415 начатых) Среднее количество дней до достижения цели: 74.1 дней

74.1 дней Среднее количество дней до провала: 38.1 дней

38.1 дней Чистая прибыль (один прогон): €16,968.15

€16,968.15 Максимальная просадка капитала (Equity Drawdown): €3,685.75 (12.6% от первоначального депозита)

€3,685.75 (12.6% от первоначального депозита) Фактор прибыли (Profit Factor): 1.59

1.59 Фактор восстановления (Recovery Factor): 4.60

Анализ: Более быстрый путь к достижению целей, но со значительно более высоким риском нарушения лимитов дневной или общей просадки из-за повышенного кредитного плеча.

Соответствие правилам вашей проп-фирмы

Настройки по умолчанию сконфигурированы так, чтобы приблизить структуру счета к FTMO Swing Account. Однако каждая проп-фирма имеет уникальные правила, защитные буферы и критерии исполнения сделок. Вы должны тщательно настроить входные параметры EA (такие как лимиты дневных потерь, лимиты общих потерь и цели по прибыли), чтобы они строго соответствовали конкретным условиям договора вашей проп-фирмы.

Подробное руководство по входным параметрам

===== Настройки исполнения сделок (Trade Execution Settings) =====

MagicNumber: Уникальный ID для разделения и отслеживания позиций.

Уникальный ID для разделения и отслеживания позиций. Slippage: Максимально допустимое проскальзывание в пунктах.

Максимально допустимое проскальзывание в пунктах. MaxSpread: Максимально допустимый спред в пунктах, при превышении которого EA блокирует новые сделки.

Максимально допустимый спред в пунктах, при превышении которого EA блокирует новые сделки. InpTrailingStopType: Выбор между пунктами, максимумами/минимумами свечей, ATR или процентами.

Выбор между пунктами, максимумами/минимумами свечей, ATR или процентами. InpInitialStopType: Метод определения начального стоп-лосса.

Метод определения начального стоп-лосса. InpTakeProfitType: Метод определения цели тейк-профита.

===== Управление капиталом и рисками (Money & Risk Management) =====

SelectedLotSizeType: Выбор между статичным (фиксированным) лотом или динамическим расчетом лота.

Выбор между статичным (фиксированным) лотом или динамическим расчетом лота. LotSize: Размер лота при использовании статического режима.

Размер лота при использовании статического режима. SelectedRiskAmountType: Установка риска как процента от капитала или фиксированной суммы.

Установка риска как процента от капитала или фиксированной суммы. MaximumProzRiskOnEquity: Максимальный риск на сделку в % от капитала счета.

Максимальный риск на сделку в % от капитала счета. MaximumMoneyRiskPerTrade: Максимальный риск на сделку в виде фиксированной денежной суммы.

===== Защита для Prop-трейдинг челленджей (Prop Trading Challenge Guards) =====

SelectedDailyLimitType: Установка лимитов дневных потерь в процентах или фиксированной сумме.

Установка лимитов дневных потерь в процентах или фиксированной сумме. StopTradingonMaxLossProz / Money: Ограничивает дневные потери, после чего EA прекращает торговлю.

Ограничивает дневные потери, после чего EA прекращает торговлю. SelectedTotalLimitType: Установка лимитов общих потерь в процентах или фиксированной сумме.

Установка лимитов общих потерь в процентах или фиксированной сумме. StopTradingonMaxTotalLossProz / Money: Полностью останавливает работу EA при достижении лимита общих потерь.

Полностью останавливает работу EA при достижении лимита общих потерь. SelectedWinTargetType: Установка целей дневной прибыли в процентах или фиксированной сумме.

Установка целей дневной прибыли в процентах или фиксированной сумме. StopTradingonMaxWinProz / Money: Останавливает торговлю на день при достижении цели по прибыли.

Останавливает торговлю на день при достижении цели по прибыли. InpLimitSafetyBufferProz: Защитный буфер, вычитаемый из лимитов для предотвращения случайного нарушения из-за проскальзывания (например, установите 10%, чтобы лимит $300 внутри системы считался как $270).

Защитный буфер, вычитаемый из лимитов для предотвращения случайного нарушения из-за проскальзывания (например, установите 10%, чтобы лимит $300 внутри системы считался как $270). InpForceCloseOnLimitBreach: Мгновенно закрывает все рыночные позиции, если нарушен лимит просадки.

===== Настройки Break-Even (Безубыток) =====

BreakEvenActive: Включение или выключение модификации безубытка.

Включение или выключение модификации безубытка. BreakEvenWhen: Дистанция в пунктах, необходимая для активации переноса в безубыток.

Дистанция в пунктах, необходимая для активации переноса в безубыток. BreakEvenTarget: Дистанция фиксации прибыли (в пунктах) выше/ниже цены входа.

===== Настройки технических индикаторов =====

InitSL / Tsp / Tp Settings: Настройка параметров (периоды ATR, множители, количество свечей), используемых для расчета динамических целей и трейлинг-стопов.

===== Торговые сессии и время =====

TradingSession1: Включение или выключение торгового окна.

Включение или выключение торгового окна. Start / End Hour & Minute: Определение точных границ сессии.

Определение точных границ сессии. InpExitOnSessionEnd: Принудительная ликвидация открытых сделок и отложенных ордеров по окончании сессии.

Принудительная ликвидация открытых сделок и отложенных ордеров по окончании сессии. InpFridayCloseActive: Закрытие всех позиций в пятницу вечером для избежания рисков гэпов на выходных.

Закрытие всех позиций в пятницу вечером для избежания рисков гэпов на выходных. InpBrokerGmtOffset: Установка смещения GMT вашего брокера (критически важно для точности стратегии).

Установка смещения GMT вашего брокера (критически важно для точности стратегии). InpBrokerDstConvention: Выбор конвенции перехода на летнее время вашего брокера (Нет, ЕС или США).

Важно: Время сервера брокера и настройка торговых сессий

Пожалуйста, обратите пристальное внимание на настройки времени во входных параметрах. Часы торговой сессии (Trading Session) и настройки закрытия в пятницу (Friday Close-Out Settings) полностью основаны на времени сервера вашего брокера, а не на времени вашего локального компьютера.

Значения по умолчанию в этом советнике (EA) оптимизированы для брокеров, использующих стандартное серверное время GMT+2 (с переходом на летнее время в ЕС). Это наиболее распространенная настройка для крупных европейских проп-трейдинговых компаний (таких как FTMO). Если сервер вашего брокера работает в другом часовом поясе (например, GMT+0, GMT-5 или GMT+8), вы должны вручную скорректировать эти входные значения, чтобы они соответствовали желаемым торговым окнам.

Как настроить время для вашего конкретного брокера:

Определите время вашего брокера: Проверьте время, отображаемое в окне «Обзор рынка» (Market Watch) в MetaTrader 5, или найдите GMT-смещение (GMT offset) брокера на его веб-сайте.

Проверьте время, отображаемое в окне «Обзор рынка» (Market Watch) в MetaTrader 5, или найдите GMT-смещение (GMT offset) брокера на его веб-сайте. Рассчитайте разницу: Определите разницу между GMT-смещением вашего брокера и настройкой по умолчанию GMT+2.

Определите разницу между GMT-смещением вашего брокера и настройкой по умолчанию GMT+2. Сдвиньте входные параметры: Сдвиньте часы начала/окончания сессии и часы закрытия в пятницу вперед или назад ровно на эту разницу.

Практический пример: Если вы выберете брокера, использующего серверное время GMT+0, его часы отстают на 2 часа от настроек по умолчанию (GMT+2). Чтобы совершать сделки точно в то же время, что и в наших оптимизированных настройках, вы должны изменить входные параметры следующим образом:

Измените StartHourSession1 с 9 (09:00) на 7 (07:00).

с 9 (09:00) на (07:00). Измените EndHourSession1 с 20 (20:00) на 18 (18:00).

с 20 (20:00) на (18:00). Измените InpFridayCloseHour с 19 (19:00) на 17 (17:00).

Примечание: Хотя внутренние сигналы стратегии автоматически сдвигаются на основе ваших входных параметров InpBrokerGmtOffset и InpBrokerDstConvention, общие фильтры торговых сессий и логика выхода в выходные дни напрямую связаны с вашим ручным выбором. Поэтому проверка серверного времени вашего брокера является необходимым шагом перед запуском советника на реальном или оценочном (челлендж) счете.

Важное предупреждение о рисках

Торговля финансовыми инструментами сопряжена с высоким риском и может подходить не всем инвесторам. Представленные здесь результаты бэктестов являются симуляцией на основе исторических реальных тиковых данных и не гарантируют будущую доходность. Никакая автоматизированная торговая система не может гарантировать прибыль или успешное прохождение оценки в реальных рыночных условиях. Всегда проводите тщательное личное тестирование в демо-среде или в тестере стратегий MT5, прежде чем рисковать реальным капиталом.