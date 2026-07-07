Bouarfa Sniper Pro V4 SMC - Daily Edition

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Conçu spécifiquement pour les adeptes des Smart Money Concepts (SMC), cet outil élimine le bruit des petites unités de temps pour se concentrer sur l'essentiel : la structure majeure du marché et la chasse aux liquidités (Liquidity Sweeps) sur le Daily.