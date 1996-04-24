Bouarfa sniper pro v4 smc
- Индикаторы
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- Версия: 5.0
- Обновлено: 11 июля 2026
- Активации: 5
Bouarfa Sniper Pro V4 SMC - Daily Edition
Optimisez vos analyses et maximisez vos profits avec une précision chirurgicale sur le graphique journalier (Daily).
Conçu spécifiquement pour les adeptes des Smart Money Concepts (SMC), cet outil élimine le bruit des petites unités de temps pour se concentrer sur l'essentiel : la structure majeure du marché et la chasse aux liquidités (Liquidity Sweeps) sur le Daily.
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Vision Macro Propre : Fini les graphiques encombrés. Le Daily offre l'espace visuel idéal pour afficher clairement les zones de prix, les niveaux d'entrée institutionnels, et les stop-loss avec une clarté absolue.
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Décisions Hautement Qualifiées : Idéal pour les traders swing et de position qui recherchent des setups fiables, testés et validés sur les plus grands horizons de temps.