Bouarfa sniper pro v4 smc

Bouarfa Sniper Pro V4 SMC - Daily Edition

Optimisez vos analyses et maximisez vos profits avec une précision chirurgicale sur le graphique journalier (Daily).

Conçu spécifiquement pour les adeptes des Smart Money Concepts (SMC), cet outil élimine le bruit des petites unités de temps pour se concentrer sur l'essentiel : la structure majeure du marché et la chasse aux liquidités (Liquidity Sweeps) sur le Daily.

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  • Décisions Hautement Qualifiées : Idéal pour les traders swing et de position qui recherchent des setups fiables, testés et validés sur les plus grands horizons de temps.


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RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
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Индикаторы
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