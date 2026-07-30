Aurum Gold Prime

  • Experts
  • Suwan Chanidnok
    Suwan Chanidnok

    Suwan Chanidnok

    Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
    making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
    use low - medium risk
    capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
    capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
  • Version: 1.1
  • Updated: 30 July 2026
  • Activations: 5

◆ CAPITAL-BASED TRADING APPROACH

When properly configured, my EAs and trading tools are designed to base their capital and position-sizing calculations on actual account funds, without using leverage to increase calculated trading capacity.

This approach is intended to support more conservative capital management and reduce reliance on leveraged exposure, with a focus on long-term trading stability and disciplined risk management.

⚠ Trading always involves risk. No trading system can guarantee safety, stability, or future performance.


Aurum Gold Prime™

Institutional Precision • Liquidity Quality • Execution Stability

Aurum Gold Prime™ is a fully automated Gold (XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5) Expert Advisor designed for structured, systematic, and long-term market participation.

The system is built with a focus on execution discipline, operational stability, and simplified deployment. It operates fully automatically once attached to the chart, requiring no manual configuration or parameter optimization.

Aurum Gold Prime™ is designed for traders who prefer a structured and professional approach to algorithmic trading, emphasizing consistency, execution quality, and long-term system behavior.

Broker Environment Compatibility:
This system is optimized for brokers offering institutional-grade execution conditions, including high liquidity access, stable pricing flow, and efficient order execution environments (• • • tier execution quality standard).

Key Features:

• Fully Automated Execution System
• No Input Configuration Required
• Institutional-Style Trading Logic
• Designed for Long-Term Deployment
• Optimized for Stable VPS Operation
• Minimal User Interaction Required

Recommended Usage:
Suitable for medium to large capital accounts and long-term systematic deployment in professional trading environments.

Aurum Gold Prime™ does not guarantee profits or specific financial outcomes. It is a structured trading system designed for market participation under defined execution logic and risk-managed conditions.

Attach once • Run continuously • Maintain discipline

Aurum Gold Prime™
Precision • Liquidity • Stability


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Nuttawut Khiawkiri
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"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Experts
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Experts
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
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Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
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Special Launch Promotion: $30 (Limited Time Only!) To celebrate our new launch on MQL5, we are offering an exclusive introductory price of $39  for a limited time. Please note that this is a special promotion for our early supporters. The price will be adjusted back to its original retail price of $99  effective from July 31, 2026 . Don’t miss this opportunity to get our professional-grade EA at this special price before it reverts to the standard rate! CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When pro
Terminator Close All Utility
Suwan Chanidnok
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Terminator Close All Utility Slogan: "Unmatched Velocity—Clean Your Portfolio in a Flash. " Product Description: A high-performance utility engineered for professional traders who demand absolute speed in trade management. Developed to eliminate the friction of closing orders one-by-one, this tool is your ultimate weapon in volatile markets where every millisecond counts. Key Features: Instant Execution: Operates the very moment it hits the chart—no confirmations, no delays. Mass Liquidation: Ex
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Experts
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