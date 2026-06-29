Aurum Gold Prime

  • Эксперты
  • Suwan Chanidnok
    Suwan Chanidnok

    Suwan Chanidnok

    Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
    making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
    use low - medium risk
    capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
    capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
  • Версия: 1.1
  • Обновлено: 30 июля 2026
  • Активации: 5

◆ CAPITAL-BASED TRADING APPROACH

When properly configured, my EAs and trading tools are designed to base their capital and position-sizing calculations on actual account funds, without using leverage to increase calculated trading capacity.

This approach is intended to support more conservative capital management and reduce reliance on leveraged exposure, with a focus on long-term trading stability and disciplined risk management.

⚠ Trading always involves risk. No trading system can guarantee safety, stability, or future performance.


Aurum Gold Prime™

Institutional Precision • Liquidity Quality • Execution Stability

Aurum Gold Prime™ is a fully automated Gold (XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5) Expert Advisor designed for structured, systematic, and long-term market participation.

The system is built with a focus on execution discipline, operational stability, and simplified deployment. It operates fully automatically once attached to the chart, requiring no manual configuration or parameter optimization.

Aurum Gold Prime™ is designed for traders who prefer a structured and professional approach to algorithmic trading, emphasizing consistency, execution quality, and long-term system behavior.

Broker Environment Compatibility:
This system is optimized for brokers offering institutional-grade execution conditions, including high liquidity access, stable pricing flow, and efficient order execution environments (• • • tier execution quality standard).

Key Features:

• Fully Automated Execution System
• No Input Configuration Required
• Institutional-Style Trading Logic
• Designed for Long-Term Deployment
• Optimized for Stable VPS Operation
• Minimal User Interaction Required

Recommended Usage:
Suitable for medium to large capital accounts and long-term systematic deployment in professional trading environments.

Aurum Gold Prime™ does not guarantee profits or specific financial outcomes. It is a structured trading system designed for market participation under defined execution logic and risk-managed conditions.

Attach once • Run continuously • Maintain discipline

Aurum Gold Prime™
Precision • Liquidity • Stability


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Michal Milko
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Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Эксперты
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Эксперты
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
LeopardAdaptive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
LeopardAdaptive - советник, работающий на основе анализа свечных формаций с одновременным диссонансом трех разных встроенных алгоритмов, определяющих направление тренда. Настройки советника по умолчанию являются оптимальными для работы на четырех рекомендуемых для торговых инструментов. Размер лота или процент риска трейдер может выбирать самостоятельно. Каждый торговый ордер имеют стоп-лосс и тейк-профит. Рекомендуемые торговые инструменты:  EURUSD 15m, GBPUSD 15m, USDCAD 15m, USDJPY 15m. Настр
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Эксперты
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Торговый советник-скальпер с инновационным методом расчета открытия торговых позиций. Робот предназначен для высокочастотной торговли инструментами терминала МТ4. Эксперт контролирует объемы торговых позиций, расширение спреда, проскальзывание. Может использоваться на любом тайм-фрейме, с любым размером депозита. Легко оптимизируется и настраивается на нужный инструмент. Можно использовать предустановленные настройки.  Рекомендации по использованию эксперта Начальный депозит от100USD. Брокеры с
Wizard
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
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Safe Leverage Basic
Suwan Chanidnok
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Safe Leverage Basic Entry Edition of the Safe Leverage Series Safe Leverage Basic is an entry-level edition designed for traders who want to explore the Safe Leverage ecosystem and become familiar with its interface, workflow, and core trading tools before upgrading to a higher edition. This edition is intended for learning, evaluation, and testing purposes. Some advanced features are displayed in the interface but are intentionally limited or disabled in the Basic Edition. Included Features B
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