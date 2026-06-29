Aurum Gold Prime
- Эксперты
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Suwan ChanidnokHello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
use low - medium risk
capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
- Версия: 1.1
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 5
◆ CAPITAL-BASED TRADING APPROACH
When properly configured, my EAs and trading tools are designed to base their capital and position-sizing calculations on actual account funds, without using leverage to increase calculated trading capacity.
This approach is intended to support more conservative capital management and reduce reliance on leveraged exposure, with a focus on long-term trading stability and disciplined risk management.
⚠ Trading always involves risk. No trading system can guarantee safety, stability, or future performance.
Aurum Gold Prime™
Institutional Precision • Liquidity Quality • Execution Stability
Aurum Gold Prime™ is a fully automated Gold (XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5) Expert Advisor designed for structured, systematic, and long-term market participation.
The system is built with a focus on execution discipline, operational stability, and simplified deployment. It operates fully automatically once attached to the chart, requiring no manual configuration or parameter optimization.
Aurum Gold Prime™ is designed for traders who prefer a structured and professional approach to algorithmic trading, emphasizing consistency, execution quality, and long-term system behavior.
Broker Environment Compatibility:
This system is optimized for brokers offering institutional-grade execution conditions, including high liquidity access, stable pricing flow, and efficient order execution environments (• • • tier execution quality standard).
Key Features:
• Fully Automated Execution System
• No Input Configuration Required
• Institutional-Style Trading Logic
• Designed for Long-Term Deployment
• Optimized for Stable VPS Operation
• Minimal User Interaction Required
Recommended Usage:
Suitable for medium to large capital accounts and long-term systematic deployment in professional trading environments.
Aurum Gold Prime™ does not guarantee profits or specific financial outcomes. It is a structured trading system designed for market participation under defined execution logic and risk-managed conditions.
Attach once • Run continuously • Maintain discipline
Aurum Gold Prime™
Precision • Liquidity • Stability