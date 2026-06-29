Aurum Gold Prime
- 专家
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Suwan ChanidnokHello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
use low - medium risk
capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
- 版本: 1.1
- 更新: 30 七月 2026
- 激活: 5
Aurum Gold Prime™
机构级精度 • 流动性质量 • 执行稳定性
Aurum Gold Prime™ 是一款专为黄金市场(XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5)设计的全自动交易系统，旨在实现结构化、系统化以及长期稳定的交易执行。
系统以执行纪律与运行稳定性为核心设计理念，用户只需将 EA 加载至图表，即可自动运行，无需复杂参数设置或手动优化。
本系统适用于偏好专业化系统交易的投资者，强调执行一致性、系统稳定性以及长期运行表现。
经纪商环境适配说明：
本系统适用于具备机构级执行条件的交易环境，包括高流动性、稳定报价以及高质量订单执行环境（• • • 级别执行标准）。
核心特点：
• 全自动执行系统
• 无需参数设置
• 机构级交易逻辑
• 适合长期运行部署
• 优化 VPS 稳定运行
• 极简操作体验
适用建议：
适合中大型资金账户及专业交易环境中的长期系统化部署。
Aurum Gold Prime™ 不承诺任何收益或结果，仅作为结构化交易系统运行于既定执行逻辑与风险框架之下。
一次加载 • 持续运行 • 纪律执行
Aurum Gold Prime™
精度 • 流动性 • 稳定性