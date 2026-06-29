Aurum Gold Prime

  • 专家
  • Suwan Chanidnok
    Suwan Chanidnok

    Suwan Chanidnok

    Hello all followers. This is a trading signal that focuses on safety and investment,
    making you feel good and relaxed. Let's have fun with my trades.
    use low - medium risk
    capital 50 usd : profit 1-25 % for 30 days (micro/cent acc)
    capital 5000 usd : profit 1-25 % for 30 days (std acc)
  • 版本: 1.1
  • 更新: 30 七月 2026
  • 激活: 5

Aurum Gold Prime™

机构级精度 • 流动性质量 • 执行稳定性

Aurum Gold Prime™ 是一款专为黄金市场(XAUUSD)(XAUUSDc)(M 5)设计的全自动交易系统，旨在实现结构化、系统化以及长期稳定的交易执行。

系统以执行纪律与运行稳定性为核心设计理念，用户只需将 EA 加载至图表，即可自动运行，无需复杂参数设置或手动优化。

本系统适用于偏好专业化系统交易的投资者，强调执行一致性、系统稳定性以及长期运行表现。

经纪商环境适配说明：
本系统适用于具备机构级执行条件的交易环境，包括高流动性、稳定报价以及高质量订单执行环境（• • • 级别执行标准）。

核心特点：

• 全自动执行系统
• 无需参数设置
• 机构级交易逻辑
• 适合长期运行部署
• 优化 VPS 稳定运行
• 极简操作体验

适用建议：
适合中大型资金账户及专业交易环境中的长期系统化部署。

Aurum Gold Prime™ 不承诺任何收益或结果，仅作为结构化交易系统运行于既定执行逻辑与风险框架之下。

一次加载 • 持续运行 • 纪律执行

Aurum Gold Prime™
精度 • 流动性 • 稳定性


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Jun Feng
专家
Chicken peck rices 这是一个基于价格突破的短线EA，参数简单，适应性强。 要求： 运行时间周期：H1； 账户类型：ECN，货币对点差≤3，如欧美，美日等品种； 挂单最小点差：0，即设置止损或止盈与现价的最小距离为0。 请用符合要求的账户挂EA以保障盈利的可靠性。 参数说明： explanation=chicken peck rices—EA名称。 Magiccode=112201—魔术码，用于区别不同EA的订单。 lots=1.0—仓位系数，1.0对应1万美元开单1手，根据余额自动调整比例开单，如余额为1.5万美元时，仓位自动调整为1.5手。 riskline=0—风控线，可根据账户资金自己设置，当账户净值低于设定值会平掉所有订单以控制最大风险。
YinYang hedging
Jun Feng
专家
YinYang hedging 这是一个全自动的双货币对冲EA，参数简单，具有对冲EA所具有的低风险、高适应性、表现稳定等特点。 使用要求： 运行时间周期：H1； EA加载品种：A品种，B品种无需加载EA； 最低账户资金：1000美元； 实际使用时将参数Test默认的true调为false； 建议每周7天，每天24小时在VPS上运行EA； 建议货币对：A-GBPUSD，B-EURUSD；A-AUDUSD，B-NZDUSD；A-EURCAD，B-USDCAD；A-GBPJPY，B-EURJPY。 声明： 因为MT4测试时只能开单单个品种，测试时B品种无法开单，但是EA在实际使用时是完全没有问题的，可以放心使用。 参数说明： Name=YinYang hedging—EA名称。 Pointvalue=10—品种标准点值，例如GBPUSD、EURUSD的标准点值为10美元，其他品种可自行计算。 Lot=0.10—仓位系数，0.1对应1万美元开单0.1手，根据余额自动调整比例开单，如余额为1.5万美元时，仓位自动调整为0.15手。 A=GBPUSD—对冲品种之一。 B=EURUSD—对冲品种之
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
专家
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
专家
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
专家
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
专家
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
专家
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
LeopardAdaptive
Evgeniy Zhdan
专家
LeopardAdaptive is an advisor that works on the basis of candlestick analysis with simultaneous dissonance of three different embedded algorithms that determine the trend direction. The default settings of the advisor are optimal for working with four recommended trading instruments. The lot size or risk percentage can be selected by the trader. Every trade order has a stop loss and take profit. Recommended:  EURUSD 15m, GBPUSD 15m, USDCAD 15m, USDJPY 15m. Settings: Comment to order - comment t
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
专家
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
专家
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
专家
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
作者的更多信息
Suwan Gold Obsidian Edition
Suwan Chanidnok
专家
首发限时优惠：$30 (限时特价！) 为庆祝我们的 EA 正式上架 MQL5，我们特别推出限时首发优惠价，仅需 $39 。 请注意，这是一项针对早期支持者的特别促销活动。价格将于 2026年7月31日 起调回原价 $69 。 千万不要错过以优惠价格获取我们专业级 EA 的绝佳机会！价格恢复后将不再有此优惠。 Suwan Gold Obsidian Edition XAUUSD Premier Automated Trading EA 一款专为长期投资而精心研发的专业级量化交易系统，旨在实现资产组合的可持续增长。本系统代码精雕细琢，纯净无瑕。采用独立（Standalone）运行模式，无需任何外部依赖文件，轻量高效，几乎不占用 VPS 资源且各图表独立运作，为您长期的稳健盈利保驾护航。 核心优势 资本友好型网格创新： 完美融合网格（Grid）、超短线（Scalp）与对冲（Hedge）策略。具备极低的回撤（Drawdown），依托 ThresholdOrders 与 Max Orders 函数精准把控价格区间并严格限制开仓手数，同时配备严密的单向/双向订单风控系统。 (在参数设置中，仅需
Terminator Close All Utility
Suwan Chanidnok
实用工具
口号: “无与伦比的极速—瞬间清空， 一触即发。 ” 产品描述: 这是一款为追求“绝对速度”的专业交易者打造的高性能工具。 它专为解决逐个平仓的繁琐而生， 助您在波动剧烈的市场中掌握先机， 实现毫秒级的响应。 核心功能: 瞬时执行: 拖入图表即刻生效， 无需确认， 绝不拖泥带水。 全面清算: 一键强制平仓， 无论是买单还是卖单， 全部瞬间清空。 零配置: 无需任何输入或设置， 简单粗暴， 即拖即用。 硬核设计: 变形金刚风格的机械美学， 硬朗、 果敢、 极具工业力量感。 ️ 关键警告 (使用前请务必阅读): 即刻执行: 一旦将本工具拖入图表， 系统将立即触发“全部平仓”命令， 且不提供二次确认窗口。 不可撤销: 在使用前， 请务必确认您已做好清空所有仓位的准备。 使用场景: 专为需要彻底清算账户、 紧急平仓及快速重置交易环境的硬核交易者设计。
Equity Target Manager
Suwan Chanidnok
实用工具
Equity Target Manager – 全能盈利锁定工具 口号： "全面利润掌控—即刻锁定您的收益。" 产品描述： 使用 Equity Target Manager 升级您的交易体验。这是一款高性能工具，专为精准的 交易管理 (Trade Management) 和 账户总盈亏 (Total Account Profit) 控制而设计。对于追求效率的交易者，这是一款必备的 自动化工具 (Automation Tool) ，能在达到目标利润的瞬间，立即执行 全部平仓 (Close All Trades) 并清理所有挂单 (Pending Orders)。 无需再全天候盯着图表！作为您的 资产守护者 (Equity Guardian) ，该工具提供实时账户监控，一旦触及目标利润，系统将自动平仓，确保您辛苦赚取的利润万无一失。 为什么选择 Equity Target Manager？ 卓越的效率与极简的操作。只需几秒钟，通过用户友好的设置面板即可完成配置。无论您是进行 手动交易 (Manual Trading) ，还是需要 快速平仓 (Fast Close) 解决方案，本工具都能以极
Safe Leverage Pro
Suwan Chanidnok
实用工具
Safe Leverage Pro：终极交易面板与风险管理系统 专为 MT4 设计的专业资金管理与 1:1 杠杆控制工具 您是否正在寻找一款能够精准规划资金管理（Money Management）并实现稳健交易的辅助工具？ Safe Leverage Pro 是一款集专业风险管理功能于一体的“全能型”交易面板，助您以最高效、最安全的方式掌控您的投资组合。 核心创新：五位一体的强大系统 通过模块化设计，我们将五大核心功能融为一体，助您在仓位管理与风险控制上实现质的飞跃： 1:1 杠杆控制引擎 (1:1 Leverage Control Engine)： 自定义调整杠杆，确保仓位规模与资金量精准匹配，杜绝过度保证金风险。 利润保护引擎 (Profit Protection Engine)： 自动止盈系统，确保您的盈利按预设目标顺利锁定。 高级止损/止盈与隐藏模式 (Advanced SL/TP & Hidden Mode)： 提供灵活的订单管理，并配备“隐藏模式”，为您保护交易意图的私密性。 智能追踪止损 (Smart Trailing Stop Engine)： 以精准的步长（St
Safe Leverage Platinum
Suwan Chanidnok
实用工具
Safe Leverage Platinum 专业级资金管理与风险控制系统（MT4） 全新 Platinum 版本 —— 不只是升级，而是全面革新 Safe Leverage Platinum 并非 Safe Leverage Pro 的简单升级版本，而是经过重新设计与优化的专业级交易风险管理系统。 在保留原有稳定性的基础上，加入更多自动化功能、更高等级的资金管理机制以及更智能的订单控制逻辑，为专业交易者提供更高效、更安全、更便捷的交易体验。 Platinum 核心升级 智能 1:1 杠杆控制系统 根据账户资金自动计算最佳持仓规模。 有效降低过度杠杆风险， 减少爆仓及追加保证金的可能性， 让账户更加稳定。 全新 Profit Protection 引擎 自动监控账户盈利。 达到设定目标后： 自动锁定利润 自动平仓 可选择： • 仅管理本 EA 的订单 或 • 管理整个账户所有订单（包含手动订单） 真正做到无人值守。 Advanced SL / TP Management 更智能的止损止盈系统。 支持： • 自动设置 SL • 自动设置 TP •
Gold Lucky Pro
Suwan Chanidnok
专家
CAPITAL-BASED TRADING APPROACH When properly configured, my EAs and trading tools are designed to base their capital and position-sizing calculations on actual account funds, without using leverage to increase calculated trading capacity. This approach is intended to support more conservative capital management and reduce reliance on leveraged exposure, with a focus on long-term trading stability and disciplined risk management. Trading always involves risk. No trading system can guarantee s
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