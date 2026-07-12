Sentinelle SR

ATTENTION nous refaisons une version avec plusieurs mois d'apprentissage avec des résultats incroyables. Cette version beta est donc offerte pour le moment (ne dispose pas de toutes les alertes)

Sentinelle SR — La couche d’intelligence de marché qui manquait à vos graphiques MT4


La plupart des indicateurs vous induisent en erreur. Non pas parce qu’ils sont défectueux, mais parce qu’ils ne savent pas où vous vous situez dans le marché. Ils déclenchent des signaux de manière mécanique, sans contexte, et vous laissent vous demander pourquoi un signal d’achat RSI parfaitement « scolaire » apparaît au sommet d’un rallye de deux heures.


Sentinelle SR repose sur une idée différente : un signal n’a de sens que lorsque le marché le confirme.


La base : des supports et résistances qui tiennent réellement.

Les niveaux sont verrouillés dès leur détection. Ils ne dérivent pas tick par tick : ils restent ancrés jusqu’à ce qu’une véritable cassure soit confirmée par plusieurs clôtures au-delà de la zone, un mouvement minimum basé sur l’ATR et, en option, le volume. Cette cassure devient alors le nouveau niveau. Ainsi, votre graphique raconte une histoire cohérente au lieu de réécrire son propre passé.


Le moteur : la détection du mode de marché.

Avant chaque cycle d’analyse, Sentinelle SR classe le marché actuel en Strong Trend, Trend, Bias ou Range, en s’appuyant sur l’alignement des EMA, la largeur des bandes de Bollinger et le momentum court terme. Cette classification change tout en aval. Un RSI à 68 dans une forte tendance haussière indique une continuation. En marché range, c’est une configuration de vente en retour à la moyenne. L’indicateur connaît la différence.


Les entrées : des zones basées sur les bandes de Bollinger, pas sur des suppositions.

Les zones d’entrée s’adaptent en temps réel à la volatilité réelle. Les zones d’achat se situent près de la bande inférieure, les zones de vente près de la bande supérieure. Elles sont affichées sur le panneau avec des plages de prix précises, pour savoir exactement où se situe l’avantage avant même de passer un ordre.


La protection : une gestion du risque basée sur l’ATR.

Le Stop Loss est calculé comme un multiple de l’ATR actuel, afin de rester proportionnel au mouvement réel du marché. Le Take Profit est défini selon votre ratio risque/rendement cible, entièrement configurable. Les deux niveaux peuvent être ancrés aux zones S/R verrouillées les plus proches pour éviter de placer des stops dans le vide.


Le système d’alerte précoce : détection urgente des retournements.

Quatre patterns déclenchent immédiatement une alerte en contournant tous les filtres de tendance : Rejet de résistance, Rejet de support, Bougie violente baissière et Bougie violente haussière. Si le prix touche votre zone de résistance et se retourne avec un corps supérieur à 1,5× l’ATR, vous recevez une alerte et une notification push sur votre téléphone. Pas de débat, pas d’attente de confirmation. C’est précisément le signal que l’indicateur aurait manqué si le filtre de tendance était resté actif.


La couche d’intelligence : le volume.

Une cassure sans volume est souvent un piège. Sentinelle SR compare le volume tick actuel à une moyenne mobile configurable et le classe en Strong, Elevated, Normal ou Weak en temps réel. Plus important encore : un volume élevé sur une résistance renforce un signal de vente, pas une continuation à l’achat. Ce n’est pas seulement la taille du volume qui compte, mais sa direction.


Le panneau : conçu pour les traders, pas pour les analystes.

Un tableau de bord sombre et épuré s’affiche directement sur votre graphique. Barres de probabilité BUY et SELL, niveaux S/R actifs, zones d’entrée BB, état de position avec TP et SL en points, ratio R:R effectif, statut du cooldown des notifications push — tout est lisible d’un seul coup d’œil et mis à jour à chaque tick.


Notifications push vers votre application mobile MT4.

Lorsque les conditions sont réunies — probabilité suffisante, bon volume, bon mode de marché, fenêtre de volatilité adaptée — Sentinelle SR envoie une notification directe sur votre téléphone avec la direction, la probabilité, le mode, les niveaux SL/TP et le ratio R:R. Un cooldown configurable évite le spam. Vous n’avez plus besoin de surveiller l’écran en permanence.


Fonctionne sur XAUUSD, toutes les principales paires Forex, ainsi que tout autre symbole disponible chez votre broker MT4 — l’indicateur lit dynamiquement Symbol() et s’adapte automatiquement.


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This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
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This dashboard is an alert tool for use with the market structure reversal indicator. It's primary purpose is to alert you to reversal opportunities on specific time frames and also to the re-tests of the alerts (confirmation) as the indicator does. The dashboard is designed to sit on a chart on it's own and work in the background to send you alerts on your chosen pairs and timeframes. It was developed after many people requested a dash to monitor multiple pairs and time frames at once rather th
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
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Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
Institutional Blueprint MT4
Do Thi Phuong Anh
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Institutional Blueprint   (MT4) — Market Structure, Order Blocks & Risk/Reward Zones Institutional Blueprint reads the chart the way professional price-action traders do. On every closed bar it maps live market structure, marks the Order Block behind each move, and turns the most relevant block into a ready-to-read trade plan with a clear Entry, Stop Loss and three Take-Profit targets — drawn as a green reward zone and a red risk zone, so the trade geometry is obvious at a glance. Based on Sm
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