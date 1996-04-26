Sentinelle SR

ATTENTION nous refaisons une version avec plusieurs mois d'apprentissage avec des résultats incroyables. Cette version beta est donc offerte pour le moment (ne dispose pas de toutes les alertes)

Sentinelle SR — La couche d’intelligence de marché qui manquait à vos graphiques MT4


La plupart des indicateurs vous induisent en erreur. Non pas parce qu’ils sont défectueux, mais parce qu’ils ne savent pas où vous vous situez dans le marché. Ils déclenchent des signaux de manière mécanique, sans contexte, et vous laissent vous demander pourquoi un signal d’achat RSI parfaitement « scolaire » apparaît au sommet d’un rallye de deux heures.


Sentinelle SR repose sur une idée différente : un signal n’a de sens que lorsque le marché le confirme.


La base : des supports et résistances qui tiennent réellement.

Les niveaux sont verrouillés dès leur détection. Ils ne dérivent pas tick par tick : ils restent ancrés jusqu’à ce qu’une véritable cassure soit confirmée par plusieurs clôtures au-delà de la zone, un mouvement minimum basé sur l’ATR et, en option, le volume. Cette cassure devient alors le nouveau niveau. Ainsi, votre graphique raconte une histoire cohérente au lieu de réécrire son propre passé.


Le moteur : la détection du mode de marché.

Avant chaque cycle d’analyse, Sentinelle SR classe le marché actuel en Strong Trend, Trend, Bias ou Range, en s’appuyant sur l’alignement des EMA, la largeur des bandes de Bollinger et le momentum court terme. Cette classification change tout en aval. Un RSI à 68 dans une forte tendance haussière indique une continuation. En marché range, c’est une configuration de vente en retour à la moyenne. L’indicateur connaît la différence.


Les entrées : des zones basées sur les bandes de Bollinger, pas sur des suppositions.

Les zones d’entrée s’adaptent en temps réel à la volatilité réelle. Les zones d’achat se situent près de la bande inférieure, les zones de vente près de la bande supérieure. Elles sont affichées sur le panneau avec des plages de prix précises, pour savoir exactement où se situe l’avantage avant même de passer un ordre.


La protection : une gestion du risque basée sur l’ATR.

Le Stop Loss est calculé comme un multiple de l’ATR actuel, afin de rester proportionnel au mouvement réel du marché. Le Take Profit est défini selon votre ratio risque/rendement cible, entièrement configurable. Les deux niveaux peuvent être ancrés aux zones S/R verrouillées les plus proches pour éviter de placer des stops dans le vide.


Le système d’alerte précoce : détection urgente des retournements.

Quatre patterns déclenchent immédiatement une alerte en contournant tous les filtres de tendance : Rejet de résistance, Rejet de support, Bougie violente baissière et Bougie violente haussière. Si le prix touche votre zone de résistance et se retourne avec un corps supérieur à 1,5× l’ATR, vous recevez une alerte et une notification push sur votre téléphone. Pas de débat, pas d’attente de confirmation. C’est précisément le signal que l’indicateur aurait manqué si le filtre de tendance était resté actif.


La couche d’intelligence : le volume.

Une cassure sans volume est souvent un piège. Sentinelle SR compare le volume tick actuel à une moyenne mobile configurable et le classe en Strong, Elevated, Normal ou Weak en temps réel. Plus important encore : un volume élevé sur une résistance renforce un signal de vente, pas une continuation à l’achat. Ce n’est pas seulement la taille du volume qui compte, mais sa direction.


Le panneau : conçu pour les traders, pas pour les analystes.

Un tableau de bord sombre et épuré s’affiche directement sur votre graphique. Barres de probabilité BUY et SELL, niveaux S/R actifs, zones d’entrée BB, état de position avec TP et SL en points, ratio R:R effectif, statut du cooldown des notifications push — tout est lisible d’un seul coup d’œil et mis à jour à chaque tick.


Notifications push vers votre application mobile MT4.

Lorsque les conditions sont réunies — probabilité suffisante, bon volume, bon mode de marché, fenêtre de volatilité adaptée — Sentinelle SR envoie une notification directe sur votre téléphone avec la direction, la probabilité, le mode, les niveaux SL/TP et le ratio R:R. Un cooldown configurable évite le spam. Vous n’avez plus besoin de surveiller l’écran en permanence.


Fonctionne sur XAUUSD, toutes les principales paires Forex, ainsi que tout autre symbole disponible chez votre broker MT4 — l’indicateur lit dynamiquement Symbol() et s’adapte automatiquement.


Рекомендуем также
Pivot Mean Oscillator
Marco Calabrese
4 (1)
Индикаторы
Pivot Mean Oscillator (PMO) is a unbounded zero-centered oscillator that provides a quick and normalized measure of divergence between two spreads. Detailed description of the mathematical formulation along with some comments and experiments can be found in this article .  Trading aspects This version of PMO is tuned on spreads relative to Close and Open price signals against their cumulative moving average (CMA). Positive PMO(m,n) values means that last (normalized) m Close prices are higher t
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Индикаторы
iMACD in iMA - индикатор для изменения цвета iMA, когда iMACD находится выше нуля (растущий тренд) или ниже нуля (падающий тренд). Это полезный инструмент для отслеживания растущего и падающего iMACD на iMA. Параметры MA_Periods — период iMA. MA_Method — метод расчета iMA. MACD_FastEMA — быстрая EMA для MACD. MACD_SlowEMA — медленная EMA для MACD. MACD_SignalSMA — сигнальная SMA для MACD. MACD_ApliedPrice — цена для построения MACD. BarsCount — количество баров для показа линии. ReverseSignals
FREE
Custom Pattern Detector
Martin Eshleman
Индикаторы
Этот индикатор позволяет определять собственные паттерны, а не только широко распространенные и всеми используемые свечные модели как, например, свечи Doji. Как только вы покажете индикатору, какой паттерн вы ищете, он сразу же пройдется по всем предыдущим и будущим барам вашего графика, покажет выбранные модели и соберет статистику. Эта статистика включает в себя процент бычьих и медвежьих свечей, которые подходят по выбранную модель. Таким образом, пользователь будет иметь статистическое преим
FREE
Donchian Trend Histogram
Mariusz Piotr Rodacki
Индикаторы
Donchian channels are a tool in technical analysis used to determine the relative volatility of a market and the potential for price breakouts. Can help identify potential breakouts and reversals in price, which are the moments when traders are called on to make strategic decisions. These strategies can help you capitalize on price trends while having pre-defined entry and exit points to secure gains or limit losses. Using the Donchian channel can thus be part of a disciplined approach to managi
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Индикаторы
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY   WITH THIS INDICATOR.   Triple RSI   is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is   to keep it simple, the simpler the better . The   triple RSI   strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, i
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Индикаторы
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Smarter Trend Channel
Moegamat Luqmaan Titus
Индикаторы
Индикатор Смарт-Трендовый Канал Описание: Индикатор Смарт-Трендовый Канал — это мощный и адаптивный инструмент, предназначенный для визуальной идентификации ключевых рыночных трендов с помощью динамического построения каналов поддержки и сопротивления на графике цен. Используя продвинутые фрактальные вычисления, он автоматически прокладывает трендовые линии, которые корректируются в зависимости от рыночных условий, помогая трейдерам выявлять зоны пробоев и развороты рынка. Ключевые особенности:
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Индикаторы
Профиль рынка Форекс (сокращенно FMP) Чем это не является: FMP не является классическим отображением TPO с буквенным кодом, не отображает общий расчет профиля данных диаграммы и не сегментирует диаграмму на периоды и не вычисляет их. Что оно делает : Что наиболее важно, индикатор FMP будет обрабатывать данные, которые находятся между левым краем спектра, определяемого пользователем, и правым краем спектра, определяемого пользователем. Пользователь может определить спектр, просто потянув мышь
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Индикаторы
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Fakey Detector
Yury Emeliyanov
Индикаторы
Fakey Detector — Индикатор ложного пробоя (Fakey) Fakey Detector — это индикатор, который автоматически находит классический паттерн Fakey (ложный пробой внутри-бара) из Price Action и отображает его на графике с помощью стрелки и уровня пробоя. Как работает: Паттерн Fakey состоит из трёх свечей: Материнская свеча (Mother Bar) — самая крупная по диапазону. Инсайд-бар (Inside Bar) — полностью находится внутри диапазона материнской. Fakey-свеча — делает ложный пробой (вверх или вниз), но за
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Индикаторы
Moving Average Convergence Divergence (MACD) торговая стратегия - это популярный инструмент технического анализа, который используется для выявления изменений в импульсе и направлении тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Затем на вершине MACD строится 9-периодное EMA, называемое "линией сигнала", которое действует как триггер для сигналов покупки и продажи. MACD считается находящимся в бычьей территории, когд
FREE
RSI Candle Signal
Jonathan Destailleur
4.5 (2)
Индикаторы
RSI Candle Signal Indicator will change bars’ color when set overbought or oversold levels reach. How to Use RSI Candle Signal Uptrend/Downtrends  - RSI may be used to detect trending markets. For example, the RSI may stay above the mid line 50 in an uptrend. Top and Buttoms  - RSI may help in identifying the tops around the overbought readings (usually above 70), and the bottoms around the oversold area (usually below 30). Divergence  - divergence occurs when RSI directional movement is not co
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Индикаторы
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Индикаторы
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Индикаторы
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT4 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart. L
FREE
Identify Trend
Aleksey Ivanov
4.13 (24)
Индикаторы
Индикатор Identify Trend , используя и довольно простые, но робастные методы фильтрации (основанные на скользящей медиане -  алгоритм XM) и более сложные, разработанные автором, алгоритмы (XC, XF, XS, четыре вида не отстающих скользящих средних SMAWL, EMAWL,  SSMAWL, LWMAWL), вместе с дополняющими их методами кластерной фильтрации (кластерный мультивалютный анализ используется для более надежной идентификации флэтовых участков), позволяет весьма точно и, главное, с малой задержкой
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Индикаторы
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Индикаторы
Индикатор вычисляет профиль объёма и выставляет метки, соответствующие уровням VAL, VAH и POC, для каждой свечи индивидуально. Особенности работы индикатора Индикатор работает на периодах от M5 до MN, но для вычислений использует исторические данные меньших периодов: M1 - для периодов от M5 до H1, M5 - для периода H4, M30 - для периода D1, H4 - для периода W1, D1 - для периода MN. Цвет и положение меток VAL, VAH и POC на текущей свече считаются корректными только по времени близкому к закрытию
FREE
Railway Tracks Pattern
Yury Emeliyanov
Индикаторы
Railway Tracks Pattern — Индикатор разворотного паттерна Railway Tracks Pattern — это индикатор, автоматически определяющий на графике мощный разворотный свечной паттерн “Рельсы”. Он ищет две противоположные по направлению свечи (бычья и медвежья), примерно одинакового размера и с короткими тенями — признак смены рыночного импульса. Как работает: Первая свеча — сильная, в одну сторону. Вторая — противоположная, аналогичного размера. Обе свечи с короткими тенями. Рисует: Стрелку вверх п
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Индикаторы
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Индикаторы
Индикатор Стрелки (Сигналы на Покупку/Продажу) – простой, но мощный инструмент! Версия продукта : 1.01 Тип индикатора : Сигналы разворота тренда Поддерживаемые таймфреймы : Все (Рекомендуется: H1, H4, D1) Ключевые особенности : Сигнал на покупку : Зелёная стрелка вверх () под свечой Сигнал на продажу : Красная стрелка вниз () над свечой Точное определение разворотов тренда – основано на проверенной стратегии SMA. ️ Чистый график – минималистичный, ненавязчивый стиль ото
FREE
MTF Alligator
Alexander Pekhterev
4.75 (8)
Индикаторы
Индикатор для определения направления тренда. Используется популярный индикатор Аллигатор Билла Вильямса. Показывает на одном графике состояние рынка всех таймфреймов. Как известно, основную прибыль на рынке Форекс трейдеры получают именно от торговли по тренду, а убытки чаще всего получают на флетовых участках рынка. Поэтому, чтобы получать прибыль на рынке Форекс, трейдер должен научиться легко и безошибочно определять трендовые участки рынка, а так же направление текущего тренда. Для этих цел
FREE
FractalEfficiencyIndicator
Todd Terence Bates
Индикаторы
A ratio between 0 and 1 with the higher values representing a more efficient or trending market,  It is used in the calculation of Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), dividing the price change over a period by the absolute sum of the price movements that occurred to achieve that change. The Fractal Efficiency or also known as Efficiency Ratio was first published by Perry J. Kaufman in his book ‘Smarter Trading‘. This is mostly considered a filter for volatile markets none the less
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Индикаторы
Индикатор анализирует изменение минимальных и максимальных цен предыдущих баров фиксируя вход больших игроков. В случае роста изменения (дельты) на график выводится сигнал в виде стрелки. При этом осуществляется виртуальная торговля на истории. В бесплатной версии виртуальная торговля осуществляется без доливок в случае повторения сигнала. Результаты виртуальной торговли в виде потерь/убытков, прибыльности, просадки и линий сделок выводятся на график цены и в поле комментария. Параметры Индикат
FREE
Trend Edges
Mariusz Piotr Rodacki
5 (1)
Индикаторы
The "Trend Edges" indicator determines whether the trend is rising or falling. It is suitable for any time frame (tested on DAX). The indicator should be treated like Bollinger Bands, meaning that if it breaks out upwards, you can buy with a stop loss below the lower edge. Find a trending pair, index or CFD. Additionally : -Sound alert on trend change. -Alert Notification -Alert Notification on your mobile phone Check my other indicator "Trend Edges histogram"
FREE
ZigZag with no repaining
Aleksey Usachev
Индикаторы
Classic ZigZag formula. But no lags and repaints. You can see on screenshots that it shows values between peaks and it is useful to test strategies based on indicator. Because sometimes people find a good idea about it but don't understand that repainting indicators have some things to keep in mind. The parameters are the same as original ZigZag indicator: Depth, Deviation and Backstep.
FREE
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (26)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв