Imperator AI
- Experts
- Narek Avetisyan
- Version: 1.0
- Activations: 5
Imperator AI - это продвинутая торговая система со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator AI. Советник работает со всеми валютными парами.
Основные функции:
- Настройка уровней стоп-лосса, размера прибыли, при которой закрывается позиция .
- Включение или выключение плавающего стоп-лоса.
- Автоматически открывает дополнительные позиции на заданных интервалах, если рынок идет против открытых сделок.
- Настройка расстояния между ордерами и ограничение количества сделок в сетке.