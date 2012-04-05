Imperator AI

Imperator AI - это продвинутая торговая система  со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator AI. Советник  работает со всеми валютными парами.

Основные функции:

  • Настройка уровней стоп-лосса, размера прибыли, при которой закрывается позиция . 
  • Включение или выключение плавающего стоп-лоса.
  • Автоматически открывает дополнительные позиции на заданных интервалах, если рынок идет против открытых сделок.
  • Настройка расстояния между ордерами и ограничение количества сделок в сетке.















































