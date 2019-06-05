Ultimate Simple- полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда).



Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если сделок нет, то от баланса счета. Объем сделки также зависит от уровня рисков, задаваемая во входных параметрах (MaximumRisk по умолчанию равен 0.005, то есть объем рассчитывается так, что если сделка уходит в убыток, то максимальных убыток от одной сделки равен 0,5% от баланса счета.

Объем сделки также зависит от уровня стоп-лосс. Уровень стоп-лосс рассчитывается автоматически для каждой сделки в зависимости от уровней поддержки и сопротивления. Все входные параметры в советнике установлены для счетов с 4 знаками после запятой, но эти параметры также подходят и для счетов с 5 знаками после запятой, то есть перерасчет происходит автоматически. Например: TakeProfit = 150, то есть для счетов с 4 знаками после запятой уровень ТР = 150 пунктов, а для для счетов с 5 знаками после запятой уровень ТР = 1500 пунктов.

После выставления отложенного ордера уровень стоп-лосс можно также удалить, изменив во входных параметрах Trailing2 = true (по умолчанию Trailing2 = true).

Закрытие сделок осуществляется как по уровню TakeProfit, так и по различным внутренним алгоритмам. При закрытии сделки по алгоритмам закрывается половина объема сделки, а остальная часть переводится в безубыток.





Входные параметры

TakeProfitMagicWPR- уровень фиксации прибыльности сделки MagicWPR TakeProfitMagicRSI- уровень фиксации прибыльности сделки MagicRSI TakeProfitMagicWPR1- уровень фиксации прибыльности сделки MagicWPR1 TakeProfitMagicRSI1- уровень фиксации прибыльности сделки MagicRSI1 TakeProfitMagicWPR2- уровень фиксации прибыльности сделки MagicWPR2 TakeProfitMagicRSI2- уровень фиксации прибыльности сделки MagicRSI2 TakeProfitMagicWPR3- уровень фиксации прибыльности сделки MagicWPR3 TakeProfitMagicRSI3- уровень фиксации прибыльности сделки MagicRSI3 MagicWPR- магический номер (идентификатор) сделки MagicRSI- магический номер (идентификатор) сделки MagicWPR1- магический номер (идентификатор) сделки MagicRSI1- магический номер (идентификатор) сделки MagicWPR2- магический номер (идентификатор) сделки MagicRSI2- магический номер (идентификатор) сделки MagicWPR3 - магический номер (идентификатор) сделки MagicRSI3 - магический номер (идентификатор) сделки Magic3 - магический номер (идентификатор) сделки при ручном выставлении позиции пользователем (Magic3=0) TrailingStop - расстояние в пунктах от цены открытия в сторону прибыльности сделки, при достижении которой срабатывает трейлинг-стоп для функции Trailing TrailingStep - шаг перемещения уровня стоп-лосс, если сделка идет в прибыль Slippage - проскальзывание в пунктах level - уровень свободной маржи в процентах (по умолчанию level = 1500) MaximumRisk - уровень риска в сделке в долях от свободных средств на счете (по умолчанию MaximumRisk=0.005, то есть убыток от сделки равен 0.5% от баланса счета) Trailing - упрощенный трейлинг-стоп ( стандартный, который есть в терминале) Trailing1 - модифицированный трейлинг-стоп, который срабатывает при достижении прибыльности сделки, но движется за рынком по уровням поддержки и сопротивления Trailing2 - Модификация позиции с удалением стоп-лосс Fixedlot - фиксированный лот. Если значение равно нулю, то лот рассчитывается автоматически. Kprofit - (по умолчанию Kprofit = 0,02 ) Фиксация прибыли в процентном соотношении от баланса. То есть если текущая прибыль сделки составляет 2 % и более ,то половина сделки закрывается.



