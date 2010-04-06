Imperator AI

Imperator AI - это продвинутая торговая система  со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator AI. Советник  работает со всеми валютными парами.

Основные функции:

  • Настройка уровней стоп-лосса, размера прибыли, при которой закрывается позиция . 
  • Включение или выключение плавающего стоп-лоса.
  • Автоматически открывает дополнительные позиции на заданных интервалах, если рынок идет против открытых сделок.
  • Настройка расстояния между ордерами и ограничение количества сделок в сетке.















































Önerilen ürünler
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Uzman Danışmanlar
Limiter Drawdown EA – Otomatik Hesap Koruması Limiter Drawdown EA , MetaTrader 5 için hafif bir risk yönetim aracıdır. Hesapta oluşan düşüşü (drawdown) gerçek zamanlı izler ve sizin belirlediğiniz sınır aşıldığında tüm pozisyonları otomatik olarak kapatır. Her tür ticaret stratejisi için basit ve güvenilir bir güvenlik katmanıdır. Ne yapar Sermaye (equity) ve bakiye oranını sürekli izler Drawdown belirlenen seviyeye ulaştığında tüm pozisyonları kapatır Yeniden girişleri önlemek için bekleyen e
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
GridWeaverFX
Watcharapon Sangkaew
Uzman Danışmanlar
Introducing GridWeaverFX  - A Grid/Martingale EA for XAUUSD | Free Download! Hello, fellow traders of the MQL5 community! I am excited to share an Expert Advisor (EA) that I have developed and refined, and I'm making it available for everyone to use and build upon. It's called GridWeaverFX , and most importantly, it is completely FREE! This EA was designed to manage volatile market conditions using a well-known strategy, but with enhanced and clear safety features. It is particularly suited fo
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Uzman Danışmanlar
30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
FREE
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Uzman Danışmanlar
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
FREE
The Midnight Scalper MT5
Stephen Reynolds
Uzman Danışmanlar
Midnight Scalper is based on a sound trading principle. It is made to trade during times when the market is at low volatility. From 23:00 to 00:00 is best.  It uses multiple indicators for precise entry and exits with a basic fixed stop loss and take profit as part of its money management strategy.It does not put your funds at high risk with such methods as martingale, grid, averaging positions or no stop loss trading. ECN broker is required with a tight spread and low commission. NOTE : After a
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
A neural network Expert Advisor based on two moving averages with the training mode. Train the Expert Advisor on selected examples and make a profit in real life. The EA can work on any instrument and in any timeframe. Trading Algorithm of the EA Two moving averages are analyzed by the neural network core, which produces commands to buy or sell. the values of two moving averages, fast (FMA) and slow (SMA), are provided to the first layer, at the second layer it calculates two neurons responsibl
FREE
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Uzman Danışmanlar
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Terraforming 1
Lerato Silokwane
Uzman Danışmanlar
My first version of the Terraforming EA. The EA uses statistical arbitrage to profit from currency pairs of USD EUR & GBP. Positions are opened when an arbitrage opportunity is identified. The positions are closed after 3 hours or when the market rectified and profit is made before the 3 hour limit. A more profitable version of this EA will be available once a decent track record is made for this one.  Try it out!! Checkout my signal too . A beta version robot is used to trade on my signal acco
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Uzman Danışmanlar
Use this expert advisor whose strategy is essentially based on the Relative Strength Index (RSI) indicator as well as a personal touch. Other free expert advisors are available in my personal space as well as signals, do not hesitate to visit and leave a comment, it will make me happy and will make me want to offer content. Expert advisors currently available: LVL Creator LVL Creator Pro LVL Bollinger Bands   Trading is not a magic solution, so before using this expert on a live account, carry
FREE
Max Hercules
Aaron Pattni
4.29 (7)
Uzman Danışmanlar
Get it FREE while you can! Will be increased to $100 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; The Max Hercules Strategy is a part of a cross asset market making strategy (Max Cronus) built by myself over years of analysis and strategy building. It takes multiple theories and calculations to trade the market in order to cov
FREE
Max Poseidon
Aaron Pattni
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Get it FREE while you can! Will be increased to $200 very shortly after a few downloads!! Join my Discord and Telegram Channel - Max's Strategy For any assistance and help please send me a message here.    https://t.me/Maxs_Strategy https://discord.gg/yysxRUJT&nbsp ; GBPUSD and EURUSD Set files can be found in the comments! (please message me if you need help with them) TimeFrames are harcoded, therefore any chart and time will work the same. The Max Poseidon Strategy is a part of a cross ass
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
PZ Daily Breakout EA MT5
PZ TRADING SLU
Uzman Danışmanlar
This EA trades daily breakouts placing bidirectional pending orders using the last day's trading range -or using market orders, as desired-, provided these price levels have not been yet tested. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN broker
FREE
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Uzman Danışmanlar
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
Uzman Danışmanlar
The XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on XAUUSD (Gold) using the H4 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 910440109 Main Ch
FREE
MultiAsset Trading EA
Harshika Govind
Uzman Danışmanlar
Multi-Asset 2.01 Trading Bot – Forex, Gold & Crypto Strategy Multi-Asset Profitable EA v2.01 is a powerful, fully automated trading robot designed for MetaTrader 5 . It works across Forex , Commodities (XAUUSD) , and Cryptocurrencies (BTCUSD, ETHUSD) , using a trend-following strategy with built-in risk management and advanced indicator confluence. Key Features Multi-Symbol Compatibility: Supports XAUUSD, EURUSD, BTCUSD, and all other Forex or crypto pairs. Indicator Confluence Strategy: U
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Go Long EA, çoklu teknik onaylarla sistematik günlük ticaret prensibine dayalı gelişmiş bir gün içi ticaret stratejisi uygular. Birçok trader karmaşık algoritmalar ararken, bu EA basit ama etkili konseptleri sofistike risk yönetimi ve çoklu teknik filtrelerle birleştirir. EA her gün belirli bir saatte pozisyon açar, ancak sadece piyasa koşulları çoklu teknik göstergelerle uyumlu olduğunda işlem yapar. Bu sistematik yaklaşım, kârları aşındırabilecek gecelik tutma maliyetlerinden kaçınırken gün
FREE
Grid Engulfing MT5
Yudi Sri Warsito
4.83 (6)
Uzman Danışmanlar
Grid Engulfing is a trading strategy that combines grid trading with engulfing patterns.  Grid Trading: A grid trading strategy involves placing buy and sell orders at regular intervals (grid size) above and below a set price level. The goal is to profit from small price movements within a range-bound market. Engulfing Patterns: Engulfing patterns are a type of candlestick pattern that indicates a potential reversal or continuation of a trend. A bullish engulfing pattern occurs when a small bea
FREE
Big Trend Catcher
Aleksandr Davydov
Uzman Danışmanlar
Expert description The Expert Advisor's trading system is based on entry and exit at a certain deviation of the asset price from the moving average value. The Expert Advisor has a number of parameters, by manipulating which you can implement different trading systems and also get different results when trading on different assets, keep this in mind when setting up an Expert Advisor and do not use standard settings on all instruments and time frames. Recommendations for use The EA working tim
FREE
Grid Beast
Irina Selezneva
Uzman Danışmanlar
Sayın Hanımefendiler ve Beyefendiler, FOREX piyasasında başarılı işlemler yapmak için tasarlanmış gelişmiş makine öğrenimi teknolojimizi sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Finans ve derin öğrenme alanındaki uzmanlarımız, EURGBP para çifti için bir ortalama geri dönüş stratejisi geliştirdi. Bu strateji, geleneksel göstergelere dayalı sistemlere kıyasla 10 kat daha iyi performans sergilemektedir. Stratejimiz, aşırı uyumu önlemek ve istikrarlı sonuçlar sağlamak için yalnızca fiyatları ve türevlerini öz
Orca
Noriyuki Suzuki
Uzman Danışmanlar
Orca detects trends and slight price stagnation, aiming to take positions in the direction of the breakout. By avoiding tricky price movements during range conditions and targeting breakouts, it achieves tight stop losses. It performs well in trending markets but tends to stagnate during prolonged range conditions. It is suitable for instruments like USDJPY and Gold, where trends often result in one-sided price movements. This EA operates on the H1 timeframe. Parameter Descriptions LotManagem
FREE
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
AW Super Trend EA MT5
AW Trading Software Limited
3.92 (13)
Uzman Danışmanlar
Klasik "Süper Trend" trend göstergesinin sinyalleri üzerinde çalışan tam otomatik bir ticaret sistemi. Uzman Danışman, ızgaralar, martingale, ölçeklendirme kullanmadan klasik bir ticaret stratejisi kullanır. Expert Advisor'da yerleşik otomatik lot hesaplama, çok zaman dilimli trend filtreleme, zararı durdurma özellikleri bulunur.       Gerekirse, bir martingale bağlayabilirsiniz.       eşlik eder       sondaki ve başabaş kullanan siparişler. More products  ->   BURAYA   / Ücretsiz AW Süper Tren
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar. Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir. Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gös
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Yazarın diğer ürünleri
Ultimate Simple
Narek Avetisyan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ultimate Simple - полностью автоматизированная торговая система. Торговый робот работает на любых валютных парах и на любом таймфрейме. Работа робота основана на принципе дивергенции(против основного тренда). Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 1500% (во входных параметрах level = 1500.00). Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств на счету, а если с
Imperator
Narek Avetisyan
Uzman Danışmanlar
Imperator - это продвинутая торговая система  со встроенными алгоритмами на основе искусственного интелекта. Весь многолетний опыт ручной торговли был реализован в Imperator . Советник  работает со всеми валютными парами. Первые 10 копий по 99$  далее цена будет 199 Объем входа в рынок и риски жестко контролируются на основе алгоритмов. Количество сделок ограничено уровнем свободной маржи в процентах, которое по умолчанию равно 500% . Объем входа в рынок зависит от количества свободных средств н
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt