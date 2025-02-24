ViX 75 Paid FusionEA
- Experts
- Theodorus Bernadu Kleynhans
- Version: 1.1
- Activations: 5
This EA runs on Volatility 75 index (M12 Timeframe). EA is fully dynamic (dynamic lot size, dynamic SL, dynamic TP, and dynamic trailing SL). Recommended account $200. Please note, Volatility 75 Index is available on Deriv Broker (make sure to use on Volatility 75 Index, 12M timeframe)
Please join discord for any and all questions. For Volatility indexes use Deriv (broker) https://deriv.com/markets/derived-indices/synthetic-indices
Direct purchases will only be in discord.
Assorted bots available.
Discord1: https://discord.gg/9Ctp6JCUkX FusionEA
Discord2: https://discord.gg/CcbA9Ht8SV SFX