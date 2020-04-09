Fibonacci automatico semanal MT4

Indicador de Fibonacci Semanal para MT4

Maximize suas operações no mercado financeiro com o Indicador de Fibonacci Semanal para MetaTrader 4 (MT4), a ferramenta essencial para traders que buscam identificar pontos estratégicos de suporte e resistência com base na ação do preço da última semana.

Principais Recursos:

  • Atualização Automática: O indicador recalcula os níveis de Fibonacci automaticamente a cada novo candle semanal.
  • Níveis Personalizados: Traça apenas os níveis essenciais de Fibonacci (38.2%, 50% e 61.8%) para uma análise mais precisa.
  • Alta Precisão: Baseia-se na máxima e mínima da semana anterior para identificar zonas de reversão.
  • Visual Limpo e Ajustável: Escolha a cor, espessura e estilo das linhas conforme sua preferência.
  • Proteção contra Uso Não Autorizado: O sistema de licenciamento permite o uso apenas para contas autorizadas.
  • Compatibilidade Universal: Funciona em qualquer par de moeda e qualquer time frame no MetaTrader 4.

Por que usar este indicador?

O Indicador de Fibonacci Semanal para MT4 é ideal para traders que utilizam análise técnica baseada em retrações de Fibonacci. Com ele, você ganha praticidade e confiança para tomar decisões mais rápidas e eficientes, eliminando o trabalho manual de traçar os níveis a cada nova semana.

🔑 Adquira Agora!

Invista em sua análise técnica e aumente suas chances de sucesso nos mercados financeiros.


