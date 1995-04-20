Fibonacci automatico semanal MT4

Indicador Fibonacci Semanal para MT4

Maximice sus operaciones en los mercados financieros con el Indicador Semanal de Fibonacci para MetaTrader 4 (MT4), la herramienta esencial para los operadores que buscan identificar puntos estratégicos de soporte y resistencia basados en la acción del precio de la última semana.

Características principales:

  • Actualización automática: El indicador recalcula los niveles de Fibonacci automáticamente con cada nueva vela semanal.
  • Niveles personalizados: Traza sólo los niveles Fibonacci esenciales (38,2%, 50% y 61,8%) para un análisis más preciso.
  • Alta precisión: Se basa en los máximos y mínimos de la semana anterior para identificar las zonas de inversión.
  • Aspecto limpio y ajustable: Elija el color, el grosor y el estilo de las líneas según sus preferencias.
  • Protección contra uso no autorizado: El sistema de licencias permite su uso sólo por cuentas autorizadas.
  • Compatibilidad universal: Funciona en cualquier par de divisas y cualquier marco temporal en MetaTrader 4.

¿Por qué utilizar este indicador?

El Indicador Fibonacci Semanal para MT4 es ideal para los operadores que utilizan el análisis técnico basado en los retrocesos de Fibonacci. Con él, usted gana la comodidad y la confianza para tomar decisiones más rápidas y eficientes, eliminando el trabajo manual de trazar niveles cada nueva semana.

🔑 ¡Consíguelo ahora!

Invierte en tu análisis técnico y aumenta tus posibilidades de éxito en los mercados financieros.


