Fibonacci automatico semanal MT4
- Indicatori
- Jorge Jose Kruk
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Indicador de Fibonacci Semanal para MT4
Maximize suas operações no mercado financeiro com o Indicador de Fibonacci Semanal para MetaTrader 4 (MT4), a ferramenta essencial para traders que buscam identificar pontos estratégicos de suporte e resistência com base na ação do preço da última semana.
Principais Recursos:
- Atualização Automática: O indicador recalcula os níveis de Fibonacci automaticamente a cada novo candle semanal.
- Níveis Personalizados: Traça apenas os níveis essenciais de Fibonacci (38.2%, 50% e 61.8%) para uma análise mais precisa.
- Alta Precisão: Baseia-se na máxima e mínima da semana anterior para identificar zonas de reversão.
- Visual Limpo e Ajustável: Escolha a cor, espessura e estilo das linhas conforme sua preferência.
- Proteção contra Uso Não Autorizado: O sistema de licenciamento permite o uso apenas para contas autorizadas.
- Compatibilidade Universal: Funciona em qualquer par de moeda e qualquer time frame no MetaTrader 4.
Por que usar este indicador?
O Indicador de Fibonacci Semanal para MT4 é ideal para traders que utilizam análise técnica baseada em retrações de Fibonacci. Com ele, você ganha praticidade e confiança para tomar decisões mais rápidas e eficientes, eliminando o trabalho manual de traçar os níveis a cada nova semana.
