Fibonacci automatico semanal MT4

Indicador de Fibonacci Semanal para MT4

Maximize suas operações no mercado financeiro com o Indicador de Fibonacci Semanal para MetaTrader 4 (MT4), a ferramenta essencial para traders que buscam identificar pontos estratégicos de suporte e resistência com base na ação do preço da última semana.

Principais Recursos:

  • Atualização Automática: O indicador recalcula os níveis de Fibonacci automaticamente a cada novo candle semanal.
  • Níveis Personalizados: Traça apenas os níveis essenciais de Fibonacci (38.2%, 50% e 61.8%) para uma análise mais precisa.
  • Alta Precisão: Baseia-se na máxima e mínima da semana anterior para identificar zonas de reversão.
  • Visual Limpo e Ajustável: Escolha a cor, espessura e estilo das linhas conforme sua preferência.
  • Proteção contra Uso Não Autorizado: O sistema de licenciamento permite o uso apenas para contas autorizadas.
  • Compatibilidade Universal: Funciona em qualquer par de moeda e qualquer time frame no MetaTrader 4.

Por que usar este indicador?

O Indicador de Fibonacci Semanal para MT4 é ideal para traders que utilizam análise técnica baseada em retrações de Fibonacci. Com ele, você ganha praticidade e confiança para tomar decisões mais rápidas e eficientes, eliminando o trabalho manual de traçar os níveis a cada nova semana.

🔑 Adquira Agora!

Invista em sua análise técnica e aumente suas chances de sucesso nos mercados financeiros.


Önerilen ürünler
Fibonacci Trend Marker
Grigoriy Malychenko
Göstergeler
Fibonacci Trend Marker —  mevcut mumun önceki mumların Yüksek-Düşük (High-Low, HL) aralığına göre davranışını Fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak analiz eden bir trend göstergesidir. Trendin gücünü görsel olarak takip eder ve mum renginin değişimiyle olası zayıflama veya tersine dönüş sinyalleri verir. Özellikler: Trend odaklı traderlar için tasarlanmıştır ve Fibonacci seviyelerine dayanarak trend değişikliklerini hızlıca tespit etmeye yardımcı olur. Piyasada yeterli volatilite olduğ
XFibo Auto Fibonacci
Welinton Dos Reis Goncalves
5 (1)
Göstergeler
Use with disciplined risk management. Fibonacci entry system based on the golden zone 38.2 - 61.8 where the entry is confirmed at 23.6 with indications of Take Profit 3:1. Automatically plotted Fibonacci contains retracement and expansion Fibonacci in a single indicator. Up to 77% win rate with this system. FTMO challenge pass with 0.50% risk and 1.50% R:R.
Abiroid Auto Fibonacci Indicator
Abir Pathak
4.9 (21)
Göstergeler
A Fibonacci indicator is best used with other indicators like Pivots, Support/Resistance etc. Price tends to use Fibo levels as Support or Resistance lines. So, this indicator is very useful to know when price might reverse or if a level is crossed, price might continue the trend. Also, to find the best Take Profit and StopLoss lines. Don't use Fibo Indicator alone for trading as it might not always be accurate. Use it to make your strategies better as a supporting indicator. Settings: Auto Fib
FREE
Moving Pivot Average Fibonacci
Daifallah Alamri
Göstergeler
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
Fibonacci Strategies EA
Tonny Obare
Uzman Danışmanlar
Fibonacci strategies EA trades Fibonacci levels. You can choose whether the EA should trade a manually plotted fibonacci or whether it should automatically plot a fibonacci. In automatic fibonacci drawing mode, the EA automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values
Fibo label
Damir Satridinov
5 (2)
Göstergeler
Индикатор рисует уровни Фибоначчи с выделенными Ценовыми метками.При установке индикатора на график необходимо создать трендовую линию с именем указанным в поле" Unique name of trend line to place fib on ". По умолчанию имя=" Unique name of trend line to place fib on"  =     "+"    .В индикаторе можно заменить уровни фибоначчи по своему усмотрению.Также меняются цвет,стиль,толщина линий и т. д.
FREE
VaviStar retracement indicator
Gabriele Tedeschi
Göstergeler
VaviStar is an indicator based on trend retracements determined by ZigZag segments. It is theorized, and statistics confirm, that stocks react to certain retracement levels. Many use Fibonacci retracement levels (23.6%, 38.2%, 61.8%). It is assumed that once the price goes beyond the 61.8% retracement, we can already speak of a trend reversal. This indicator allows you to comfortably chart a segment of the ZigZag with the relative operating levels chosen. With a reversal mindset , you can use it
Breakout Range
Petr Plechac
Göstergeler
This is a simple and efficient indicator based on market logic. The indicator creates a range chosen by a trader. Trader selects only two parameters. The first one is the number of candles that define the frame. The second one is the number of candles needed for confirmation frame. The indicator shows all situations in history and works with the actual movement of the market. The indicator works on all timeframes . You are not limited by use of different timeframes, the indicator is able to adap
Signal Eskiya
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
Signal Eskiya, in addition to channel lines, reflects entry signals in the form of arrows. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods of technical analysis, are easy to execute, and therefore available even to beginners. Price ranges work equally well on any trading assets and timeframes, they can be used both independently and with additional confirmation from oscillators and market volumes. American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is
Fibonacci Wave Bands
Luc Michael Botes
Göstergeler
Fibonacci Wave Bands Indicator The Fibonacci Wave Bands indicator utilizes Fibonacci ratios to create dynamic bands around a central moving average. These bands are derived from key Fibonacci ratios (typically 38.2%, 50%, 61.8%) and adapt to market volatility, offering insights into potential support and resistance zones. Key Features: Fibonacci Levels: The indicator plots multiple bands above and below a central moving average based on Fibonacci ratios. Dynamic Support and Resistance: Bands ser
Auto AndrewFork
Noor Ghani Rahman
1 (1)
Göstergeler
Auto Pitchfork Indicator The indicator calculate the Pitch fork for the previous Day (Selectable) with multiple Support and Resistance lines from the Median price which acts as Magnet for the Price that if price touch the above warning (1) or below warning (1) lines and not cross up or down then there is maximum possibilities that it will return to the Median Line, and thus maintain the Price Action in Cyclic Pattern to the Market Move. You are able to select how many warning lines you want to k
Fibonacci Of Yesterday Ultimate
Thushara Dissanayake
5 (1)
Göstergeler
Bir forex tüccarı olarak, teknik analizde   Fibonacci   ticaret stratejisinin değerini anlarsınız. Ancak, Fibonacci seviyelerini manuel olarak çizmek ve ayarlamak zaman alıcı olabilir.   Dünün Nihai Fibonacci   göstergesinin devreye girdiği yer burasıdır. Bir önceki günün fiyat hareketine dayalı Fibonacci stratejisini kullanan tacirler için özel olarak tasarlanmıştır ve size zaman ve emek kazandırır. Bu yenilikçi gösterge, Fibonacci seviyelerine dayalı olarak girişi, zararı durdur ve kârı al sev
FIBO Trend PRO mt4
Evgenii Aksenov
5 (6)
Göstergeler
The indicator allows you to instantly determine the current trend by color and FIBO levels. Higher Timeframe the panel shows the current trend of higher periods, helping to determine the strength of the trend Trade according to the trend when changing the color of candles or trade against the trend when the price hit the extreme levels of the   FIBO Trend PRO  indicator     Advantages of the FIBO Trend PRO Indicator never repaint and does not change their values Very easy to use and intuitive
Order Block Type I
Santi Dankamjad
Göstergeler
OBTE = Order Block Type I OBTI Indicator MT4 is the most accurate and customizable indicator on the market. It was developed to facilitate the analysis of operations based on candlestick patterns and supply-demand zones. These zones are possible movement reversal points. For this indicator is generated by the order block of smart money concept. Input parameters: 1. Multiple timeframes : M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1 MN1 2. Default input: H1 H4 D1 W1 MN1 3. Notifications / Send Emails / Notification
Trend Divergence
Sabina Fik
Göstergeler
Trend Divergence Indicator: Your Essential Tool for Market Analysis The Trend Divergence Indicator is a powerful tool designed to assist traders in identifying market trends and pinpointing entry points with precision. By leveraging price divergence, this indicator enhances your trading strategy, offering reliable insights and filtering unnecessary signals. Key Features and Benefits of the Trend Divergence Indicator Accurate Trend Analysis: The Trend Divergence Indicator uses price divergence t
Support Resistance Tunnel
Leonid Basis
Göstergeler
The price is moving between two curve tunnel lines in a trend. The two lines of a tunnel represent support and resistance. In an uptrend, for instance, a trade might be entered at the support of the trend line (shown by the red line in the chart) and exited at resistance of the upper tunnel line (shown by the blue line). Tunnel show trend direction for any timeframe (if you have enough bars on the chart for higher timeframes). Trend, or price tunnel, can be up, down or sideways. If the current p
Transition Trend
Tatiana Savkevych
Göstergeler
The Transition Trend indicator shows the points of potential market reversal. The indicator's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and generates entry signals and exit levels. Simple, visual and efficient trend detection. Uses just one parameter for settings. The indicator does not redraw and does not lag. You can set up message alerts as sound or email. Works on all currency pairs and all timeframes. Ready-made trading system.
HYAdvancedMTFChannel
Hai Yang Wu
Göstergeler
Precision Channel Indicator: Master the Market with Ease! Description : The Precision Channel Indicator is a powerful tool designed to help you better understand market trends and identify the optimal entry and exit points. With its intuitive channel visualization, you can easily spot price ranges and make smarter trading decisions. Key Features : Clear Channel Visualization: Instantly identify key support and resistance areas in the market. Efficient Trading Signals: Pinpoint critical buy and s
FREE
Open Momentum
Claus Dietrich
Göstergeler
Optimized for Asia- London- US- Open-Session  the best Features from MOMENTUM-SOLO true Momentum - time-based Indicator it's based on a self-developed candle Pattern, in relation to the ATR Filter Daytime Weekdays Moving Averages Keltner-Channel MACD Advantages Optimised for Asia- London- US- Open-Session choose your personal times to trade - select Daytime and Weekdays Keltner-Channel => to reduce market noise - sideways movement will be hidden 3x Moving Averages => for the Trend,
Strong Pivot Trend
Harun Celik
Göstergeler
Strong Pivot trend indicator is a trend indicator that uses standard pivot calculation and some indicators. The purpose of the indicator is to calculate the possible trends using the pivot point. And to give the user an idea about trend direction. You can use this indicator as a trend indicator. Or with other indicators suitable for your strategy. Features The blue bar represents the upward trend. The yellow bar represents the downward trend. The blue pivot point represents the upward trend. T
Pivot Trend
Harun Celik
5 (2)
Göstergeler
Pivot trend indicator is a trend indicator that uses standard pivot calculation and some indicators. The purpose of the indicator is to calculate the possible trends using the pivot point. And to give the user an idea about trend direction. You can use this display as a trend indicator. Or with other indicators suitable for your strategy. Features The green bar represents the upward trend. The red bar represents the downward trend. The blue pivot point represents the upward trend. The yellow pi
Buy and Sell Power MT4
Marco Engstermann
5 (2)
Göstergeler
Simple Indicator that shows the   Buy and Sell   volume in percent. Settings : Font size for percentage labels Horizontal offset from right edge (pixels) Vertical offset for Signal label from bottom (pixels) Vertical offset for Buy label from bottom (pixels) Vertical offset for Sell label from bottom (pixels) Color for Buy label Color for Sell label Color for Strong Buy signal Color for Buy signal Color for Strong Sell signal Color for Sell signal Color for Neutral signal Default to every tick
FREE
High Low Predict
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This indicator is designed to help you forecast the potential high and low prices for the current trading day, based on the high and low of the previous day. It does this by applying a customizable percentage increase or decrease to those levels. How It Works: The idea is simple: It looks at the previous day's high and low prices and then adjusts them by a percentage you choose. Here's what that means: Predicted High: This is calculated by taking the high price of the previous day and adding a p
Acromaachin
Hong Ling Mu
Uzman Danışmanlar
<LOGIC> EA will place order based on the original logic. This EA should work with take profit and stoploss. Default TP is 50pips and SL is 50pips. If the order was closed with stoploss, EA will stop in that day. Next day, EA will restart and trade again with lot size increasing. Lot size and volume multiple is changeable in the parameters. <Best Pair and TF> EURUSD and GBPUSD TF H1 <Default set> Already optimized TP 50pips SL 50pips Martingale Volume muti X 2 Max martingale 5
FREE
Fibonacci Calculator
Jalitha K Johny
Göstergeler
Fibonacci calculator is used with Elliot Waves, it can generate remarkable results. A trader could use these levels or ratios to find high probability trades with very small stop loss. You may also use these ratios to find Elliott Waves extensions and to book profit near those levels. For Elliot Wave experts, Fibonacci calculator is a highly useful tool that can assist them in calculating Fibonacci extension and retracement levels for the market price. The indicator proves itself as a useful one
Advanced Chart Patterns Tracker
Elmira Memish
5 (3)
Göstergeler
NO REPAINT ADVANCED CHART PATTERN INDICATOR By definition, a price ( chart)  pattern is a recognizable configuration of price movement that is identified using a series of  trendlines  and/or curves. When a price pattern signals a change in trend direction, it is known as a reversal pattern; a continuation pattern occurs when the trend continues in its existing direction following a brief pause. Advanced Chart Pattern Tracker is designed to find the MOST ACCURATE patterns. A special script is a
Projection Trend
Tatiana Savkevych
Göstergeler
Projection Trend - a Forex arrow indicator without redrawing does not change its signals when the market situation changes, does not adjust to the chart. The signals given by him are unambiguous. Traders build a trading system that provides good signals 80-90% of the time. The indicator showing the points of entry and exit from the market with arrows is able to bring results not only in the Forex market, but also when working with binary options. You can buy it and install it in MetaTrader you
Fibonacci Trend MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
Göstergeler
Özel Fırsat : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volatil bir işlem ortamında, güçlü ve sezgisel bir analiz aracı fırsatları hızla yakalamanıza yardımcı olabilir. Fibonacci Trend Scanner, sadece geleneksel Fibonacci indikatörü ve SuperTrend işlevlerini bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda para birimi taraması, çoklu zaman dili
Sentiment Ratio
Robert Walker
Göstergeler
The Sentiment Ratio indicator gauges current Market Sentiment between -100% and 100%, where lower than -40% is considered Bearish and higher than 40% is Bullish. The channel between the two is considered Neutral. The indicator has been a very useful filter tool for signals within a trading system. Example call function:  int SentimentIndicator(double triggerLevel)//Return sentiment if trigger level is activated {   double sentimentRatio=iCustom(NULL,0,"Sentiment Ratio",0,0,0);   if(sentimentRat
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Göstergeler
EZT Trend göstergesi size trendi, geri çekilmeyi ve giriş fırsatlarını gösterecektir. İsteğe bağlı filtreleme ve her türlü uyarı mevcuttur. E-posta ve anlık bildirim uyarıları eklendi. Ayrıca bu göstergeyi temel alan ve yakında kullanıma sunulacak bir EA da geliştiriyoruz. İki renkli histogram ve bir çizgiden oluşan çok işlevli bir göstergedir. Bu, bir trendin yönünün ve gücünün görsel bir temsilidir; ayrıca çizgide veya histogramda birçok kez sapma bulacaksınız. Gösterge, otomatik parametre
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Göstergeler
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Göstergeler
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Volumetrik Sipariş Blokları Çoklu Zaman Çerçevesi göstergesi, önemli piyasa katılımcılarının siparişleri biriktirdiği kilit fiyat bölgelerini belirleyerek piyasa davranışına daha derin bir içgörü arayan tüccarlar için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Bu bölgeler, Volumetrik Sipariş Bloklar
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt