SpikeHunter
- Indicators
- Franklin Cornelio Perez Colina
- Version: 2.0
- Activations: 5
Este es un indicador que trabaja en indices BOOM 1000 y su equivalente en Weltrade Gain 1200. Basicamente trabaja en temporalidad de 15 minutos y su objetivo es cazar spikes. Se recomienda la temporalidad de 15 minutos por que genera un poco mas de precision. Se recomienda indices que general altos spikes, como el BOOM 1000. Lo interesante de cazar spikes es que se puede gestionar el riesgo. La configuracion ideal para BOOM 1000 y Gain 1200 es la que esta por defecto.