US30 Pass FTMO
- Experts
-
Arison Zorrilla RosarioEncuéntrame en telegram como @arisonzorrilla
- Version: 5.1
- Updated: 25 November 2024
- Activations: 5
Este EA No funciona para
Fundednext
Por el momento, tenemos que hacer las pruebas de lugar
--------------------- Nota 1 ---------------------
Si tiene alguna duda. Telegram. @arisonzorrilla
t.me/arisonzorrilla
--------------------- Nota 2 -------------------
Solo Recomiendo US30.
--------------------- Nota 3 -------------------
RECOMENDADO
Para la version DEMO y LIVE Por favor poner los parámetros que aparecen más abajo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Este es un EA Diseñado para pasar cuentas de fondeo en empresa que no sean HTF
Solo funciona perfectamente en el par US30 a velas de 5 minutos. por favor usar los parametros que estan en
la configuracion del EA.
*Cada operación tiene un SL y un TP
*Nunca quemara su cuenta con los parámetros por defectos porque el EA tiene un límite de perdida diario.
*Si no llega al límite de perdida, pero ha perdido 10 veces se detendrá.
---------Parámetro EFICIENTE ---------
Par US30
Velas Timeframes M5
Tiempo aproximado de pase de cuenta
15 días
Hora inicio 16:25 Favor revisas que inicie en la apertura de NY. Revise la hora de su servidor.
Hora final 18:35
% perdida por día 2: Si le pondrá menos debes de bajar el lotaje.
Lotes 25 Para una cuenta de 100k con apalancamiento 1.100
Trailin ST 200
Trailin Step 100
Cuerpo de vela 200
Periodo 5 Minutos