US30 Pass FTMO

Este EA No funciona para 

Fundednext

Por el momento, tenemos que hacer las pruebas de lugar


--------------------- Nota 1 ---------------------

Si tiene alguna duda.   Telegram. @arisonzorrilla

t.me/arisonzorrilla

--------------------- Nota  2 -------------------

Solo Recomiendo US30.


--------------------- Nota  3 -------------------

RECOMENDADO

Para la version DEMO y LIVE Por favor poner los parámetros que aparecen más abajo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Este es un  EA Diseñado para pasar cuentas de fondeo en empresa que no sean HTF

Solo funciona perfectamente en el par US30 a velas de 5 minutos. por favor usar los parametros que estan en

la configuracion del EA. 


*Cada operación tiene un SL y un TP

*Nunca quemara su cuenta con los parámetros por defectos porque el EA tiene un límite de perdida diario.

*Si no llega al límite de perdida, pero ha perdido 10 veces se detendrá.


---------Parámetro EFICIENTE  ---------

Par  US30

Velas Timeframes M5

Tiempo aproximado de pase de cuenta

15 días


Hora inicio   16:25  Favor revisas que inicie en la apertura de NY. Revise la hora de su servidor.

Hora final     18:35

% perdida por día 2: Si le pondrá menos debes de bajar el lotaje.

Lotes 25 Para una cuenta de 100k con apalancamiento 1.100

Trailin ST 200

Trailin Step 100

Cuerpo de vela 200

Periodo 5 Minutos


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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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