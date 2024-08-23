Proitpulse

ProItPulse Expert Advisor – MT4 Version

Dieser EA basiert auf einer innovativen Grid-Strategie, die sowohl bei Drawdowns als auch im Gewinn Positionen eröffnet, um maximale Profite zu erzielen. Über 5 Jahre Entwicklungszeit flossen in die Optimierung dieser Strategie, um höchste Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.



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Risikohinweis:

Bitte beachten Sie vor dem Kauf des ProItPulse Expert Advisors die damit verbundenen Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Gewinne (der EA kann auch Verluste generieren). Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind stark optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher sind die Ergebnisse nicht auf das reale Trading übertragbar. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
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Proitpulse MT5
Dominic Gabriel Isele
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ProItPulse Expert Advisor – MT5 Version This EA is based on an innovative grid strategy, which opens positions both during drawdowns and in profit to maximize gains. Over 5 years of development have gone into optimizing this strategy for maximum efficiency and security. Special offer until May 15, 2025   $59.99      after the date 99.99$ Simply apply it to EUR/USD H1 and start trading! The EA is ready to use with default settings. ProItPulse Expert Advisor for MT4 Recommendations: Currency p
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Sergei Vasilev
732
Sergei Vasilev 2024.09.20 06:05 
 

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Dominic Gabriel Isele
1336
Reply from developer Dominic Gabriel Isele 2024.09.20 09:03
Thank You
Pierangelo Mafrice
420
Pierangelo Mafrice 2024.09.17 09:26 
 

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Dominic Gabriel Isele
1336
Reply from developer Dominic Gabriel Isele 2024.09.17 16:29
Thank you Brother. I will continue to offer the EA for free for a short time. And you're right, you have to have more money in an account, the EA makes constant profits on my live account too. Just today again + $458
Hans Runter
18
Hans Runter 2024.08.29 13:24 
 

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Bernd Kulli
18
Bernd Kulli 2024.08.29 13:16 
 

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yuk kim
632
yuk kim 2024.08.28 08:34 
 

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Dominic Gabriel Isele
1336
Reply from developer Dominic Gabriel Isele 2024.09.17 16:30
Thanks for your review. I would set the risk to 0.01 risk
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