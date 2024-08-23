ProItPulse Expert Advisor – MT4 Version

Empfehlungen:

Einfach nur auf EUR/USD H1 anwenden und loslegen! Der EA ist sofort einsatzbereit mit Standardeinstellungen.

Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF

Zeitrahmen: H1

Mindestkapital: 1200 $ für 0,01 Lot oder 12 $ auf einem Micro-Konto

