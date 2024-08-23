Proitpulse

ProItPulse Expert Advisor – MT4 Version

Dieser EA basiert auf einer innovativen Grid-Strategie, die sowohl bei Drawdowns als auch im Gewinn Positionen eröffnet, um maximale Profite zu erzielen. Über 5 Jahre Entwicklungszeit flossen in die Optimierung dieser Strategie, um höchste Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.



Sonderangebot bis zum 15.05.2025  59.99 $ danach 99.99$
   


MT5 Version: Hier klicken

Empfehlungen:

Einfach nur auf EUR/USD H1 anwenden und loslegen! Der EA ist sofort einsatzbereit mit Standardeinstellungen.
  • Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestkapital: 1200 $ für 0,01 Lot oder 12 $ auf einem Micro-Konto
  • Kontotyp: Beliebig


Risikohinweis:

Bitte beachten Sie vor dem Kauf des ProItPulse Expert Advisors die damit verbundenen Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Gewinne (der EA kann auch Verluste generieren). Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind stark optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher sind die Ergebnisse nicht auf das reale Trading übertragbar. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
Sergei Vasilev
692
Sergei Vasilev 2024.09.20 06:05 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Dominic Gabriel Isele
1332
Risposta dello sviluppatore Dominic Gabriel Isele 2024.09.20 09:03
Thank You
Pierangelo Mafrice
356
Pierangelo Mafrice 2024.09.17 09:26 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Dominic Gabriel Isele
1332
Risposta dello sviluppatore Dominic Gabriel Isele 2024.09.17 16:29
Thank you Brother. I will continue to offer the EA for free for a short time. And you're right, you have to have more money in an account, the EA makes constant profits on my live account too. Just today again + $458
Hans Runter
18
Hans Runter 2024.08.29 13:24 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Bernd Kulli
18
Bernd Kulli 2024.08.29 13:16 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

yuk kim
633
yuk kim 2024.08.28 08:34 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Dominic Gabriel Isele
1332
Risposta dello sviluppatore Dominic Gabriel Isele 2024.09.17 16:30
Thanks for your review. I would set the risk to 0.01 risk
