ProItPulse Expert Advisor – MT4 Version

Dieser EA basiert auf einer innovativen Grid-Strategie, die sowohl bei Drawdowns als auch im Gewinn Positionen eröffnet, um maximale Profite zu erzielen. Über 5 Jahre Entwicklungszeit flossen in die Optimierung dieser Strategie, um höchste Effizienz und Sicherheit zu gewährleisten.



Sonderangebot bis zum 15.05.2025  59.99 $ danach 99.99$
   


Empfehlungen:

Einfach nur auf EUR/USD H1 anwenden und loslegen! Der EA ist sofort einsatzbereit mit Standardeinstellungen.
  • Währungspaare: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF
  • Zeitrahmen: H1
  • Mindestkapital: 1200 $ für 0,01 Lot oder 12 $ auf einem Micro-Konto
  • Kontotyp: Beliebig


Risikohinweis:

Bitte beachten Sie vor dem Kauf des ProItPulse Expert Advisors die damit verbundenen Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Gewinne (der EA kann auch Verluste generieren). Die gezeigten Backtests (z. B. in den Screenshots) sind stark optimiert, um die besten Parameter zu finden, daher sind die Ergebnisse nicht auf das reale Trading übertragbar. Investieren Sie nur Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.
A Plus Plus AI
Dominic Gabriel Isele
Uzman Danışmanlar
++!!! Wichtig SET Datei benutzten!!!++ Link: https://www.mql5.com/en/market/product/114901?source=Site+Market+Product+Page#!tab=comments&comment=52825047 Der A Plus Plus Expert Advisor ist das Ergebnis von mehr als fünf Jahren intensiver Entwicklung durch ein erfahrenes Team von Tradern, das sich der Mission verschrieben hat, einen hochentwickelten KI-gesteuerten Expert Advisor zu schaffen. Im Gegensatz zu anderen Handelsrobotern verzichtet der A Plus Plus EA vollständig auf riskante Strategien
AI To The Moon
Dominic Gabriel Isele
Uzman Danışmanlar
AI TO THE MOON is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended timeframe: M15 Features: One Chart Setup: you only nee
Proitpulse MT5
Dominic Gabriel Isele
Uzman Danışmanlar
ProItPulse Expert Advisor – MT5 Version This EA is based on an innovative grid strategy, which opens positions both during drawdowns and in profit to maximize gains. Over 5 years of development have gone into optimizing this strategy for maximum efficiency and security. Special offer until May 15, 2025   $59.99      after the date 99.99$ Simply apply it to EUR/USD H1 and start trading! The EA is ready to use with default settings. ProItPulse Expert Advisor for MT4 Recommendations: Currency p
Sergei Vasilev
692
Dominic Gabriel Isele
1332
Pierangelo Mafrice
356
Dominic Gabriel Isele
1332
Hans Runter
18
Bernd Kulli
18
yuk kim
633
Dominic Gabriel Isele
1332
