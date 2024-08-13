Delta volume AV
- Indicators
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Aldair Vieira LeiteEntusiasta do livre mercado, bacharel em Engenharia, programador, analista técnico e trader de mercados de futuros, comodities, moedas e índices.
- Version: 1.6
- Updated: 13 August 2024
- Activations: 5
O delta volume é uma ferramenta poderosa utilizada em várias estratégias de operação, especialmente no trading de futuros, ações e criptomoedas. Aqui estão algumas das principais estratégias onde o delta volume é frequentemente aplicado:
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Identificação de Tendências:
- O delta volume ajuda a identificar a direção da tendência predominante, mostrando se há mais pressão de compra ou venda. Isso pode ser útil para confirmar a força de uma tendência ou identificar possíveis reversões.
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Confirmação de Breakouts:
- Quando o preço rompe um nível de suporte ou resistência, o delta volume pode ser usado para confirmar a validade desse breakout. Um aumento significativo no delta volume positivo durante um breakout de alta, por exemplo, sugere que há forte pressão de compra apoiando o movimento.
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Divergências:
- Os traders podem usar o delta volume para identificar divergências entre o preço e o volume. Por exemplo, se o preço está subindo, mas o delta volume está diminuindo, isso pode indicar uma fraqueza na tendência de alta e uma possível reversão.
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Análise de Volume em Tempo Real:
- Em mercados de alta frequência, o delta volume pode ser usado para analisar o fluxo de ordens em tempo real, ajudando os traders a tomar decisões rápidas com base na atividade de compra e venda.
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Estratégias de Scalping:
- Scalpers podem usar o delta volume para identificar oportunidades de curto prazo, aproveitando pequenos movimentos de preço baseados em mudanças rápidas no volume de compra e venda.
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Trailing Stops Baseados em Volume:
Essas são apenas algumas das maneiras como o delta volume pode ser utilizado em estratégias de operação. Ele é uma ferramenta versátil que pode fornecer insights valiosos sobre a dinâmica do mercado.