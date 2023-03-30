SmartTape
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 8
Smart Tape - это индикатор ленты всех сделок с возможностью агрегации по цене и времени и фильтрацией по величине объема, включает в себя два отключаемых варианта отображения.
Вариант 1: перемещаемое окно по графику со списком сделок (Time Sales). Список обновляется сверху вниз и не имеет возможности просмотра истории. Количество отображаемых строк
выбирается пользователем. Порядок отображения в строке: время с точностью до миллисекунд, тип сделки (B - покупка или S - продажа), цена и объем сделки.
Вариант 2: визуализация крупных сделок (Big Trades) на графике в виде кругов различного диаметра. Пользователю доступны два метода фильтрации по величине объема, первый в определенном диапазоне и второй на
превышение объема
Примечание: Индикатор предназначен только для рынков с реальными (биржевыми) объемами. Не для рынка Форекс. Для проверки перед покупкой воспользуйтесь тестером стратегий в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".
Входные параметры:
- aggregation of transactions by time and price - агрегация сделок по времени и цене
- show the table of transactions - показывать таблицу сделок
- filter - фильтр отображаемых сделок
- buy - цвет покупок
- sell - цвет продаж
- the alert when a new line appears - звуковое оповещение при появление новой строки
- background - цвет фона
- transparency - прозрачность фона
- the number of lines output - количество выводимых строк
- font size - размер шрифта
- show Big Trades - показывать Big Trades
- number of days downloaded - количество загружаемых дней
- minimum volume - минимальный объем
- maximum volume - максимальный объем, если значение минимального и максимального объема поставить 0, то данный вариант фильтрации отображаться не будет
- buy - цвет покупок
- sell - цвет продаж
- the minimum circle size, is not less than 4 - минимальный размер круга не меньше 4
- the maximum circle size, is not more than 100 - максимальный размер круга не больше 100
---- Filter 2 ----
- minimum volume - минимальный объем, если значение объема поставить 0, то данный вариант фильтрации отображаться не будет
- buy - цвет покупок
- sell - цвет продаж
- the minimum circle size, is not less than 4 - минимальный размер круга не меньше 4
- the maximum circle size, is not more than 100 - максимальный размер круга не больше 100