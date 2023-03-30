SmartTape

Smart Tape - это индикатор ленты всех сделок с возможностью агрегации по цене и времени и фильтрацией по величине объема, включает в себя два отключаемых варианта отображения.

Вариант 1: перемещаемое окно по графику со списком сделок (Time Sales).  Список обновляется сверху вниз и не имеет возможности просмотра истории. Количество отображаемых строк

                  выбирается пользователем. Порядок отображения в строке: время с точностью до миллисекунд,  тип сделки (B - покупка или S - продажа),  цена и объем сделки.

Вариант 2: визуализация крупных сделок (Big Trades) на графике в виде кругов различного диаметра. Пользователю доступны два метода фильтрации по величине объема, первый  в определенном диапазоне и второй на 

                  превышение объема

Примечание: Индикатор предназначен только для рынков с реальными (биржевыми) объемами.  Не для рынка Форекс. Для проверки перед покупкой воспользуйтесь тестером стратегий в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Входные параметры:

  • aggregation of transactions by time and price         - агрегация сделок по времени и цене
====  Time Sales  ====
  • show the table of transactions                                - показывать таблицу сделок
  • filter                                                                       - фильтр отображаемых сделок
  • buy                                                                         - цвет покупок
  • sell                                                                          - цвет продаж
  • the alert when a new line appears                          - звуковое оповещение при появление новой строки
  • background                                                             - цвет фона
  • transparency                                                           - прозрачность фона
  • the number of lines output                                     - количество выводимых строк
  • font size                                                                  - размер шрифта
====  Big Trades  ====
  • show Big Trades                                                       - показывать Big Trades
  • number of days downloaded                                    - количество загружаемых дней
----    Filter 1    ----
  • minimum volume                                                     - минимальный объем
  • maximum volume                                                    - максимальный объем, если значение минимального и максимального объема поставить 0, то данный вариант фильтрации отображаться не будет
  • buy                                                                          - цвет покупок
  • sell                                                                           - цвет продаж
  • the minimum circle size, is not less than 4              - минимальный размер круга не меньше 4
  • the maximum circle size, is not more than 100       - максимальный размер круга не больше 100

----    Filter 2    ----

  • minimum  volume                                                    минимальный  объем, если значение объема поставить 0, то данный вариант фильтрации отображаться не будет
  • buy                                                                          - цвет покупок
  • sell                                                                          - цвет продаж
  • the minimum circle size, is not less than 4             - минимальный размер круга не меньше 4
  • the maximum circle size, is not more than 100      - максимальный размер круга не больше 100

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Currency Strength Wizard   is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real s
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Crystal Quantum Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
CRYSTAL QUANTUM PRO Institutional Signal & Trade Intelligence for MetaTrader 5 Final Price: 199 USD ----> Price goes up 10 USD after every 10 sales. Limited launch slots available, act fast. Most indicators give you an arrow and leave you alone. A naked arrow is a gamble. Winning consistently requires CONFLUENCE , a clear STOP and TARGET , and honest PROOF that the system works. Crystal Quantum Pro delivers all three in one clean, no-repaint package. Crystal Quantum Pro is a complete decision sy
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicators
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
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The utility allows you to build different types of graphs: Seconds chart from 1 second to 86400 seconds Tick chart from 1 tick and above The volume chart Delta chart Renko chart Range chart Demo version of the utility https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Built-in indicators for volumetric analysis: daily market profile and market profile of the selected timeframe, Cluster Search Imbalance VWAP Dynamic POC, VAH, VAL the profile depth of the market vertical volume with various display op
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BuySellBar
Rafil Nurmukhametov
Indicators
Indicator of the colour display of the zones of buyers and sellers in the bar with a change of colour as the volume increases. From bar maximum to bar closing - this is the sellers' zone. From bar closing to bar minimum - this is the buyers area. As the bar volume increases in comparison to the previous bar, the respective zones are coloured in a different colour. Input parameters volumes  (tick or real)
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