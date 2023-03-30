Smart Tape - это индикатор ленты всех сделок с возможностью агрегации по цене и времени и фильтрацией по величине объема, включает в себя два отключаемых варианта отображения.

Вариант 1: перемещаемое окно по графику со списком сделок (Time Sales). Список обновляется сверху вниз и не имеет возможности просмотра истории. Количество отображаемых строк

выбирается пользователем. Порядок отображения в строке: время с точностью до миллисекунд, тип сделки (B - покупка или S - продажа), цена и объем сделки.

Вариант 2: визуализация крупных сделок (Big Trades) на графике в виде кругов различного диаметра. Пользователю доступны два метода фильтрации по величине объема, первый в определенном диапазоне и второй на

превышение объема

Примечание: Индикатор предназначен только для рынков с реальными (биржевыми) объемами. Не для рынка Форекс. Для проверки перед покупкой воспользуйтесь тестером стратегий в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Входные параметры:

aggregation of transactions by time and price - агрегация сделок по времени и цене

show the table of transactions - показывать таблицу сделок

- показывать таблицу сделок filter - фильтр отображаемых сделок

- фильтр отображаемых сделок buy - цвет покупок

- цвет покупок sell - цвет продаж

- цвет продаж the alert when a new line appears - звуковое оповещение при появление новой строки

- звуковое оповещение при появление новой строки background - цвет фона

- цвет фона transparency - прозрачность фона

- прозрачность фона the number of lines output - количество выводимых строк

- количество выводимых строк font size - размер шрифта

show Big Trades - показывать Big Trades

- показывать Big Trades number of days downloaded - количество загружаемых дней

minimum volume - минимальный объем

- минимальный объем maximum volume - максимальный объем, если значение минимального и максимального объема поставить 0, то данный вариант фильтрации отображаться не будет

- максимальный объем, если значение минимального и максимального объема поставить 0, то данный вариант фильтрации отображаться не будет buy - цвет покупок

- цвет покупок sell - цвет продаж

- цвет продаж the minimum circle size, is not less than 4 - минимальный размер круга не меньше 4

- минимальный размер круга не меньше 4 the maximum circle size, is not more than 100 - максимальный размер круга не больше 100

==== Time Sales ======== Big Trades ====---- Filter 1 ----

---- Filter 2 ----