GUI Tools Color Levels

удобный инструмент для тех, кто использует технический анализ с использованием таких инструментов, как Трендовая линия и Прямоугольник. Имеется возможность настройки двух пустых прямоугольников, трех закрашенных и двух трендовых линий.

Настройки индикатора крайне просты и делятся на пронумерованные блоки:

  1. С цифрами 1 и 2 вначале - настройки пустых прямоугольников (рамок);
  2. С цифрами 3, 4 и 5 - настройки закрашенных прямоугольников;
  3. С цифрами 6 и 7 - настройки трендовых линий.

Объекты создаются очень просто - нужно кликнуть по нужному объекту и он появится в левом верхнем углу.


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