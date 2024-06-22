HFT Indicador Economico

Apresentação:

 - O Expert "HFT Indicador Econômico" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3).

Objetivo:

 - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam no horário dos indicadores econômicos no mercado futuro (Índice e/ou Dólar).

Funcionamento:

 - Com os horários do calendário econômico o Expert efetua a entrada exata durante a tendência do indicador, com tempo/stops predeterminado

 - Robô utilizando apenas eventos da moeda BRL e USD

Funcionalidades:

 - Tempos gerenciáveis em milissegundos

 - Permite configurar saídas parciais, com incremento até a saída total da posição ou tempo, o que chegar primeiro


 - Gerenciamento de risco por financeiro, Breakeven e Trailing (Normalmente o Breakeven e Trailing não funcionam na velocidade esperada quando os indicadores tem extrema volatilidade, dando maior chance para a saída parcial...)

 - Permite instalar o expert dentro de um papel de alta-volatilidade e operar em outro (Exemplo, instalar no Mini-Índice e operar no Mini-dólar) por conta do uso do tempo em milisegundos do OnTick o que deixa o expert bem preciso nas entradas e saídas

 - Permite adicionar manualmente até 5 eventos/notícias que não estão no calendário do MetaTrader

Analítico:

 - Verificado boa rentabilidade principalmente no Payroll, PCE e PMI

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Mauricio Bornancin Cit
Indicators
Apresentação:  - O Indicador "Volume Time" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão dos volumes Funcionalidades:  - Entrega de um conjunto de parâmetros como tipo de indicador (Financeiro, Volume ou Quantidade), estes podendo ser calculado (Unitário, U
Agressao Acumulada
Mauricio Bornancin Cit
Indicators
Apresentação:  - O Indicador "Agressão Acumulada" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam IntraDay. Funcionamento:  - Calculado com base nos trades realizados durante o pregão, sendo atualizado a cada 1 segundo, tendo maior precisão da agressão Funcionalidades:  - Entrega de um conjunto de parâmetros para calcular a média de agressão (Volume ou Quantidade), estes podendo ser calculado
Regressao linear
Mauricio Bornancin Cit
Experts
Apresentação:  - O Expert "Regressão Linear" da CIT Group é um expert especializado na bolsa brasileira (B3). Objetivo:  - Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam daytrade no mercado futuro (Índice WIN). Funcionamento:  - Opera dentro do canal de regressão linear, configurado conforme parâmetros Funcionalidades:  - Configuração de horário de funcionamento  - Gerenciamento de aumentar posição conforme vai fechando os dias positivos  - Gerenciamento de parar no
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