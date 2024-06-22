HFT Indicador Economico

Apresentação:



- O Expert "HFT Indicador Econômico" da CIT Group é um indicador especializado na bolsa brasileira (B3).



Objetivo:



- Especificamente desenvolvido para o perfil de pessoas que operam no horário dos indicadores econômicos no mercado futuro (Índice e/ou Dólar).



Funcionamento:



- Com os horários do calendário econômico o Expert efetua a entrada exata durante a tendência do indicador, com tempo/stops predeterminado

- Robô utilizando apenas eventos da moeda BRL e USD



Funcionalidades:



- Tempos gerenciáveis em milissegundos



- Permite configurar saídas parciais, com incremento até a saída total da posição ou tempo, o que chegar primeiro



- Gerenciamento de risco por financeiro, Breakeven e Trailing (Normalmente o Breakeven e Trailing não funcionam na velocidade esperada quando os indicadores tem extrema volatilidade, dando maior chance para a saída parcial...)



- Permite instalar o expert dentro de um papel de alta-volatilidade e operar em outro (Exemplo, instalar no Mini-Índice e operar no Mini-dólar) por conta do uso do tempo em milisegundos do OnTick o que deixa o expert bem preciso nas entradas e saídas

- Permite adicionar manualmente até 5 eventos/notícias que não estão no calendário do MetaTrader

Analítico:

- Verificado boa rentabilidade principalmente no Payroll, PCE e PMI

