GolderCross
- Experts
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Paulo Henrique Aparecido LeonelSou trader a 1 ano.
- Version: 3.69
- Activations: 20
Советник "GolderCross" — инструмент для автоматической торговли
GolderCross — это советник, разработанный на основе алгоритма пересечения скользящих средних (Moving Averages), предназначенный для автоматизации торговли на рынке Forex.
Основные особенности GolderCross:
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Алгоритм скользящих средних (MA):
- Использует пересечение двух скользящих средних для формирования торговых сигналов.
- Параметры алгоритма гибко настраиваются для адаптации под различные рыночные условия.
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Интуитивно понятные настройки:
- Возможность настройки объемов сделок, уровней Stop Loss и Take Profit, а также параметров индикаторов MA.
- Рекомендуется для работы на основных валютных парах и таймфреймах H1 и выше.
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Управление рисками:
- Функции Stop Loss и Take Profit для контроля рисков.
- Открывает не более одной позиции одновременно.
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Оптимизация производительности:
- Работает только на новом баре, что снижает нагрузку на процессор.
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Совместимость:
- Работает в терминале MetaTrader 5.
- Совместим с различными типами счетов (стандартные, ECN, микро).
Для кого подойдет GolderCross:
- Для трейдеров, желающих автоматизировать процессы принятия решений.
- Для пользователей, которые хотят протестировать стратегию пересечения скользящих средних на исторических данных.
Советник предоставляет гибкие возможности настройки и может стать полезным инструментом в торговом арсенале трейдера. Мы готовы ответить на ваши вопросы и предоставить поддержку.