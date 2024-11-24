GolderCross

Советник "GolderCross" — инструмент для автоматической торговли

GolderCross — это советник, разработанный на основе алгоритма пересечения скользящих средних (Moving Averages), предназначенный для автоматизации торговли на рынке Forex.

Основные особенности GolderCross:

  1. Алгоритм скользящих средних (MA):

    • Использует пересечение двух скользящих средних для формирования торговых сигналов.
    • Параметры алгоритма гибко настраиваются для адаптации под различные рыночные условия.

  2. Интуитивно понятные настройки:

    • Возможность настройки объемов сделок, уровней Stop Loss и Take Profit, а также параметров индикаторов MA.
    • Рекомендуется для работы на основных валютных парах и таймфреймах H1 и выше.

  3. Управление рисками:

    • Функции Stop Loss и Take Profit для контроля рисков.
    • Открывает не более одной позиции одновременно.

  4. Оптимизация производительности:

    • Работает только на новом баре, что снижает нагрузку на процессор.

  5. Совместимость:

    • Работает в терминале MetaTrader 5.
    • Совместим с различными типами счетов (стандартные, ECN, микро).

Для кого подойдет GolderCross:

  • Для трейдеров, желающих автоматизировать процессы принятия решений.
  • Для пользователей, которые хотят протестировать стратегию пересечения скользящих средних на исторических данных.

Советник предоставляет гибкие возможности настройки и может стать полезным инструментом в торговом арсенале трейдера. Мы готовы ответить на ваши вопросы и предоставить поддержку.

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