Советник "GolderCross" — инструмент для автоматической торговли

GolderCross — это советник, разработанный на основе алгоритма пересечения скользящих средних (Moving Averages), предназначенный для автоматизации торговли на рынке Forex.

Основные особенности GolderCross:

Алгоритм скользящих средних (MA): Использует пересечение двух скользящих средних для формирования торговых сигналов.

Параметры алгоритма гибко настраиваются для адаптации под различные рыночные условия. Интуитивно понятные настройки: Возможность настройки объемов сделок, уровней Stop Loss и Take Profit, а также параметров индикаторов MA.

Рекомендуется для работы на основных валютных парах и таймфреймах H1 и выше. Управление рисками: Функции Stop Loss и Take Profit для контроля рисков.

Открывает не более одной позиции одновременно. Оптимизация производительности: Работает только на новом баре, что снижает нагрузку на процессор. Совместимость: Работает в терминале MetaTrader 5.

Совместим с различными типами счетов (стандартные, ECN, микро).

Для кого подойдет GolderCross:

Для трейдеров, желающих автоматизировать процессы принятия решений.

Для пользователей, которые хотят протестировать стратегию пересечения скользящих средних на исторических данных.

Советник предоставляет гибкие возможности настройки и может стать полезным инструментом в торговом арсенале трейдера. Мы готовы ответить на ваши вопросы и предоставить поддержку.