Данный советник - это аналог TakeProfit и StopLoss, только невидимый брокеру и остальным участникам рынка. Удобная вещь для скальпирующих стратегий, использующих одинаковый StopLoss и TakeProfit - один раз установил размер предполагаемых убытка и прибыли и далее остается только при соответствующем сигнале открыть позицию, а советник закроет ее сам при достижении установленных уровней.