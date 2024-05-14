Mdms 64
- Experts
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- Version: 1.26
- Updated: 14 May 2024
- Activations: 5
Трендовый советник с применением мартингейла.
Входные параметры:
- Advisor's identifier - magic номер
- Multiplier (martingale) - множитель лота после убыточных сделок
- Maximum deposit utilization % - максимальный размер задействованного депозита в процентах
- Profit - Количество пунктов профита
- Stop Loss - Количество пунктов убытка
- Calculation period - Период для определения тренда
- The period of the Main indicator - главный период для вычисления момента открытия позиций
- The period of the Signal indicator - сигнальный период для вычисления момента открытия позиций
- Number of decimal places in quotes - количество знаков после запятой в котировках