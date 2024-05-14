Mdms 64

Трендовый советник с применением мартингейла.

Входные параметры:

  •  Advisor's identifier                          - magic номер
  •  Multiplier (martingale)                    - множитель лота после убыточных сделок
  • Maximum deposit utilization %         - максимальный размер задействованного депозита в процентах
  • Profit                                              - Количество пунктов профита 
  • Stop Loss                                        - Количество пунктов убытка
  • Calculation period                           - Период для определения тренда
  • The period of the Main indicator      - главный период для вычисления момента открытия позиций
  • The period of the Signal indicator    - сигнальный период для вычисления момента открытия позиций
  • Number of decimal places in quotes - количество знаков после запятой в котировках

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Dmitrii Solovei
Indicators
An indicator for all timeframes with a configurable number of bars for calculating fractals. Suitable for determining extremes of both lower and higher order, by which it is possible to determine the patterns of technical analysis, as well as divergences.    The indicator has one adjustable parameter - the number of bars for extremum calculation. It is also possible to change the color characteristics.
Invisible orders trade
Dmitrii Solovei
Utilities
Данный советник - это аналог TakeProfit и StopLoss, только невидимый брокеру и остальным участникам рынка. Удобная вещь для скальпирующих стратегий, использующих одинаковый StopLoss и  TakeProfit - один раз установил размер предполагаемых убытка и прибыли и далее остается только при соответствующем сигнале открыть позицию, а советник закроет ее сам при достижении установленных уровней.
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