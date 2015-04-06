FXArk Kcci

The KCCi uses a Grid method with a breakeven feature, its based around the CCI and Kijun-Sen of the Ichimoku indicator.

Its recommended to be used with a cent account as it requires a high volume of capital along with a broker that allows numerous open positions, along with this low spreads are desired. All major pairs can be traded with this EA, including commodities and on all TFs though before any usage please optimize.

IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open trade/pending order count of your broker
Pending Order deletion Count [Default set to six, change immediately upon use]
Open Trades deletion [Default set to six, change immediately upon use]


Parameters:

Lot Size

Grid settings-
Grid Distance in pips
Money Close in pips

Breakeven -
profit in pips
Breakeven offset

Indicator settings -
Daily Kijun Period [Fixed to daily TF]
CCI Period


Days to trade -
Mon-Sun [Sat/Sun set to false]


IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open trade/pending order count of your broker
Pending Order deletion Count [Default set to six, change immediately upon use]
Open Trades deletion [Default set to six, change immediately upon use]

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Nithaam Davis
Experts
Kong RSI Grid FXARK This system uses a simple yet effective RSI level method that implements a grid trading style. Please note to optimize system before use and do a full back test on system before implementing in live trading The system may work on any pair and time frame(though preferably on lower TF with optimized parameters), though best to use on EUR/USD with low spreads with an account balance of $1000USD though lower amounts(as seen in screenshots) have been tested and the system still
FxArk RsiMa Grid
Nithaam Davis
Experts
This system incorporates a RSI MA Grid strategy with a breakeven system, since the high volume of trades it creates, its recommended to run it on a Cent account on low spreads. The preferred currency is EUR/USD, it functions on other currencies, though this requires optimization. Grid strategies are risky. Parameters: Lots Size Grid settings - Grid Distance in pips Money Close in pips Breakeven settings - Profit in pips Breakeven offset Indicator settings - RSI Period Daily SMA[locked to d
FxArk KijunR Grid EA
Nithaam Davis
Experts
The KijunR uses a Grid method with a breakeven feature, its based around the RSI and Kijun-Sen of the Ichimoku indicator Its recommended to be used with a cent account as it requires a high volume of capital along with a broker that allows numerous open positions, along with this low spreads are desired. All major pairs can be traded with this EA, including commodities and on all TFs though before any usage please optimize . IMPORTANT: These parameters will need to be increased to the max open
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