MR Wick

JHON WICK, un avanzado Asesor Experto diseñado para la plataforma MT4. Inspirado en la maestría de llenado de mechas de las velas, JHON WICK utiliza estrategias innovadoras para aprovechar al máximo los patrones de mechas en los gráficos de velas.

Características Principales:

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  • Compatibilidad Universal: JHON WICK es versátil y puede aplicarse a todas las principales divisas, brindándote la flexibilidad para diversificar tu cartera y aprovechar las oportunidades en diferentes mercados.

  • Gestión de Riesgos Inteligente: Con un enfoque consciente del riesgo, JHON WICK incluye una sofisticada métrica de gestión de riesgos que te ayuda a proteger tu capital y mantener un equilibrio entre riesgo y recompensa.

Disclaimer de Riesgo: El trading siempre conlleva riesgos, y el uso de JHON WICK no garantiza beneficios consistentes. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Es esencial comprender los riesgos involucrados en el trading y operar de manera responsable. Se recomienda practicar en una cuenta demo antes de utilizar JHON WICK en una cuenta real. El usuario asume la responsabilidad total de sus decisiones de trading.

Requisitos del Sistema:

  • Plataforma: MetaTrader 4
  • Marco de Tiempo: H1 (1 hora)
  • Divisas: Todas las principales

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