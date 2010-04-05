Clean up charts

Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Experts
Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Simos MT4
Maryna Shulzhenko
5 (1)
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Prima dell'acquisto, effettua un test tramite test in avanti utilizzando un account demo   MyVolume Profile FV (versione GRATUITA)   per diversi mesi.   imparalo e trova la configurazione migliore per incontrare il tuo. MyVolume Profile Scalper EA è un programma avanzato   e     automatizzato progettato per utilizzare il profilo del volume che   prende   il volume totale scambiato a un livello di prezzo specifico durante il periodo di tempo specificato e divide il volume totale in volume in ria
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
CandleMomentum FX
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
Experts
CandleMomentum FX – Precision Candlestick & Momentum Trading Bot Overview CandleMomentum FX is a high-performance forex trading bot designed to analyze candlestick patterns and momentum shifts for executing high-precision trades. By combining price action analysis with momentum-based trading, this EA ensures fast and accurate market entries, making it ideal for traders who rely on trend strength and candlestick formations. Key Features Momentum-Based Candlestick Analysis: Detects strong price a
FREE
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicatori
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicatori
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicatori
Presentazione dell'indicatore Koala Supply Demand per MetaTrader 4 (ti invitiamo a condividere la tua recensione o il tuo feedback, positivo o negativo, in modo che altri trader possano trarre vantaggio dalla tua esperienza.) : Benvenuti nell'indicatore Koala Supply Demand. Questo indicatore è progettato per identificare le zone di offerta e domanda ininterrotte. Questo indicatore può aiutare il trader a visualizzare il mercato come zone; è possibile vedere come il prezzo rispetti alcune potent
FREE
ALT Income
Maksim Bogdanov
Experts
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicatori
Versione MT5  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels   è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i   frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce   la corretta struttura a onde   del mercato, e i   livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA è un consulente esperto progettato per superare le sfide HFT delle società prop che ne consentono l'uso. Quali società prop HFT posso utilizzare? È stato testato su quasi tutte le sfide HFT delle società prop con una percentuale di successo del 100%, come Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave e tutte le altre sfide MT4 consentite da
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicatori
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
Desbot
Luke Joel Desmaris
Experts
Join our Newsletter to also get a copy of our Optimization Settings: https://desbot.ai/#Newsletter  Input Parameters Below are all the input options (aka: Parameters) for Desbot and how to use them. You can find the best Parameters through optimization. RiskPercentage: Enter the number that represents the percent of your account balance you want Desbot to risk per trade. For example, entering 1.5 would risk 1.5% of your Account Balance. SLTicks: Enter the number of ticks you want for your stop
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indicatori
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilità
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 9 timeframes. It has 2 different modes: 1. Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 9 timeframes to be displayed 2. Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 9 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicat
Auto Stop Take Profit Stacker EA
Michael Kroeker
Utilità
This Stacker EA will: Automatically set Stop loss on a new order Automatically set Take profit on a new order Stack (or open up to 4 additional orders at the same time) when a new order is placed, the SL/TP can be preset individually for each order. Provides a transparent replacement for the standard 1-click trading buttons in MetaTrader 4 (1 click still works and SL/TP will automatically be set as well as Stacking). Automatically calculate lot order size according to preset risk management perc
Risk manager x2
Andrii Malakhov
Utilità
Советник риск-менеджер с огромным арсеналом возможностей защиты вашего депозита. Для инвесторов, которые решили передать капитал в доверительное управление. Когда у трейдера нет доступа к настройкам - нивелирует торговые риски. А также для трейдеров, которые осознали необходимость стороннего контроля за их торговлей для улучшения торговых результатов.  Для максимальных результатов - должен стоять на отдельном VPS сервере и у трейдера не должно быть возможности менять настройки в торговый период.
Advanced Smart Renko Heiken Ashi Candle Trader
Vigil Varghese
Utilità
Advanced Smart Renko and Heiken Ashi Candle Trader is ONE STOP SOLUTION based semi/fully - automated multi-currency EA carefully engineered for traders to enter the trade based on their Analysis or in fully automated mode for scalping, trend trading, candle breakout trades and also automated news trading with inbuilt trade management solution.    Advantages    No grid / Martingale Works on Classic Renko, Renko Heiken Ashi charts and classic Heiken Ashi charts    Features Multi-Currency Ma
Binary expert
Dmitriy Konogorov
Utilità
Expert for a binary options on mt4, he have  two built-in a indicators and many different settings. The expert has one a level of martingale, but it is recommended to use it on  the instruments with a yield of 85 percent. it can be used simultaneously on a variety of currency instruments. All settings have already been made, but you can also configure them yourself . Currency for do trading is a Russian ruble. Good trading to everyone.
Woobottradingsystem
JAEGYU WOO
Utilità
This program is created by algorithm which economy based logic in the trading market. 1. The program able to work with all of currency and trading items  2. Take profit and loss are basically handled by EA program Recommendation: EUR_USD is the most preferred. Please use this program only for MT4. LOT should be managed depends on own deposit. Otherwise, high risk will be driven(e.g 0.1~0.2 lot is recommended when the deposit is 10,000 dollar)
Trade Control
Andrii Malakhov
Utilità
Утилита-риск-менеджер для защиты вашего депозита от полной потери денег. Если вы инвестор и решили передать деньги в доверительное управление, вам нужен Trade Control. Так трейдер не нарушит свои же правила риск-менеджмента и не сольет все ваши деньги. Для этого Trade Control должен находится на вашем VPS. И у управляющего трейдера не должно быть доступа к настройкам данной улититы. В момент слабости, трейдер не сможет увеличить заложенные в торговлю риски. И не потеряет ваш депозит за один неуд
PropFirm TradeAssit
Ka Shing Law
Utilità
This EA is been tested on difference Prop firm including FTMO, MFF, TFF, Funding Next and E8.  The main focus of this EA is to provide you Risk Management, Trade Management.  It can calculate lot size for you in any market to make sure fix % risk per trade.  It has a partially close and brake even line you can place on the screen.  When the line is hit, EA will partially close the position can move the SL to entry to provide you a guarantee profit. One EA can trade all symbol.  Is a Prop Firm tr
Assassin Trading Assistant
Anthony Donald Dickenson Jr
Utilità
The EA is used as an assistant for traders in the Trading Masters group.  The EA assists with identifying setups when taking trades using the strategies outline in the Trading Masters Group.  The EA has been developed and is intended for use by community members who understand the concepts and would like assistance navigating trade setups.  It is recommended to first understand the concepts presented in the Trading Masters group before purchasing this EA so the user can understand and benefit fr
Trading Way Panel
Maksim Kheigetian
Utilità
Questo pannello è stato creato per aiutare i trader, sia principianti che professionisti, nel trading. Funzioni principali: Segnali di potenziali inversioni di mercato su tutti i tempi Notifica 5 minuti prima del comunicato stampa Notifica sull'intersezione delle sessioni di trading in 5 minuti Invia notifiche a e-mail, telefono o terminale Calcola per ogni strumento la resistenza e le linee di supporto durante il giorno Non consente di superare i rischi su ogni strumento durante la media (
Golden Shield EA
Wei Xiang Huang
Utilità
HURRICANE EA is a compilation based on the volatility unique to XAUUSD (GOLD), which is a trading tool with simple internal operation logic but not ordinary, which uses martingale + hedging + trending as a set of operating modes. Expert was born by collecting and learning a large amount of historical data, combined with the characteristics of the variety and using it countless times to test the market. Please do not believe that there will be any complex algorithm in the market that can accurate
MM Trade Assist
Money Mint LLC
Utilità
Money Mint Trade Assist è un punto di svolta per i trader. Questo pannello di controllo all-in-one mette la potenza del trading professionale a portata di mano, consentendoti di portare il tuo trading al livello successivo. Con la sua progettazione intuitiva e funzionalità ricca di funzionalità, l'assistenza commerciale Money Mint semplifica le complessità dell'ingresso e dell'uscita degli ordini e ti dà il vantaggio di cui hai bisogno per avere successo. Che tu sia un trader esperto o che hai
Porsaj Sentiment of Traders
Jan Bungeroth
Utilità
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Sentiment is a vital gauge that provides traders and investors with valuable insights into their perceptions of the market and the broader economy. It serves as a reflection of their collective outlook, emotions, and expectations regarding future price movements and economic conditions. Porsaj is a powerful plat
Porsaj News and Economic Calendar
Jan Bungeroth
Utilità
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! An economic calendar in the context of forex refers to a tool or resource that provides information about upcoming economic events, indicators, and data releases that can potentially impact the financial markets, particularly the foreign exchange market. It helps traders stay informed about key economic announce
FTMO Sniper 4
Vyacheslav Izvarin
Utilità
Dedicated for FTMO and other Prop Firms Challenges 2020-2024 Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Best results on GOLD and US100  Use any Time Frame Close all deals and Auto-trading  before  US HIGH NEWS, reopen 2 minutes after Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday Recommended time to trade 09:00-21:00 GMT+3 For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ---------------------
Porsaj Signal
Jan Bungeroth
Utilità
We offer: - Every day signals on EURUSD, XAUUSD (Gold), XAGUSD, GBPUSD, CADJPY, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, AUDNZD, NZDUSD, USDCAD, ... - We offer evaluated signals and you can see the signals with rank of signal providers based on their history Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add https://porsaj.com to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! More explanation: Forex and crypto signals are tools used by traders to
Porsaj AI Bot
Jan Bungeroth
Utilità
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unlock the power of cutting-edge technology with Porsaj Artificial Intelligence Bot, your trusted Expert Advisor for MT4. Designed to revolutionize your trading experience, this advanced bot combines sentiment analysis, technical analysis, and harmonic patterns, all driven by the incredible capabilities of art
Porsaj Scalper
Jan Bungeroth
Utilità
Note: After installation, please go to Tools>Options>Expert Advisors and add   https://porsaj.com   to 'Allow WebRequest for listed URL'. Still Problem?! Please check Internet connection! Unveiling the Porsaj Scalper: Your Cutting-Edge MetaTrader 4 Utility for Precision Scalping Are you ready to take your forex trading to the next level? Look no further than the revolutionary Porsaj Scalper – a MetaTrader 4 utility designed to empower scalpers with the tools they need to thrive in the fast-pac
ADAM for FTMO 40
Vyacheslav Izvarin
5 (1)
Utilità
ADAM EA Special Version for FTMO  Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94887 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asistente de traiding One
Uriel Alonso Camargo Bayona
Utilità
Description: The forex risk management script is designed to assist traders in effectively managing the risk associated with their trades and maximizing profit potential. This script can be used on a trading platform to automate and simplify the risk management process. Features: Risk Configuration: Allows the user to set the percentage of capital they are willing to risk on a trade. Position Size Calculation: Automatically calculates the position size based on the specified risk percentage and
CandleStyx
Guillaume Xavier Andre Turlier
Utilità
MT4 trading tool. Intuitive Dashboard that allows effortless automated trading, saving 99 Strategies , Advanced Money Management , Automatic group orders :  Global Take Profit / Stop Loss, Smart TP (Multi-Level, Position Recovery) and Smart SL (Breakeven, trailing Stop, Multi-Level), Exit Manager , Signals, Strength Indicator , ATR Graph, Price Alert, News Warning…  # If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact (info@styxia.com)   Get more information
Trade With Analyst data
Oky Agus Setiawan
Utilità
Hello , Most people fail in trading because they use general strategies, trading should follow your own basics Being unique is the best strategy I am MaxlumFX, a trader who uses Microsoft Excel I have been using it for years and the profits are realistic simple Follow the trade with Correlation Trigular for Analyst 1 Pair I share this file as your trading analysis Contact me for Excel file T.me/MaxlumFX
Copiador MT4
Luciana Andrea Maggiori
Utilità
Copiador – La Mejor Herramienta para Copiar Operaciones en MetaTrader 4 Este no es un simple copiador de operaciones que únicamente permite copiar transacciones de forma local entre diferentes cuentas de MetaTrader 4 en cualquier dirección y cantidad. ¡Por supuesto que lo hace! ¡Pero Copiador hace mucho más! Descubre sus características y beneficios a continuación FUNCIONALIDADES DESTACADAS: Copiado entre brokers diferentes : Puedes copiar operaciones desde una cuenta en un broker
US Market Breakout Robot MT4
Mohammadhossein Yoosefiizad
Utilità
NY Open Breakout EA is a fully automated trading robot specifically designed to capture strong breakouts during the New York trading session, focusing on major forex pairs and indices correlated with the US Dollar. Key Features: Automatically defines the trading zone based on customizable time settings. Opens trades when the price breaks above or below the identified zone. Smart built-in risk management with automatic stop loss and take profit settings. Advanced Martingale loop system to rec
FoxForex Management Smart Version MT4
Mohammad Rashid Aeinimehr
Utilità
Risk management settings Automatic lot size calculation based on risk Open Buy and Sell positions with one click based on settings Open positions graphically (Buy Limit – Buy Stop – Sell Limit – Sell Stop) Risk-free open positions Open new trades with TP and SL from previous open trades Close all open trades with one click Setting to close open positions based on Sell or Buy positions Save 50% and 80% of open trades' profit Find supply and demand zones and update them automatically in real-time
PositiveGridEa
Yaakov Markos
Utilità
Welcome to Positive Grid — the strategy behind our real-time Telegram signals. This video shows how the cycle works from start to finish, including: • Opening Buy/Sell at the same price • Grid expansion every 20 pips • Mini trades every 10 pips • Pending order logic (“5=5”) • Profit target and cycle restart ⸻ Profit Potential (Per Cycle): Most cycles involve 6 to 30 trades, depending on market movement: • 0.01 lot = $4.00 profit target • 0.10 lot = $40.00 profit target • 1.00 lot = $400.00 pr
Trade Hub MT4
Oleksii Romanov
Utilità
Trade Hub Expert Advisor (EA) – Description Trade Hub is a centralized risk and trade management Expert Advisor designed to enforce strict control over grid-based trading across multiple charts and symbols. Its primary function is capital protection and disciplined trade execution , achieved through the following key limitations: Global Grid Limiting – Restricts the total number of active grids across all charts where the EA is running. Per-Symbol Order Control – Caps the number of simultane
Flipa Order Management
Muhamad
Utilità
NEXT price Actions - Order Manager This EA have multiple Order Managements that can be used with FliPA Indicators have a look at Screenshots for more clear understanding of it use. fourths picture Shows Full Setups for This EA and Indi's display on chart.  This EA used to completed the FliPA Setup's The Indicators use to display Next Zone's and Pivot Line's. This setups is most suitable to apply at Commodity and BTC Chart's 
