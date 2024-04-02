Silent Bank

Silent Bank (Wall Street Bubbles v2) - MT4

This EA is working with any pair, any broker & any account type.

This EA is used in the following signal and about to reach 2 years promising front test (Real Money) as well as it was passed 7 years back test using

TDS - Birt's eareview.net:

https://www.mql5.com/en/signals/1770631

You can either buy/rent this EA or subscribe to it's published signal.

  • Recommended Market: Indexes Like >>> US US30 (Dow Jones Index).
  • Recommended Instrument & Time Frame: US30 (DJI) 1 Minute.
  • Recommended Parameters: Take care, don't use the default parameters with US30, Change to similar of product's screenshots when trade US30.

US30 = Dow Jones Index = Wall Street = DJI = #WS30 = DJ30.

CONTACT ME FOR SPECIAL OFFER AND COATCHING.


Built in FX360 Expert Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/96020

Copyright 2022-2024, OneSoubra @ MetaQuotes Software Corp.

For instant support, please join this group: https://chat.whatsapp.com/LItGOMZbpvN730NDA3fJ9W


Silent Bank (Wall Street Bubbles v2) - MT4

يعمل هذا السوفتوير مع أي زوج عملات، أي وسيط، وأي نوع حساب.

يتم استخدام هذا الخبير الآلي في الإشارة التالية وعلى وشك أن يصل إلى اختبار أمامي مُبشر لمدة عامين (مال حقيقي) بالإضافة إلى أنه اجتاز اختبارًا خلفيًا لمدة 7 سنوات باستخدام

eareview.net:

https://www.mql5.com/en/signals/1770631

يمكنك إما شراء/استئجار هذا الخبير الآلي أو الاشتراك في الإشارة المنشورة له.

  • السوق الموصى به: المؤشرات مثل >>> US US30 (مؤشر داو جونز).
  • الأداة والإطار الزمني الموصى بهما: US30 (DJI) 1 دقيقة.
  • المعلمات الموصى بها:  كن حذرًا، لا تستخدم المعلمات الافتراضية مع US30، قم بتغييرها إلى ما يشبه لقطات شاشة المنتج عند التداول بـ US30.

US30 = مؤشر داو جونز = وول ستريت = DJI = #WS30 = DJ30.

اتصل بي للحصول على عرض خاص وتدريب.


تم بناؤه بواسطة خبير FX360 https://www.mql5.com/en/market/product/96020

حقوق الطبع والنشر 2022-2024، OneSoubra @ MetaQuotes Software Corp.

للحصول على دعم فوري، يرجى الانضمام إلى هذه المجموعة: https://chat.whatsapp.com/LItGOMZbpvN730NDA3fJ9W
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4.69 (67)
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Smart Funded EA is an expert advisor designed to pass the HFT challenges of prop firms that allow its use. If you are interested to use an EA for live accounts or classic porp firms please check Smart Gold Hunter . You can also check Smart Gold Hunter live signal here You can check my blog post about HFT Prop firms before buying a challenge. Do I need to back-test? You do not need to backtest, and demo servers that you backtest will not give the real results since HFT prop firms servers and
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
Experts
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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ForexxFlakes
Mohammed Abdulwadud Soubra
Experts
Forex Flakes is a powerful trading robot designed to help traders maximize their profits in the forex market. Using advanced algorithms and cutting-edge technology, Forex Flakes employs the martingale strategy to keep a safe distance between trades and double the lots until the position is closed with a profit. The martingale strategy is a popular technique in forex trading that involves increasing the trade size after each loss, in the hopes of recouping previous losses with a single trade. F
BabyShares
Mohammed Abdulwadud Soubra
Experts
This EA is designed specially for trading stock market (shares). However, it has no limitation in symbols and/or time frames. It can work with any broker and any market such as Forex and Oil.. and so on. It is a nice scalper which has a custom built in indicator. Note that this EA will not win every trade but generally difference between won trades and lost ones might be in Positive. Back to the performed back tests, we would like to inform you that all of our tests were performed in a simulated
MamyShares
Mohammed Abdulwadud Soubra
Experts
This EA is designed specially for trading stock market (shares). However, it has no limitation in symbols and/or time frames. It can work with any broker and any market such as Forex and Oil.. and so on. It is a nice scalper which has a custom built in indicator. Note that this EA will not win every trade but generally difference between won trades and lost ones might be in Positive. Back to the performed back tests, we would like to inform you that all of our tests were performed in a simulated
DadyShares
Mohammed Abdulwadud Soubra
Experts
This EA is designed specially for trading stock market (shares). It is a nice scalper which has a custom built in indicator. Note that this EA will not win every trade but generally difference between won trades and lost ones might be in Positive. Back to the performed back tests, we would like to inform you that all of our tests were performed in a simulated environment for the real time conditions such as trades latency and variable spreads with the 99.9% quality data downloaded from Dukasco
Forex 360 Degrees
Mohammed Abdulwadud Soubra
Experts
BUILD your own strategy with no programmer and no freelance jobs. This product will solve this problem for you in few clicks! If you need any EA then this trading robot is your dream. It contains all the indicators that you may need, with the option of TRUE/FALSE you can enable or disable any indicator you may need. Example : if you want to use Moving Average with Ichimoku then make them true (from the EA's inputs) and the remaining indicators must be turned to false. In the example above, you
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