Silent Bank
- Experts
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- Version: 2.49
- Updated: 2 April 2024
- Activations: 5
Silent Bank (Wall Street Bubbles v2) - MT4
This EA is working with any pair, any broker & any account type.
This EA is used in the following signal and about to reach 2 years promising front test (Real Money) as well as it was passed 7 years back test using
TDS - Birt's eareview.net:
https://www.mql5.com/en/signals/1770631
You can either buy/rent this EA or subscribe to it's published signal.
- Recommended Market: Indexes Like >>> US US30 (Dow Jones Index).
- Recommended Instrument & Time Frame: US30 (DJI) 1 Minute.
- Recommended Parameters: Take care, don't use the default parameters with US30, Change to similar of product's screenshots when trade US30.
US30 = Dow Jones Index = Wall Street = DJI = #WS30 = DJ30.
CONTACT ME FOR SPECIAL OFFER AND COATCHING.
Built in FX360 Expert Advisor https://www.mql5.com/en/market/product/96020
Copyright 2022-2024, OneSoubra @ MetaQuotes Software Corp.
For instant support, please join this group: https://chat.whatsapp.com/LItGOMZbpvN730NDA3fJ9W
Silent Bank (Wall Street Bubbles v2) - MT4
يعمل هذا السوفتوير مع أي زوج عملات، أي وسيط، وأي نوع حساب.
يتم استخدام هذا الخبير الآلي في الإشارة التالية وعلى وشك أن يصل إلى اختبار أمامي مُبشر لمدة عامين (مال حقيقي) بالإضافة إلى أنه اجتاز اختبارًا خلفيًا لمدة 7 سنوات باستخدام
https://www.mql5.com/en/signals/1770631
يمكنك إما شراء/استئجار هذا الخبير الآلي أو الاشتراك في الإشارة المنشورة له.
- السوق الموصى به: المؤشرات مثل >>> US US30 (مؤشر داو جونز).
- الأداة والإطار الزمني الموصى بهما: US30 (DJI) 1 دقيقة.
- المعلمات الموصى بها: كن حذرًا، لا تستخدم المعلمات الافتراضية مع US30، قم بتغييرها إلى ما يشبه لقطات شاشة المنتج عند التداول بـ US30.
US30 = مؤشر داو جونز = وول ستريت = DJI = #WS30 = DJ30.
اتصل بي للحصول على عرض خاص وتدريب.
تم بناؤه بواسطة خبير FX360 https://www.mql5.com/en/market/product/96020
حقوق الطبع والنشر 2022-2024، OneSoubra @ MetaQuotes Software Corp.
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