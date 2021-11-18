Colour bars
- Utilities
- Siarhei Baranouski
- Version: 1.1
- Updated: 18 November 2021
This is a simple utility for visual market analysis. Users can select trading day and time. Bullish candles located within the necessary time interval are shown in green, while bearish ones - in red. Candles outside of the trading time interval are shown in gray and dark gray.
Parameters
- Trade_Time = "00:00-00:00" - enter trading time.
- TradeSunday - trade on Sunday.
- TradeMonday - trade on Monday.
- TradeTuesday - trade on Tuesday.
- TradeWednesday - trade on Wednesday.
- TradeThursday - trade on Thursday.
- TradeFriday - trade on Friday.