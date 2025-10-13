SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Indicies plus Swing
Vladimir Sulak

Indicies plus Swing

Vladimir Sulak
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
88 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 94%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 989
Gewinntrades:
2 081 (41.71%)
Verlusttrades:
2 908 (58.29%)
Bester Trade:
8 053.68 USD
Schlechtester Trade:
-5 985.84 USD
Bruttoprofit:
472 529.79 USD (4 171 744 pips)
Bruttoverlust:
-460 833.52 USD (4 066 987 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (288.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14 002.88 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
97.99%
Max deposit load:
176.69%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.24
Long-Positionen:
3 182 (63.78%)
Short-Positionen:
1 807 (36.22%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
2.34 USD
Durchschnittlicher Profit:
227.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-158.47 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-1 274.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 550.50 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-5.50%
Jahresprognose:
-66.69%
Algo-Trading:
36%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
49 107.14 USD (74.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.94% (47 720.18 USD)
Kapital:
20.11% (2 002.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NSDQ_ecn 2557
US100_ecn 1482
XAUUSD_ecn 204
SP_ecn 203
US30_ecn 179
US500_ecn 137
USDJPY_ecn 61
EURUSD_ecn 36
GER40_ecn 36
BTCUSD_ecn 28
DOW_ecn 16
NZDJPY_ecn 11
GBPUSD_ecn 7
ETHUSD_ecn 6
GBPAUD_ecn 5
USDCHF_ecn 5
NZDUSD_ecn 4
AUDUSD_ecn 3
EURCAD_ecn 3
XPTUSD_ecn 3
EURGBP_ecn 2
DAX_ecn 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NSDQ_ecn 21K
US100_ecn -9K
XAUUSD_ecn -985
SP_ecn 2.7K
US30_ecn -1.4K
US500_ecn -1.7K
USDJPY_ecn -990
EURUSD_ecn 3.4K
GER40_ecn -138
BTCUSD_ecn -59
DOW_ecn 261
NZDJPY_ecn 529
GBPUSD_ecn -1.6K
ETHUSD_ecn -156
GBPAUD_ecn -766
USDCHF_ecn 1.4K
NZDUSD_ecn -345
AUDUSD_ecn -325
EURCAD_ecn -716
XPTUSD_ecn -151
EURGBP_ecn 303
DAX_ecn -42
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NSDQ_ecn 395K
US100_ecn 15K
XAUUSD_ecn -4.1K
SP_ecn 47K
US30_ecn -127K
US500_ecn -68K
USDJPY_ecn -3.4K
EURUSD_ecn 3.8K
GER40_ecn -5.3K
BTCUSD_ecn 35K
DOW_ecn 9.4K
NZDJPY_ecn 4.6K
GBPUSD_ecn -2.5K
ETHUSD_ecn -1.6K
GBPAUD_ecn -1.8K
USDCHF_ecn 2.1K
NZDUSD_ecn -963
AUDUSD_ecn -412
EURCAD_ecn -1.2K
XPTUSD_ecn -2.5K
EURGBP_ecn 320
DAX_ecn -254
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8 053.68 USD
Schlechtester Trade: -5 986 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +288.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 274.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PurpleTrading-04Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Swing Elite Signal – Swing & Indices Breakout Strategy


This strategy trades major indices (US100,, S&P500) using a mix of swing trades and confirmed breakout entries.

Diferent strategy before, the final update was February 2025 that is the final version that is finally working.

I dont know why it is showing diferent, but there are the real results for 2025 since February 

  • Feb +16.08 %

  • Mar +30.34 %

  • Apr +17.40 %

  • May +70.82 %

  • Jun +12.44 %

  • Jul +18.17 %

  • Aug −14.71 %

  • Sep +43.81 %

  • Oct +6.52 %


Keine Bewertungen
2025.10.13 10:24
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.48% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Indicies plus Swing
30 USD pro Monat
94%
0
0
USD
12K
USD
88
36%
4 989
41%
98%
1.02
2.34
USD
31%
1:100
