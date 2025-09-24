SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MT Trend 159
You Ming Xing

MT Trend 159

You Ming Xing
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
61 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 120%
ICMarketsSC-Live08
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
278
Gewinntrades:
168 (60.43%)
Verlusttrades:
110 (39.57%)
Bester Trade:
81.53 USD
Schlechtester Trade:
-51.03 USD
Bruttoprofit:
2 343.22 USD (163 546 pips)
Bruttoverlust:
-1 345.89 USD (88 325 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (236.81 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
316.29 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
13.47%
Max deposit load:
14.12%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.73
Long-Positionen:
237 (85.25%)
Short-Positionen:
41 (14.75%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
3.59 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.24 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-86.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.48 USD (8)
Wachstum pro Monat :
40.86%
Jahresprognose:
495.73%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
142.57 USD
Maximaler:
210.96 USD (12.84%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.29% (186.16 USD)
Kapital:
7.64% (73.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 270
EURJPY 3
EURNZD 2
NZDUSD 2
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 991
EURJPY 0
EURNZD 4
NZDUSD 2
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
EURJPY -31
EURNZD 669
NZDUSD 198
AUDUSD 121
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +81.53 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +236.81 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 22
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 6
VantageInternational-Live 22
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.01 × 109
Tickmill-Live10
0.08 × 26
RoboForex-ECN
0.09 × 107
ECMarkets-Live02
0.14 × 128
STARTRADERINTL-Live
0.17 × 53
HFMarketsSV-Live Server 3
0.20 × 5
Exness-Real7
0.25 × 53
RoboForex-ECN-3
0.32 × 687
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 272
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.46 × 122
Pepperstone-Edge07
0.50 × 2
ICTrading-Live29
0.51 × 545
DooFintech-Live 5
0.52 × 27
ICMarketsSC-Live24
0.57 × 2023
noch 72 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.30 12:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 14:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 03:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 01:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.12 23:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 04:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 02:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 15:49
Trading operations on the account were performed for only 35 days. This comprises 10.84% of days out of the 323 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MT Trend 159
50 USD pro Monat
120%
0
0
USD
1.4K
USD
61
100%
278
60%
13%
1.74
3.59
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.