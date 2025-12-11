SignaleKategorien
NES Technology

Axis Alpha Capital

NES Technology
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
73 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 601%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
5 354
Gewinntrades:
3 926 (73.32%)
Verlusttrades:
1 428 (26.67%)
Bester Trade:
111.36 USD
Schlechtester Trade:
-109.64 USD
Bruttoprofit:
12 620.72 USD (585 154 pips)
Bruttoverlust:
-7 909.89 USD (436 702 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (38.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
185.32 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
2.67%
Max deposit load:
1.63%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
44
Durchschn. Haltezeit:
19 Minuten
Erholungsfaktor:
28.91
Long-Positionen:
2 658 (49.65%)
Short-Positionen:
2 696 (50.35%)
Profit-Faktor:
1.60
Mathematische Gewinnerwartung:
0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-8.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-162.95 USD (2)
Wachstum pro Monat :
5.08%
Jahresprognose:
61.63%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.30 USD
Maximaler:
162.95 USD (4.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.26% (162.95 USD)
Kapital:
0.57% (29.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 3895
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.6K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 91K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +111.36 USD
Schlechtester Trade: -110 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
