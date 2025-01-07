- Wachstum
Trades insgesamt:
328
Gewinntrades:
264 (80.48%)
Verlusttrades:
64 (19.51%)
Bester Trade:
30.11 USD
Schlechtester Trade:
-13.00 USD
Bruttoprofit:
693.48 USD (536 383 pips)
Bruttoverlust:
-427.85 USD (351 355 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (52.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.49 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
16.68%
Max deposit load:
10.90%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
5.78
Long-Positionen:
196 (59.76%)
Short-Positionen:
132 (40.24%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
28.49%
Jahresprognose:
345.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.63 USD
Maximaler:
45.94 USD (11.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.88% (42.61 USD)
Kapital:
10.40% (16.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|GBPUSD
|126
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|176
|GBPUSD
|93
|GBPCAD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPUSD
|9.2K
|GBPCAD
|-498
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Bester Trade: +30.11 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.98 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 31
|
VantageInternational-Live 3
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live4
|1.10 × 42
|
ICMarketsSC-Live22
|1.15 × 68
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|1.38 × 39
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
VantageInternational-Live 22
|2.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|3.73 × 37
|
Exness-Real
|4.12 × 26
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
