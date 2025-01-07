SignaleKategorien
Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
7 / 7.1K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 276%
Exness-Real16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
328
Gewinntrades:
264 (80.48%)
Verlusttrades:
64 (19.51%)
Bester Trade:
30.11 USD
Schlechtester Trade:
-13.00 USD
Bruttoprofit:
693.48 USD (536 383 pips)
Bruttoverlust:
-427.85 USD (351 355 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (52.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.49 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
16.68%
Max deposit load:
10.90%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
5.78
Long-Positionen:
196 (59.76%)
Short-Positionen:
132 (40.24%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-3.98 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
28.49%
Jahresprognose:
345.64%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.63 USD
Maximaler:
45.94 USD (11.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
18.88% (42.61 USD)
Kapital:
10.40% (16.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 199
GBPUSD 126
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 176
GBPUSD 93
GBPCAD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 176K
GBPUSD 9.2K
GBPCAD -498
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.11 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3.98 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.08 × 52
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 31
VantageInternational-Live 3
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live4
1.10 × 42
ICMarketsSC-Live22
1.15 × 68
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
1.38 × 39
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
ECMarkets-Live05
3.73 × 37
Exness-Real
4.12 × 26
noch 9 ...
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



Keine Bewertungen
2025.12.28 22:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.83% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 18:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
