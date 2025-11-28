SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Kenni Trades Gold Breakout
Ken Rmah

Kenni Trades Gold Breakout

Ken Rmah
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
35 Wochen
1 / 5.4K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 776%
Fyntura-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
433
Gewinntrades:
273 (63.04%)
Verlusttrades:
160 (36.95%)
Bester Trade:
121.50 USD
Schlechtester Trade:
-41.21 USD
Bruttoprofit:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Bruttoverlust:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (320.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
320.73 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
13.41%
Max deposit load:
19.49%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.41
Long-Positionen:
291 (67.21%)
Short-Positionen:
142 (32.79%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
3.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-199.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.75 USD (18)
Wachstum pro Monat :
15.06%
Jahresprognose:
182.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
311.25 USD (28.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.88% (311.25 USD)
Kapital:
23.07% (48.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 391
NASUSD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
NASUSD 47
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 132K
NASUSD 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +121.50 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +320.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Fyntura-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Fyntura-Demo
12.00 × 1
XMTrading-Real 12
12.90 × 40
Coinexx-Live
13.19 × 21
ICMarketsSC-Live05
15.00 × 1
Minimum Deposit: $300

High Risk: $300

Medium Risk: $600

Low Risk: $1,000

No Martingale!!!

No Grid!!!

No Hedging!!!

Steady Long Term Profit!!!

If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.

Durchschnittliche Bewertung:
narasimhanbs
71
narasimhanbs 2025.11.28 13:08 
 

I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.

2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 20:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 10:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 16:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.01 09:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.15 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.13 16:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.13 16:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
