- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
433
Gewinntrades:
273 (63.04%)
Verlusttrades:
160 (36.95%)
Bester Trade:
121.50 USD
Schlechtester Trade:
-41.21 USD
Bruttoprofit:
2 590.22 USD (251 117 pips)
Bruttoverlust:
-1 217.93 USD (118 373 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (320.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
320.73 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
13.41%
Max deposit load:
19.49%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
4.41
Long-Positionen:
291 (67.21%)
Short-Positionen:
142 (32.79%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
3.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-199.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.75 USD (18)
Wachstum pro Monat :
15.06%
Jahresprognose:
182.68%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
311.25 USD (28.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.88% (311.25 USD)
Kapital:
23.07% (48.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|391
|NASUSD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|NASUSD
|47
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|132K
|NASUSD
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +121.50 USD
Schlechtester Trade: -41 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +320.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.75 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Fyntura-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Fyntura-Demo
|12.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|12.90 × 40
|
Coinexx-Live
|13.19 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|15.00 × 1
Minimum Deposit: $300
High Risk: $300
Medium Risk: $600
Low Risk: $1,000
No Martingale!!!
No Grid!!!
No Hedging!!!
Steady Long Term Profit!!!
If you're seeing positive results, I'd appreciate it if you could leave a review, and if you have any questions or concerns, feel free to reach out to me anytime.
I recently signed up for this signal service. Initial few trades looking good. Have to see in the long term how this plays out.