Signale / MetaTrader 4 / BTC Portfolio
Kai Fung Leung

BTC Portfolio

Kai Fung Leung
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
195 Wochen
0 / 0 USD
Für 38 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 1 893%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 190
Gewinntrades:
2 512 (59.95%)
Verlusttrades:
1 678 (40.05%)
Bester Trade:
67 967.57 HKD
Schlechtester Trade:
-25 916.80 HKD
Bruttoprofit:
6 380 843.72 HKD (81 286 073 pips)
Bruttoverlust:
-5 395 358.49 HKD (68 044 807 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (2 816.37 HKD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
272 718.27 HKD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
69.85%
Max deposit load:
102.04%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
2.41
Long-Positionen:
1 966 (46.92%)
Short-Positionen:
2 224 (53.08%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
235.20 HKD
Durchschnittlicher Profit:
2 540.14 HKD
Durchschnittlicher Verlust:
-3 215.35 HKD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-25 045.55 HKD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-206 606.33 HKD (15)
Wachstum pro Monat :
-5.13%
Jahresprognose:
-62.27%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 727.81 HKD
Maximaler:
408 808.47 HKD (29.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.40% (134 295.96 HKD)
Kapital:
29.85% (23 402.64 HKD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1322
AUDCAD 574
NZDCAD 493
EURUSD 440
AUDNZD 407
GBPUSD 353
ETHUSD 312
GBPCHF 66
USDCAD 48
NZDUSD 47
EURNZD 34
EURGBP 34
GBPCAD 17
EURAUD 15
GBPAUD 9
EURCAD 6
USDCHF 6
USDJPY 6
XAUUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 61K
AUDCAD 3.8K
NZDCAD 3.3K
EURUSD -628
AUDNZD 484
GBPUSD -2.1K
ETHUSD 59K
GBPCHF 542
USDCAD 299
NZDUSD 557
EURNZD 405
EURGBP 161
GBPCAD -416
EURAUD 122
GBPAUD 227
EURCAD -6
USDCHF -99
USDJPY 44
XAUUSD -58
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 13M
AUDCAD 19K
NZDCAD 18K
EURUSD -293
AUDNZD 5.9K
GBPUSD -7.1K
ETHUSD 503K
GBPCHF 2.1K
USDCAD 3.6K
NZDUSD -2.4K
EURNZD 1K
EURGBP 429
GBPCAD -776
EURAUD 540
GBPAUD 607
EURCAD 72
USDCHF -123
USDJPY 255
XAUUSD -98
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +67 967.57 HKD
Schlechtester Trade: -25 917 HKD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 816.37 HKD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 045.55 HKD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 241
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Demo
0.00 × 77
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
FBS-Real-12
0.00 × 19
Axi-US02-Live
0.00 × 4
Exness-Real
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 89
Weltrade-Live
0.11 × 377
VantageInternational-Live 7
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live10
0.23 × 159
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 271
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1666
Coinexx-Demo
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.86 × 7
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
noch 47 ...
Keine Bewertungen
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 17:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 11:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.03 01:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 21:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.