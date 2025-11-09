SignaleKategorien
Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 818%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 490
Gewinntrades:
1 177 (78.99%)
Verlusttrades:
313 (21.01%)
Bester Trade:
58.50 USD
Schlechtester Trade:
-48.56 USD
Bruttoprofit:
3 564.04 USD (315 826 pips)
Bruttoverlust:
-1 211.97 USD (118 534 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (36.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
163.40 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
4.08%
Max deposit load:
2.51%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
110
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
30.55
Long-Positionen:
1 074 (72.08%)
Short-Positionen:
416 (27.92%)
Profit-Faktor:
2.94
Mathematische Gewinnerwartung:
1.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-67.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-76.98 USD (6)
Wachstum pro Monat :
20.47%
Jahresprognose:
248.36%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.20 USD
Maximaler:
76.98 USD (3.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.89% (76.05 USD)
Kapital:
5.43% (57.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 1490
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 197K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +58.50 USD
Schlechtester Trade: -49 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -67.37 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "JustMarkets-Live6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month. 

Recommended investment: 300 USD per multiplier. 

Master balance resets to 1000 USD weekly. 


Keine Bewertungen
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 22:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
