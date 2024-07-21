- Wachstum
Trades insgesamt:
405
Gewinntrades:
210 (51.85%)
Verlusttrades:
195 (48.15%)
Bester Trade:
59.19 USD
Schlechtester Trade:
-11.47 USD
Bruttoprofit:
2 358.96 USD (235 784 pips)
Bruttoverlust:
-1 966.47 USD (196 595 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (117.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.56 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
34.76%
Max deposit load:
3.66%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
2.06
Long-Positionen:
233 (57.53%)
Short-Positionen:
172 (42.47%)
Profit-Faktor:
1.20
Mathematische Gewinnerwartung:
0.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-111.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-111.06 USD (11)
Wachstum pro Monat :
8.27%
Jahresprognose:
100.40%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
17.59 USD
Maximaler:
190.25 USD (36.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.81% (190.25 USD)
Kapital:
2.90% (9.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|392
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|39K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Bester Trade: +59.19 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -111.06 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
425%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
92
100%
405
51%
35%
1.19
0.97
USD
USD
37%
1:500