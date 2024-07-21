Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GoDo-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real5 0.00 × 1 OctaFX-Real2 1.08 × 12 OctaFX-Real10 1.46 × 13 OctaFX-Real8 1.52 × 25 OctaFX-Real7 3.00 × 1 OctaFX-Real9 4.41 × 49 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen