Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
49 Wochen
0 / 0 USD
Für 39 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 154%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
614
Gewinntrades:
381 (62.05%)
Verlusttrades:
233 (37.95%)
Bester Trade:
48.95 USD
Schlechtester Trade:
-44.95 USD
Bruttoprofit:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Bruttoverlust:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (85.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.89 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
2.47%
Max deposit load:
8.84%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.75
Long-Positionen:
378 (61.56%)
Short-Positionen:
236 (38.44%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-17.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.13 USD (7)
Wachstum pro Monat :
28.34%
Jahresprognose:
343.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.08 USD
Maximaler:
161.94 USD (55.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.44% (41.28 USD)
Kapital:
9.58% (70.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 604
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 807
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 86K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +48.95 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
noch 78 ...
New trading strategy starts on May 20, 2025

A safe and stable trading strategy for gold, avoiding any risky trading methods: no grid trading, no martingale strategy, etc. All orders are managed with stop-loss and take-profit to achieve better risk control.


Keine Bewertungen
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 16:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 17:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 15:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 00:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 17:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
