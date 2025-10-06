- Wachstum
Trades insgesamt:
614
Gewinntrades:
381 (62.05%)
Verlusttrades:
233 (37.95%)
Bester Trade:
48.95 USD
Schlechtester Trade:
-44.95 USD
Bruttoprofit:
1 916.92 USD (194 813 pips)
Bruttoverlust:
-1 147.60 USD (113 170 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (85.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.89 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
2.47%
Max deposit load:
8.84%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
4.75
Long-Positionen:
378 (61.56%)
Short-Positionen:
236 (38.44%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-17.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.13 USD (7)
Wachstum pro Monat :
28.34%
Jahresprognose:
343.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.08 USD
Maximaler:
161.94 USD (55.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.44% (41.28 USD)
Kapital:
9.58% (70.21 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|AUDUSD
|4
|USDCHF
|4
|AUDCAD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|807
|AUDUSD
|-16
|USDCHF
|-21
|AUDCAD
|-2
|EURGBP
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|86K
|AUDUSD
|-1.6K
|USDCHF
|-1.9K
|AUDCAD
|-261
|EURGBP
|157
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
KeyToMarkets-Live
|0.00 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.04 × 50
|
Tickmill-Live10
|0.09 × 11
|
OxSecurities-Live
|0.10 × 62
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 106
|
VantageInternational-Live 9
|0.15 × 165
|
ICTrading-Live29
|0.16 × 320
|
BlueberryMarkets-Live
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 22
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live23
|0.26 × 148
|
Exness-Real7
|0.27 × 30
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1273
|
ECMarkets-Live02
|0.29 × 65
|
RoboForex-ECN-3
|0.30 × 383
