- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
812
Gewinntrades:
493 (60.71%)
Verlusttrades:
319 (39.29%)
Bester Trade:
693.17 USD
Schlechtester Trade:
-295.25 USD
Bruttoprofit:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
Bruttoverlust:
-11 051.77 USD (3 553 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (956.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
960.07 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
99.58%
Max deposit load:
11.17%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
4.11
Long-Positionen:
479 (58.99%)
Short-Positionen:
333 (41.01%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
6.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-678.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-678.88 USD (8)
Wachstum pro Monat :
56.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
208.15 USD
Maximaler:
1 288.10 USD (26.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.44% (1 288.10 USD)
Kapital:
24.98% (1 764.29 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|536
|NZDCAD
|185
|USDJPY
|74
|ETHUSD
|17
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.9K
|NZDCAD
|428
|USDJPY
|356
|ETHUSD
|-361
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.7M
|NZDCAD
|14K
|USDJPY
|3.6K
|ETHUSD
|-2.7K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +693.17 USD
Schlechtester Trade: -295 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +956.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -678.88 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobal-Classic3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent1
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 3
|
Ava-Real 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live24
|0.22 × 9
|
Pepperstone-Edge05
|0.25 × 8
|
TitanFX-01
|0.33 × 3
|
EGlobal-Cent7
|0.43 × 28
|
ICMarkets-Live16
|0.47 × 17
|
XMUK-Real 17
|0.50 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.68 × 50
|
AxioryAsia-02Live
|0.78 × 40
|
CMXMarkets-Real
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|1.04 × 55
