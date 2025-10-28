SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / M4U
Nguyen Tien Phuc

M4U

Nguyen Tien Phuc
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 176%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
812
Gewinntrades:
493 (60.71%)
Verlusttrades:
319 (39.29%)
Bester Trade:
693.17 USD
Schlechtester Trade:
-295.25 USD
Bruttoprofit:
16 344.62 USD (5 274 292 pips)
Bruttoverlust:
-11 051.77 USD (3 553 691 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (956.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
960.07 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
99.58%
Max deposit load:
11.17%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
4.11
Long-Positionen:
479 (58.99%)
Short-Positionen:
333 (41.01%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
6.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-678.88 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-678.88 USD (8)
Wachstum pro Monat :
56.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
208.15 USD
Maximaler:
1 288.10 USD (26.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.44% (1 288.10 USD)
Kapital:
24.98% (1 764.29 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 536
NZDCAD 185
USDJPY 74
ETHUSD 17
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.9K
NZDCAD 428
USDJPY 356
ETHUSD -361
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.7M
NZDCAD 14K
USDJPY 3.6K
ETHUSD -2.7K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +693.17 USD
Schlechtester Trade: -295 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +956.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -678.88 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EGlobal-Classic3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent1
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 3
Ava-Real 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.20 × 5
ICMarketsSC-Live24
0.22 × 9
Pepperstone-Edge05
0.25 × 8
TitanFX-01
0.33 × 3
EGlobal-Cent7
0.43 × 28
ICMarkets-Live16
0.47 × 17
XMUK-Real 17
0.50 × 10
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.68 × 50
AxioryAsia-02Live
0.78 × 40
CMXMarkets-Real
1.00 × 1
Valutrades-Real-HK
1.04 × 55
noch 66 ...
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.