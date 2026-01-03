SignaleKategorien
Sugianto

Gold Hype MT4

Sugianto
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 226%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
532
Gewinntrades:
359 (67.48%)
Verlusttrades:
173 (32.52%)
Bester Trade:
94.08 USD
Schlechtester Trade:
-180.75 USD
Bruttoprofit:
2 880.76 USD (1 440 958 pips)
Bruttoverlust:
-2 287.11 USD (1 211 102 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (149.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
226.62 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.53
Long-Positionen:
278 (52.26%)
Short-Positionen:
254 (47.74%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
1.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.22 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-42.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.75 USD (1)
Wachstum pro Monat :
103.58%
Jahresprognose:
1 256.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.13 USD
Maximaler:
234.45 USD (74.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.87% (234.45 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 250
XAUUSD 162
AUDUSD 25
AUDCAD 24
USDCAD 23
EURUSD 15
USDCHF 14
NZDCAD 14
NZDUSD 3
GBPUSD 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 89
XAUUSD 332
AUDUSD 48
AUDCAD 38
USDCAD 30
EURUSD 7
USDCHF 35
NZDCAD 17
NZDUSD -2
GBPUSD 1
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 165K
XAUUSD 45K
AUDUSD 3.8K
AUDCAD 6K
USDCAD 5.1K
EURUSD 1.1K
USDCHF 4.1K
NZDCAD 2.8K
NZDUSD -159
GBPUSD 137
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +94.08 USD
Schlechtester Trade: -181 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +149.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXGiantsBM-Real10
0.00 × 16
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
Exness-Real25
0.00 × 22
EverestCM-Platform
0.00 × 2
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 4
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
AudentiaCapital-Live
0.00 × 6
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
GMI-Live08
0.00 × 65
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
noch 1036 ...
Keine Bewertungen
2026.01.03 04:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
